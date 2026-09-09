Yang melaporkan ketertarikan tim asuhan Chivu terhadap Bassey adalah Italpress, yang menyebut bahwa kontak antara sang bek dan klubnya saat ini, Fulham, sudah memasuki titik balik. Bek Nigeria berusia 26 tahun itu akan habis kontrak bersama klub London tersebut, yang ingin mempertahankannya (dan memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya satu tahun lagi), sementara sang pemain sedang mengevaluasi tawaran yang datang kepadanya untuk memahami apakah akan tetap terikat dengan Cottagers atau membiarkan kontraknya habis dan menandatangani kontrak dengan tim berikutnya mulai Januari, sehingga ia bisa didapatkan secara gratis oleh klub berikutnya yang akan merekrutnya pada Juli.





Singkatnya, Inter berharap dan mencium peluang besar. Sejak musim dingin lalu, Bassey sudah masuk dalam catatan manajemen Inter yang menyukai kekuatan fisiknya, kemampuan membangun serangan, dan fleksibilitasnya. Pemain Nigeria itu bisa bermain baik sebagai bek tengah maupun sebagai braccetto dan bek kiri. Fulham merekrutnya dari Ajax pada Juli 2023 dengan membayar lebih dari 20 juta euro dan sudah memainkannya 3 kali pada musim baru yang baru saja dimulai ini.





Pilar Super Eagles, pemain kelahiran 1999 itu lahir di Italia, di Aosta, dan juga memiliki paspor Inggris. Lahir pada 31 Desemberdi Valle d’Aosta dari orang tua Nigeria, ia menghabiskan tahun-tahun pertama kehidupannya di Italia tepat di ibu kota wilayah Aosta itu sebelum pindah bersama keluarganya ke Inggris, sekaligus meninggalkan nama keluarga ayahnya. Dari tim muda Leicester, ia kemudian pindah ke Glasgow Rangers, sebelum dipanggil Ajax dan Fulham, sambil menunggu kepindahan ke klub besar.