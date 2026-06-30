Seperti yang sudah diperkirakan, Inter hari ini mengucapkan selamat tinggal kepada Francesco Acerbi, Matteo Darmian, dan Stefan de Vrij, yang kontraknya akan berakhir dan tidak ada kesepakatan untuk perpanjangan kontrak. Sebagaimana dilaporkan oleh Calcio e Finanza, dengan kepergian para pemain ini, Inter akan mengalami penghematan biaya lebih dari 3,5 juta euro terkait amortisasi pada musim 2026/27. Sementara itu, terkait gaji, angka bruto akan turun lebih dari 16,3 juta euro. Gaji de Vrij merupakan beban terbesar dalam hal ini.
AFP
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Inter melepas Sommer, Acerbi, Darmian, dan de Vrij: menghemat biaya sebesar 20 juta
SEMUA ANGKA
Penyusutan Sommer sebesar 2.407.228 euro, gaji kotornya 3.275.000, sehingga totalnya 5.682.228. Acerbi memiliki amortisasi sebesar 1.076.184 dan gaji kotor sebesar 2.775.000, dengan total 3.851.184. Darmian memiliki biaya amortisasi sebesar 90.279, dengan gaji kotor sebesar 3.275.000, sehingga totalnya menjadi 3.365.279; sedangkan De Vrij tidak memiliki biaya amortisasi, tetapi memiliki gaji kotor sebesar 7.030.000.