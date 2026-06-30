Inter melepas Sommer, Acerbi, Darmian, dan de Vrij: menghemat biaya sebesar 20 juta

Seperti yang sudah diperkirakan, Inter hari ini mengucapkan selamat tinggal kepada Francesco Acerbi, Matteo Darmian, dan Stefan de Vrij, yang kontraknya akan berakhir dan tidak ada kesepakatan untuk perpanjangan kontrak. Sebagaimana dilaporkan oleh Calcio e Finanza, dengan kepergian para pemain ini, Inter akan mengalami penghematan biaya lebih dari 3,5 juta euro terkait amortisasi pada musim 2026/27. Sementara itu, terkait gaji, angka bruto akan turun lebih dari 16,3 juta euro. Gaji de Vrij merupakan beban terbesar dalam hal ini.



