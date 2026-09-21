Pada hari pemakaman Sandro Mazzola di Basilika Sant'Ambrogio, Milan, yang menyampaikan kata-kata untuk mengenang legenda bersejarah Inter adalah presiden Inter Beppe Marotta. Berikut ucapannya yang dikutip dari FcInter1908.
Getty Images
Diterjemahkan oleh
Inter, Marotta: "Nilai-nilai Mazzola harus dijaga dan diwariskan kepada para pemain muda"
Sebuah legenda yang pergi
"Ini adalah legenda Inter yang pergi. Dan yang pergi adalah sosok yang telah menghadirkan emosi bukan hanya bagi dunia Inter, tetapi secara umum bagi siapa pun yang mencintai olahraga"
Menjaga kenangannya dan nilai-nilainya
"Kami punya tugas utama, menjaga memorinya dan nilai-nilai yang terkandung dalam memori itu, serta yang harus kami wariskan kepada generasi muda kami, bukan hanya kaum muda tetapi semua orang yang akan menjadi manusia masa depan"
Kerendahan hati, budaya kerja, dan rasa memiliki
"Di Mazzola, ada banyak unsur yang bisa membentuk pertumbuhan seseorang: kerendahan hati, budaya kerja, dan rasa memiliki. Ini menjadi bekal penting bagi dunia anak muda dan para remaja yang akan menjadi pria-pria masa depan"
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami