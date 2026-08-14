Berbicara kepada televisi klub, Frattesi mengatakan:





"Negosiasinya? Saya menjalaninya dengan baik. Ketika hari-hari seperti itu datang, Anda maju-mundur, tetapi itu adalah penantian yang dijalani dengan penuh keinginan. Itu melelahkan, tetapi indah: semua itu sepadan. Saat saya tiba, saya mengenali jalan-jalan yang saya lewati ketika kecil, saat saya berlatih di Giustiniana. Saya kembali dengan tanggung jawab yang berbeda dan dengan kematangan yang lebih besar. Saya pikir sudah tiba saatnya bagi saya untuk memikul tanggung jawab penting dan saya melakukannya dengan sangat senang".





"Bahkan di Inter saya juga telah menjalin hubungan yang baik dengan para suporter, meski saya jarang bermain. Ada pasang surut, tetapi kami selalu akur. Keterlibatan dari para suporter Lazio ini sangat menyenangkan bagi saya. Saya perlu kembali merasa menjadi pusat sebuah proyek: sambutan ini sangat membakar semangat saya.Kami sudah cukup dekat sejak Januari, lalu karena serangkaian alasan kami tidak berhasil menuntaskannya. Kali ini mereka memberi tahu saya beberapa hari lalu: hanya ada waktu untuk memutuskan dan membereskan dokumen. Saya tidak punya banyak keraguan".