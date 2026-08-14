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Inter, kini resmi: Frattesi pindah ke Lazio, formulanya, nilainya, dan kata-kata pertamanya

Lazio

Setelah sempat tertunda pada pagi hari, transfer sang gelandang ke Roma akhirnya tuntas dengan akhir bahagia, saat ia mengucapkan salam perpisahan kepada Inter setelah tiga musim yang naik turun.

Davide Frattesi adalah pemain baru Lazio. Kini hal itu juga sudah resmi. Klub ibu kota tersebut, melalui pernyataan di situs resminya, mengumumkan kepindahan sang gelandang dari Inter dengan status pinjaman disertai opsi pembelian. Berikut pernyataannya.


"S.S. Lazio mengumumkan telah mengakuisisi secara sementara, dengan hak opsi untuk pembelian permanen, hak atas jasa olahraga pemain Davide Frattesi dari F.C. Internazionale".


  • Formula dan angka-angkanya

    Kesepakatan ini akan rampung dengan status pinjaman berbayar bukan lagi sebesar 1 juta euro, melainkan sebesar 5 juta euro. Opsi pembelian tetap ada, tetapi kini berubah dari 14 juta euro pada awalnya menjadi total 10 juta euro plus bonus. Terakhir, juga tetap ada 50% dari capital gain penjualan kembali di masa depan.

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  • Berbicara kepada televisi klub, Frattesi mengatakan:


    "Negosiasinya? Saya menjalaninya dengan baik. Ketika hari-hari seperti itu datang, Anda maju-mundur, tetapi itu adalah penantian yang dijalani dengan penuh keinginan. Itu melelahkan, tetapi indah: semua itu sepadan. Saat saya tiba, saya mengenali jalan-jalan yang saya lewati ketika kecil, saat saya berlatih di Giustiniana. Saya kembali dengan tanggung jawab yang berbeda dan dengan kematangan yang lebih besar. Saya pikir sudah tiba saatnya bagi saya untuk memikul tanggung jawab penting dan saya melakukannya dengan sangat senang".


    "Bahkan di Inter saya juga telah menjalin hubungan yang baik dengan para suporter, meski saya jarang bermain. Ada pasang surut, tetapi kami selalu akur. Keterlibatan dari para suporter Lazio ini sangat menyenangkan bagi saya. Saya perlu kembali merasa menjadi pusat sebuah proyek: sambutan ini sangat membakar semangat saya.Kami sudah cukup dekat sejak Januari, lalu karena serangkaian alasan kami tidak berhasil menuntaskannya. Kali ini mereka memberi tahu saya beberapa hari lalu: hanya ada waktu untuk memutuskan dan membereskan dokumen. Saya tidak punya banyak keraguan".

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