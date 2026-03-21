Inter, kembali tertarik pada Andrey Santos dari Chelsea: perombakan di lini tengah

Menjelang musim depan, ide Chivu adalah mengubah sistem permainan, beralih dari formasi lini tengah tiga pemain menjadi formasi yang terdiri dari dua gelandang tengah.





Sebuah peran yang tidak ada satupun dari 7 gelandang Inter saat ini yang secara alami mengemban: mulai dari Barella hingga Zielinski, termasuk Calhanoglu, Diouf, Frattesi, Mkhitaryan, dan Sucic. Di antara mereka semua, mungkin mantan pemain Napoli asal Polandia itu adalah satu-satunya yang 100% pasti bertahan di Milan, sementara yang lain mungkin akan pindah klub.





Andrey Santos bisa bermain sebagai gelandang tengah dalam formasi tiga gelandang, tetapi juga sebagai gelandang bertahan, seperti yang ditunjukkannya di Chelsea bersama pemain Ekuador Moises Caicedo dan di timnas Brasil asuhan Carlo Ancelotti bersama rekan senegaranya Bruno Guimaraes dari Newcastle.





Tidak mengherankan jika Inter dikabarkan sedang memburu gelandang lain yang mampu bermain sebagai duo di lini tengah: pemain Prancis Manu Koné dari Roma dan pemain Jerman Leon Goretzka, yang kontraknya akan berakhir pada Juni bersama Bayern Munich.





Tanpa melupakan pemain Serbia Aleksander Stankovic, yang siap dibawa kembali ke Italia oleh Inter dengan membayar 23 juta euro kepada Bruges sesuai dengan klausul pembelian kembali.







