Inter, kembali tertarik pada Andrey Santos dari Chelsea: perombakan di lini tengah

Vicario bukanlah satu-satunya target Nerazzurri di bursa transfer Liga Premier.

Inter kembali mengincar pasar transfer Liga Premier.


Setahun setelah merekrut bek Swiss Manuel Akanji (yang akan ditebus pada akhir musim ini seharga 15 juta euro) dari Manchester City, direktur olahraga Piero Ausilio sudah mulai bekerja untuk mencoba membawa pulang Guglielmo Vicario (lahir tahun 1996), yang sudah dibicarakan sebelum kepindahannya dari Empoli ke Tottenham seharga 18,5 juta euro pada musim panas 2023.

Kiper Italia ini adalah yang pertama, namun bukan satu-satunya target Nerazzurri di bursa transfer Inggris.


  • INTER DAN ANDREY SANTOS

    SportItalia melaporkan bahwa Inter tertarik pada Andrey Santos.


    Gelandang Brasil kelahiran 2004 ini terikat kontrak hingga Juni 2030 dengan Chelsea, yang membelinya seharga 12,5 juta euro dari Vasco da Gama pada 2023. Setelah dipinjamkan ke Nottingham Forest dan Strasbourg, ia kembali ke London, di mana sejauh ini ia telah mencatatkan 40 penampilan dengan 1 gol, 5 assist, dan 8 kartu kuning.


    Petinggi Inter sudah pernah membicarakan hal ini dengan agennya, Giuliano Bertolucci, tahun lalu, ketika kondisi belum memungkinkan untuk melanjutkan negosiasi, dan kini mereka telah menjalin kembali kontak untuk mengetahui apakah situasinya telah berubah.


  • REVOLUSI DI LINI TENGAH

    Menjelang musim depan, ide Chivu adalah mengubah sistem permainan, beralih dari formasi lini tengah tiga pemain menjadi formasi yang terdiri dari dua gelandang tengah.


    Sebuah peran yang tidak ada satupun dari 7 gelandang Inter saat ini yang secara alami mengemban: mulai dari Barella hingga Zielinski, termasuk Calhanoglu, Diouf, Frattesi, Mkhitaryan, dan Sucic. Di antara mereka semua, mungkin mantan pemain Napoli asal Polandia itu adalah satu-satunya yang 100% pasti bertahan di Milan, sementara yang lain mungkin akan pindah klub.


    Andrey Santos bisa bermain sebagai gelandang tengah dalam formasi tiga gelandang, tetapi juga sebagai gelandang bertahan, seperti yang ditunjukkannya di Chelsea bersama pemain Ekuador Moises Caicedo dan di timnas Brasil asuhan Carlo Ancelotti bersama rekan senegaranya Bruno Guimaraes dari Newcastle.


    Tidak mengherankan jika Inter dikabarkan sedang memburu gelandang lain yang mampu bermain sebagai duo di lini tengah: pemain Prancis Manu Koné dari Roma dan pemain Jerman Leon Goretzka, yang kontraknya akan berakhir pada Juni bersama Bayern Munich.


    Tanpa melupakan pemain Serbia Aleksander Stankovic, yang siap dibawa kembali ke Italia oleh Inter dengan membayar 23 juta euro kepada Bruges sesuai dengan klausul pembelian kembali.



