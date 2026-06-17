Inter, kampanye langganan dimulai: semua detailnya

FASE 1 – PERPANJANGAN, 17–29 JUNI

Fase pertama Kampanye Langganan 2026/27 akan diperuntukkan bagi para pelanggan langganan musim 2025/26 dari semua jenis, yang akan memiliki kesempatan untuk mempertahankan tempat duduk mereka atau memilih tempat duduk lain yang tersedia.





FASE 2 – PENJUALAN AWAL LOYALTY INTERISTA, 3–6 JULI

Fase kedua akan dimulai pada pukul 12.00 pada hari Jumat, 3 Juli dan akan berlangsung hingga pukul 23.59 pada hari Senin, 6 Juli. Fase ini diperuntukkan bagi anggota program Loyalty Interista yang memenuhi setidaknya salah satu persyaratan berikut:





Menjadi Pemegang Langganan Musim 2025/26 dan belum berpartisipasi dalam fase perpanjangan





Telah menyelesaikan, dalam periode mulai 17 Juni pukul 12:00 hingga 24 Juni pukul 12:00, setidaknya salah satu dari Misi Loyalitas berikut:





- Berlangganan Inter Club Plus 2026/27. Pendaftaran sebagai Anggota Inter Club Plus harus telah diselesaikan dengan pembayaran yang berhasil dan kartu keanggotaan Inter Club yang terhubung ke profil Loyalty yang sama.





- Pembelian Kartu Hadiah Tiket dengan nilai minimal 100€ Kode Kartu Hadiah harus dimasukkan di bagian khusus pada profil loyalitas. Setelah misi selesai, kode-kode Kartu Hadiah akan diverifikasi dan divalidasi; hanya jika benar, kode-kode tersebut akan dianggap sah untuk penyelesaian misi. Setiap kode hanya dapat digunakan satu kali.





- Pembelian di Inter Online Store dengan nilai minimal 100€ Pembelian hanya dianggap sah jika dilakukan setelah mendaftar ke program loyalitas dan menggunakan alamat email yang sama; pesanan yang dilakukan sebelum pendaftaran atau dengan alamat email yang berbeda tidak akan dianggap sah. Kartu Hadiah dikecualikan. Verifikasi pesanan yang memenuhi syarat akan dilakukan secara otomatis oleh sistem.





AKSES KE PENJUALAN AWAL





Beberapa hari setelah penutupan misi, pengguna yang memenuhi syarat akan melihat lencana: “Misi langganan 2026/27” di dalam profil loyalitas Interista mereka. Lencana ini:





memungkinkan akses ke jendela penjualan awal





akan terlihat hingga pukul 23:59 pada tanggal 30 Juni 2026





Perlu diperhatikan bahwa kepemilikan lencana ini tidak menjamin kemungkinan untuk membeli langganan, melainkan hanya memberikan akses ke tahap prapenjualan.





Persyaratan wajib untuk pembelian

Untuk mengakses penjualan dan melanjutkan pembelian langganan, Anda harus:





menggunakan kartu Siamo Noi yang masih berlaku





telah mengaitkannya dengan profil loyalitas Anda paling lambat pada tanggal 24 Juni pukul 12.00





Jika belum terhubung, Anda tidak akan dapat mengakses prapenjualan, meskipun telah memenuhi persyaratan di atas.





Kartu tersebut dapat didaftarkan secara online di: tdt.inter.it





FASE 3 – PENJUALAN UMUM, MULAI 10 JULI

Jika masih ada tiket yang tersisa, mulai 10 Juli pukul 12.00, fase penjualan umum akan dibuka. Anda dapat membeli langganan dengan memilih salah satu dari jenis yang tersedia: FULL, PLUS, dan BASE. Untuk melanjutkan, Anda memerlukan kartu Siamo Noi; jika belum memilikinya, Anda dapat mendaftar secara online di tdt.inter.it