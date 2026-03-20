Inter, kabar terbaru dari Palestra: Chivu memberikan petunjuk

Nerazzurri juga mencari pemain sayap pada bulan Januari, dan pada musim panas nanti mereka mungkin akan kembali ke bursa transfer untuk mengisi kekosongan dalam skuad

Bulan Januari telah memberikan petunjuk yang sangat jelas: pada bursa transfer musim dingin, Inter mencari pemain sayap kanan yang dapat menjalankan peran sebagai pemain kelima dengan cara yang berbeda dari Dumfries.

Nerazzurri mencari pemain sayap ofensif yang bisa bermain di seluruh area sayap, seorang pemain yang memiliki kualitas seperti Luis Henrique yang akan hengkang, namun dengan kemampuan yang lebih baik dalam menembus pertahanan dan melewati lawan, dibandingkan dengan pemain Brasil tersebut. Cristian Chivu siap menanggung risiko beberapa kelemahan di lini pertahanan, yang dapat diatasi dengan waktu, dedikasi, dan kerja keras. Dengan pertimbangan tersebut, Inter mencoba mendekati Moussa Diaby, pemain yang diputuskan Al-Ittihad untuk dipertahankan agar tidak mengacaukan lini serang, yang sebelumnya telah kehilangan Benzema. 

  PERKEMBANGAN PALESTRA

    Seorang pemain sayap yang perlu disesuaikan, jadi. Sesuatu yang sangat berbeda dibandingkan Dumfries. Setidaknya itulah yang diwakili oleh Diaby, permintaan tegas dari Chivu, yang telah melakukan segala cara untuk mendapatkannya, hingga beberapa menit sebelum tim masuk ke lapangan di Cremona. Apa yang akan terjadi di masa depan? Di Viale della Liberazione, mereka sudah jelas memahami kebutuhan tim; seorang pemain seperti Diaby telah lama tidak ada dalam skuad, meskipun Nerazzurri telah beberapa kali mencoba memasukkan pemain serupa ke dalam skuad.


    Namun, sementara itu, di Italia muncul profil lain yang sangat menarik, tetapi dengan karakteristik yang terlalu berbeda dibandingkan dengan Diaby: kita berbicara tentang Marco Palestra, pemain milik Atalanta, yang musim ini bermain sebagai starter di Cagliari.

  KARTU KUNING

    Di Appiano Gentile, mereka telah mengamati Palestra dengan sangat cermat, namun hingga saat ini, meskipun dihargai, pemain sayap Atalanta tersebut tampaknya bukan prioritas. Pertama-tama karena ia tidak memiliki karakteristik yang diinginkan Chivu, namun hal ini mungkin bisa diatasi jika Dumfries hengkang pada musim panas nanti, mengingat bahwa pada Januari lalu, seandainya pemain asal Belanda itu pergi, Nerazzurri akan mengandalkan duet Norton-Cuffy - Diaby, satu dengan karakteristik lebih defensif, sedangkan yang lain lebih ofensif.


    Namun seperti yang kami katakan, terkait Palestra, masalah besar lainnya mungkin adalah biaya transfer: Atalanta berniat menunggu, melihat apa yang akan terjadi di tim nasional, dan memicu persaingan penawaran. Angka awalnya 40 juta euro, jumlah yang pada Januari Inter bersedia tawarkan untuk Diaby, sementara untuk bek sayap yang lebih defensif, yaitu Norton-Cuffy, mereka memilih opsi yang lebih hemat.