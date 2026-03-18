FC Internazionale v US Lecce - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Inter, kabar baik dari Bastoni menjelang laga melawan Fiorentina

Bek asal Italia itu sedang menuju pemanggilan

Cristian Chivu sedang bekerja di Appiano Gentile untuk mencoba mengembalikan performa Inter ke jalur yang benar setelah hasil imbang melawan Atalanta yang bahkan sempat mengancam untuk membuka kembali persaingan Scudetto. Persaingan gelar juara harus segera diselesaikan, dan jadwal pertandingan mendatang menuntut perhatian penuh serta, yang terpenting, pemulihan para pemain kunci yang sangat penting bagi rotasi tim.


Dan dari Appiano Gentile datang kabar baik baik mengenai Alessandro Bastoni maupun Lautaro Martinez.



  • BERMAIN BASTONI DALAM KELOMPOK

    Alessandro Bastoni mengalami cedera saat derby melawan Milan yang berakhir dengan kekalahan, di mana ia harus meninggalkan lapangan akibat pelanggaran yang dilakukannya terhadap Rabiot. Tendangan keras di tulang keringnya memaksanya absen dalam laga melawan Atalanta.


    Namun hari ini, bek tengah kelahiran 1999 itu telah berlatih sebagian bersama tim dan besok diharapkan dapat mengikuti seluruh sesi latihan bersama rekan-rekannya. Dengan demikian, pemanggilannya untuk pertandingan melawan Fiorentina tidak diragukan lagi dan tidak menutup kemungkinan ia kembali bermain sebagai starter.

  • LAUTARO MENGGERAKKAN, INTER TIDAK

    Sementara itu, Lautaro Martinez sudah tak sabar untuk kembali ke lapangan setelah hampir pulih sepenuhnya dari cedera otot yang dialaminya pada leg pertama melawan Bodo/Glimt di babak playoff Liga Champions.


    Namun, Inter berusaha bersikap sangat hati-hati terhadap kaptennya, pertama-tama untuk menghindari kemungkinan kambuhnya cedera, dan kedua, untuk mencegah Lautaro dipanggil oleh timnas Argentina untuk pertandingan persahabatan melawan Guatemala yang dijadwalkan sebagai pengganti Finalissima yang dibatalkan akibat masalah-masalah yang sedang melanda Qatar, tuan rumah kompetisi tersebut.

