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Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Inter, Jay Robinson dari Monza juga masuk radar direktur olahraga Baccin

Inter
Monza
J. Robinson
Southampton

Pemandu bakat Inter akan memantau pemain sayap itu sepanjang musim.

Nama Alessandro Romano sudah dikonfirmasi oleh direktur olahraga baru Inter, Dario Baccin, tetapi gelandang Cagliari itu bukan satu-satunya nama. Dalam penampilan resmi perdananya, petinggi asal Italia tersebut menegaskan bahwa, untuk masa depan dan sepanjang musim yang panjang ini, dia akan berupaya memperluas kerja departemen scouting.

Tujuannya adalah memantau talenta-talenta muda terbaik yang sedang muncul, sebisa mungkin pemain Italia, dan yang bermain di Serie A. Di antara mereka, seperti dilaporkan FcInter1908, ada juga winger Inggris milik Monza, Jay Robinson.


  • Hubungan positif

    Di meja direktur olahraga Baccin, laporan positif tentang talenta kelahiran 2007 yang datang ke Monza pada musim panas dengan status pinjaman dari Southampton itu memang sudah masuk. Dalam start sulit musim ini bagi Monza dengan Juric di bangku cadangan, ia telah mencatatkan 4 penampilan dengan 1 gol.

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  • AKAN DIPANTAU

    Jay Robinson, seperti halnya Alessandro Romano dan banyak pemain lain, akan terus dipantau dalam pertandingan-pertandingan lain sepanjang musim, tetapi namanya semakin menegaskan strategi Inter di bursa transfer ke depan: muda, bertalenta, punya prospek, dan terutama bisa dijual kembali.



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