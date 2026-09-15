Inter, Jay Robinson dari Monza juga masuk radar direktur olahraga Baccin

Nama Alessandro Romano sudah dikonfirmasi oleh direktur olahraga baru Inter, Dario Baccin, tetapi gelandang Cagliari itu bukan satu-satunya nama. Dalam penampilan resmi perdananya, petinggi asal Italia tersebut menegaskan bahwa, untuk masa depan dan sepanjang musim yang panjang ini, dia akan berupaya memperluas kerja departemen scouting.

Tujuannya adalah memantau talenta-talenta muda terbaik yang sedang muncul, sebisa mungkin pemain Italia, dan yang bermain di Serie A. Di antara mereka, seperti dilaporkan FcInter1908, ada juga winger Inggris milik Monza, Jay Robinson.



