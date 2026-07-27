Inter, jalur untuk Curtis Jones masih terbuka

Inter sudah menentukan pilihan: di lini belakang, rekrutan pertama akan menjadi sosok yang, kecuali ada perubahan rencana, membawa John Stones mengenakan seragam Inter dengan status bebas transfer. Pada malam hari, lampu hijau sudah diberikan untuk kontrak dua tahun dengan opsi senilai 4 juta per musim bagi mantan pemain Manchester City asal Inggris itu, sehingga dari Viale della Liberazione tidak akan ada pengeluaran dana untuk biaya transfernya.





Dengan demikian, anggaran masih tetap utuh dan, dalam konteks ini, pergerakan di sekitar nama Curtis Jones terus berlanjut, sebuah jalur yang tetap berada di bawah radar, tetapi masih sangat hidup.



