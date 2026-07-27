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Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Inter, jalur untuk Curtis Jones masih terbuka

Inter
C. Jones
Transfers
Liverpool

Gelandang Liverpool itu tetap menjadi target panas Inter

Inter sudah menentukan pilihan: di lini belakang, rekrutan pertama akan menjadi sosok yang, kecuali ada perubahan rencana, membawa John Stones mengenakan seragam Inter dengan status bebas transfer. Pada malam hari, lampu hijau sudah diberikan untuk kontrak dua tahun dengan opsi senilai 4 juta per musim bagi mantan pemain Manchester City asal Inggris itu, sehingga dari Viale della Liberazione tidak akan ada pengeluaran dana untuk biaya transfernya.


Dengan demikian, anggaran masih tetap utuh dan, dalam konteks ini, pergerakan di sekitar nama Curtis Jones terus berlanjut, sebuah jalur yang tetap berada di bawah radar, tetapi masih sangat hidup.


  • DIA TERUS MENDORONG MESKI IRAOLA MARAH

    Menurut laporan Sportitalia, dalam beberapa hari terakhir pelatih baru LiverpoolAndoni Iraola tampil di depan publik dengan menegaskan apresiasinya terhadap gelandang asal Inggris itu serta keinginan untuk mempertahankannya dalam seragam The Reds juga untuk musim ini.


    Meski begitu, terlepas dari hal tersebut, justru sang pemain yang mendorong agar pintu menuju Inter tetap terbuka. Pemain kelahiran 2001 itu kembali menegaskan kepada para petinggi Inter kesediaannya untuk pindah ke Milan pada bursa transfer kali ini.

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  • KONTRAK, ANGKA, DAN... FRATTESI

    Hingga saat ini belum ada tawaran konkret untuknya dari Inter, yang proposal terakhirnya kepada Liverpool masih mentok pada tawaran akhir Juni sebesar 25 juta euro untuk nilai transfernya. Meski kontraknya berakhir pada 30 Juni 2027 dan dengan demikian tinggal satu tahun lagi, untuk Curtis Jones Liverpool meminta tawaran setidaknya 40 juta euro.


    Angka itu terlalu tinggi untuk kemampuan Inter, terlebih lagi tanpa kepergian pemain yang seharusnya memberi tempat bagi Jones di skuad. Situasinya berbalik dibandingkan Januari dan kini kegagalan penjualan Davide Frattesi justru menghambat operasi masuk ini.

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