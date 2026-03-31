Di antara - sedikit - kabar baik dari dunia sepak bola Italia, ada penampilan gemilang Marco Palestra: pemain sayap kanan kelahiran 2005, yang pada musim pertamanya di Serie A sudah berhasil merebut posisi starter di sayap Cagliari dan menarik perhatian pelatih timnas Rino Gattuso, yang memainkannya untuk pertama kali dalam semifinal playoff kualifikasi Piala Dunia melawan Irlandia Utara dan kemungkinan besar hari ini akan duduk di bangku cadangan dalam final melawan Bosnia. Sebagai talenta muda berkualitas, sorotan pasar transfer pun sudah tertuju padanya.
Inter gencar mendekati Palestra: tawaran untuk Atalanta sudah siap
LANGKAH INTER
Musim ini, banyak pemandu bakat dari luar negeri datang untuk mengamati Palestra secara langsung, pemain milik Atalanta yang dipinjamkan secara murni oleh Cagliari dengan biaya mendekati satu juta euro — dalam kesepakatan ini tidak ada hak maupun kewajiban untuk membeli pemain — sebuah tanda bahwa sejak awal Cagliari selalu sangat percaya pada kualitas sang pemain. Para petinggi Serie A juga telah memasukkan profil pemain ini ke dalam database mereka, dan di antara klub yang paling tertarik pada Palestra adalah Inter: menurut Corriere della Sera, Nerazzurri dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk menyisihkan anggaran sebesar 35 juta euro untuk merekrut pemain sayap Atalanta tersebut.
PREMIER LEAGUE SUDAH MENOLAK 20 JUTA
Di sisi lain, bagaimanapun, kita harus menghadapi keluarga Percassi yang, seperti biasa, tidak berniat memberikan diskon dan saat ini tidak mempertimbangkan untuk melepas Palestra. Sama seperti ketika mereka tidak mau melepasnya pada musim panas lalu, saat Liverpool mengajukan tawaran hampir 20 juta euro yang kemudian dialihkan ke Parma untuk Leoni. Atau bahkan sebelumnya, ketika Juventus dan Roma telah mengajukan tawaran namun ditolak mentah-mentah oleh Nerazzurri.