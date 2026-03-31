Inter gencar mendekati Palestra: tawaran untuk Atalanta sudah siap

Musim ini, banyak pemandu bakat dari luar negeri datang untuk mengamati Palestra secara langsung, pemain milik Atalanta yang dipinjamkan secara murni oleh Cagliari dengan biaya mendekati satu juta euro — dalam kesepakatan ini tidak ada hak maupun kewajiban untuk membeli pemain — sebuah tanda bahwa sejak awal Cagliari selalu sangat percaya pada kualitas sang pemain. Para petinggi Serie A juga telah memasukkan profil pemain ini ke dalam database mereka, dan di antara klub yang paling tertarik pada Palestra adalah Inter: menurut Corriere della Sera, Nerazzurri dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk menyisihkan anggaran sebesar 35 juta euro untuk merekrut pemain sayap Atalanta tersebut.



