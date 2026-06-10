Inter terus berusaha mendekati Atalanta untuk mendapatkan Marco Palestra: permintaan Dea tetap berada di angka 55 juta euro, jauh melebihi tawaran awal juara Italia yang hanya mencapai 45 juta euro termasuk bonus. Posisi bek kanan Inter, yang kehilangan Denzel Dumfries yang pindah ke Real Madrid akibat klausul pelepasan yang akan diaktifkan pada Juli, membutuhkan pemain inti baru, entah itu Palestra atau pemain lain.
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Inter, Frattesi memprioritaskan Juventus: Napoli juga ikut bersaing dan Nottingham Forest kembali muncul
FRATTESI vs JUVENTUS
Sebuah alternatif bisa muncul melalui pertukaran pemain: Alfredo Pedullà menegaskan keinginankuat Davide Frattesi untuk bangkit kembali setelah sering duduk di bangku cadangan di Inter, dan menambahkan bahwa Juventus berada di urutan teratas dalam daftar pilihan gelandang Sassuolo tersebut.
Napoli asuhan Allegri juga tertarik padanya, yang sebelumnya juga menginginkannya di Milan, namun Inter menolak pertukaran dengan Fofana.
Sementara itu, Nottingham Forest juga kembali menunjukkan minat, yang sebelumnya telah bernegosiasi dengan Frattesi pada bursa transfer musim dingin lalu, ketika Inter meminta pemain sayap Swiss Dan Ndoye (mantan pemain Bologna) sebagai gantinya.
Sebaliknya, Juventus mungkin mempertimbangkan kesepakatan yang melibatkan kembalinya Andrea Cambiaso.
CAMBIASO-INTER
"Kita harus melihat bagaimana kelanjutan kasus Palestra, apakah Inter akan memenuhi angka yang diminta Atalanta, dan mempertimbangkan fakta bahwa Cambiaso juga bisa bermain di sisi kanan serta disukai Inter," kata Pedullà di saluran YouTube-nya. Ini adalah skenario yang perlu dipantau, yang jelas bergantung pada rencana utama Nerazzurri dan fakta bahwa tidak ada solusi lain untuk Cambiaso atau Frattesi yang muncul dalam waktu dekat. Yang pasti, kedua pemain ini akan hengkang dari klub masing-masing, satu karena minimnya kesempatan bermain dan yang lain karena masalah taktik serta kebutuhan untuk mengumpulkan dana tanpa lolos ke Liga Champions.