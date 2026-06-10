Inter, Frattesi memprioritaskan Juventus: Napoli juga ikut bersaing dan Nottingham Forest kembali muncul

Sebuah alternatif bisa muncul melalui pertukaran pemain: Alfredo Pedullà menegaskan keinginankuat Davide Frattesi untuk bangkit kembali setelah sering duduk di bangku cadangan di Inter, dan menambahkan bahwa Juventus berada di urutan teratas dalam daftar pilihan gelandang Sassuolo tersebut.





Napoli asuhan Allegri juga tertarik padanya, yang sebelumnya juga menginginkannya di Milan, namun Inter menolak pertukaran dengan Fofana.

Sementara itu, Nottingham Forest juga kembali menunjukkan minat, yang sebelumnya telah bernegosiasi dengan Frattesi pada bursa transfer musim dingin lalu, ketika Inter meminta pemain sayap Swiss Dan Ndoye (mantan pemain Bologna) sebagai gantinya.





Sebaliknya, Juventus mungkin mempertimbangkan kesepakatan yang melibatkan kembalinya Andrea Cambiaso.