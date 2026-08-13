Kini semuanya benar-benar tuntas. Davide Frattesi meninggalkan Inter dan bergabung dengan Lazio: kesepakatan rampung dalam beberapa menit terakhir ini, seperti dilaporkan Fabrizio Romano, dengan gelandang itu mengucapkan selamat tinggal kepada Inter setelah tiga musim yang naik turun dan kembali ke ibu kota, kali ini dengan mengenakan seragam Lazio, setelah pernah menimba ilmu di akademi muda Roma.
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Inter, Frattesi ke Lazio tuntas: angka-angka finalnya
Format dan angkanya
Kesepakatan telah tercapai dan pertukaran dokumen dimulai untuk sang gelandang, 1 juta euro untuk pinjaman dan 14 juta euro opsi pembelian. Kewajiban pembelian terkait dengan jumlah penampilan dan posisi Lazio di klasemen. Juga dikonfirmasi klausul 50% dari penjualan kembali di masa depan.
Penjualan kembali dan pengganti
Inter dan Lazio membangun operasi ini dalam beberapa hari terakhir, mereka menilai formula dan angka, lalu pada akhirnya mencapai kesepakatan, sembari menunggu tes medis dan pengumuman resmi yang akan memberikan penutup formal dan definitif. Formula dan angkanya: pinjaman dengan kewajiban pembelian permanen yang ditentukan oleh terpenuhinya kondisi tertentu. Inter bahkan akan mempertahankan 50% dari penjualan kembali di masa depan: sosok yang dipilih untuk menggantikan Frattesi adalah Curtis Jones yang sudah coba direkrut Inter pada Januari dan yang dinilai Liverpool sebesar 35 juta euro.
PEMERIKSAAN MEDIS
Tes medis dijadwalkan besok di Roma bersama Lazio: Frattesi akan kembali menjadi protagonis dan starter, setelah mencetak 15 gol bersama Inter, untuk kembali memperkuat Timnas Italia.
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