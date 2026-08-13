Inter dan Lazio membangun operasi ini dalam beberapa hari terakhir, mereka menilai formula dan angka, lalu pada akhirnya mencapai kesepakatan, sembari menunggu tes medis dan pengumuman resmi yang akan memberikan penutup formal dan definitif. Formula dan angkanya: pinjaman dengan kewajiban pembelian permanen yang ditentukan oleh terpenuhinya kondisi tertentu. Inter bahkan akan mempertahankan 50% dari penjualan kembali di masa depan: sosok yang dipilih untuk menggantikan Frattesi adalah Curtis Jones yang sudah coba direkrut Inter pada Januari dan yang dinilai Liverpool sebesar 35 juta euro.







