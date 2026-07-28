Premier League memanggil Petar Sucic. Menurut laporan Corriere dello Sport hari ini, Leeds dan Newcastle telah meminta informasi mengenai gelandang Kroasia tersebut, yang terikat kontrak dengan Inter hingga 2030. Inter memberi tahu bahwa sang pemain tidak dijual, tetapi bisa berubah pikiran jika ada tawaran yang mendekati 40 juta euro.