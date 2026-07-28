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Sucic InterGetty Images

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Inter: dua klub Inggris menginginkan Petar Sucic, respons Marotta

P. Sucic
Transfers
Inter

Premier League memanggil Petar Sucic. Menurut laporan Corriere dello Sport hari ini, Leeds dan Newcastle telah meminta informasi mengenai gelandang Kroasia tersebut, yang terikat kontrak dengan Inter hingga 2030. Inter memberi tahu bahwa sang pemain tidak dijual, tetapi bisa berubah pikiran jika ada tawaran yang mendekati 40 juta euro.

  • Berapa Biaya yang Dikeluarkan Inter

    Sucic dibeli secara permanen tahun lalu dari Dinamo Zagreb dengan nilai 14 juta euro + 2 juta bonus. Di Inter, ia menerima 1,5 juta euro bersih, 2,77 juta euro kotor. Tahun lalu ia memainkan 54 pertandingan dengan torehan 4 gol dan 5 assist.

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