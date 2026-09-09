Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Dimarco InterGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Inter, Dimarco, dan Spence menuju absen juga saat melawan Udinese: bidik duel kontra Roma

Inter
F. Dimarco
D. Spence
Serie A

Kondisi winger Inter, yang absen di Madrid karena cedera

Di kubu Inter, staf medis terus bekerja menangani Federico Dimarco, yang sedang berjuang dengan keseleo ringan pada lutut kiri. Bek sayap Inter itu, justru karena cedera tersebut, tidak ambil bagian dalam lawatan ke Madrid dan sedang menjalani program perawatan serta pemulihan khusus.


Namun, situasinya tampaknya tidak akan selesai dalam waktu sangat singkat. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, muncul kesan bahwa Dimarco juga bisa terpaksa melewatkan laga liga berikutnya melawan Udinese, yang dijadwalkan pada Senin. Keputusan ini terutama didasari kehati-hatian, dengan tujuan menghindari risiko dan memungkinkan sang pemain pulih sepenuhnya sebelum kembali tersedia.


  • Dimarco: Roma dalam bidikan

    Dengan demikian, kembalinya bisa langsung mundur ke pekan liga berikutnya. Yang dibidik winger Inter itu adalah duel pada Sabtu, 19 Oktober di Stadio Olimpico melawan Roma, laga besar yang ingin dihadapi Inter dengan semua pemain utamanya tersedia. Beberapa hari ke depan akan sangat menentukan untuk menilai respons lututnya terhadap terapi dan memahami apakah ada kondisi untuk kembali berlatih bersama tim.

    • Iklan

  • SPENCE: SITUASINYA

    Target yang sama juga dibidik Djed Spence. Rekrutan baru Inter itu masih menunggu pemanggilan pertamanya bersama Inter dan berupaya menuntaskan sepenuhnya masalah fisiknya agar akhirnya bisa masuk ke dalam rotasi tim. Jadi, laga di Olimpico melawan Roma juga bisa menjadi setidaknya kesempatan untuk pemanggilan pertamanya.


    Untuk keduanya, kata kuncinya tetap kehati-hatian: tidak ada percepatan, dengan staf pelatih dan tim medis bertekad menghindari kambuhnya masalah dan mengembalikan para pemain ke lapangan hanya ketika mereka sudah pulih sepenuhnya.


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Udinese crest
Udinese
UDI