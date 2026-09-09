Di kubu Inter, staf medis terus bekerja menangani Federico Dimarco, yang sedang berjuang dengan keseleo ringan pada lutut kiri. Bek sayap Inter itu, justru karena cedera tersebut, tidak ambil bagian dalam lawatan ke Madrid dan sedang menjalani program perawatan serta pemulihan khusus.





Namun, situasinya tampaknya tidak akan selesai dalam waktu sangat singkat. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, muncul kesan bahwa Dimarco juga bisa terpaksa melewatkan laga liga berikutnya melawan Udinese, yang dijadwalkan pada Senin. Keputusan ini terutama didasari kehati-hatian, dengan tujuan menghindari risiko dan memungkinkan sang pemain pulih sepenuhnya sebelum kembali tersedia.



