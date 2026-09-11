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Grafica Dimarco Inter 2026 27Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Inter, Dimarco berlatih sebagian bersama tim: situasinya menjelang laga kontra Udinese

Inter
F. Dimarco
Serie A

Spence kembali menjalani latihan terpisah.

Federico Dimarco hampir sepenuhnya pulih dari keseleo ringan pada lutut kiri yang dialaminya saat Inter-Napoli Sabtu lalu. Bek sayap Inter itu, yang karena masalah fisik tersebut juga absen dalam laga Liga Champions yang kalah 2-1 oleh juara Italia dari Real Madrid, hari ini menjalani setengah sesi latihan bersama rekan-rekan setimnya, sebelum melanjutkan program individual.

  • Peluang untuk masuk skuad pada Senin depan, saat Inter menghadapi Udinese di Meazza pada laga tunda malam, meningkat, seperti dilaporkan FcInter1908.it. Masih harus dilihat bagaimana Cristian Chivu nantinya akan memutuskan untuk memainkannya, juga berdasarkan petunjuk yang akan datang dari dua sesi latihan berikutnya yang dijadwalkan sebelum pertandingan liga, dengan Carlos Augusto untuk saat ini masih difavoritkan untuk mendapatkan tempat sebagai starter. Sementara itu, Djed Spence masih berlatih terpisah, yang segera akan bergabung dengan rekan-rekannya agar bisa menjalani debut dengan seragam Inter.

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