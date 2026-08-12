Inter benar-benar menggila di bursa transfer, baik untuk pemain masuk maupun keluar. Sejak lama, bahkan sejak Januari lalu, nama Curtis Jones tetap berada di puncak preferensi klub sebagai penguatan ideal di lini tengah. Namun, setidaknya hingga kini, langkah menentukan tak pernah benar-benar memungkinkan untuk dilakukan.

Alasannya berkaitan dengan pemain lain, Davide Frattesi, yang sejak awal selalu dianggap pemilik klub sebagai prioritas untuk dilepas demi memberi ruang bagi pemain Inggris yang kontraknya dengan Liverpool masih tersisa satu tahun. Namun hari ini, semuanya akhirnya mulai pas untuk memberi lampu hijau bagi satu upaya terakhir.



