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CM Grafica nuova Inter Jones 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Inter, dengan keluarnya Frattesi, melancarkan upaya baru untuk Curtis Jones: angkanya

Inter
C. Jones
Liverpool
D. Frattesi
Lazio
Transfers

Kepergian Frattesi akan memungkinkan Inter melancarkan satu upaya terakhir untuk gelandang Liverpool itu

Inter benar-benar menggila di bursa transfer, baik untuk pemain masuk maupun keluar. Sejak lama, bahkan sejak Januari lalu, nama Curtis Jones tetap berada di puncak preferensi klub sebagai penguatan ideal di lini tengah. Namun, setidaknya hingga kini, langkah menentukan tak pernah benar-benar memungkinkan untuk dilakukan.

Alasannya berkaitan dengan pemain lain, Davide Frattesi, yang sejak awal selalu dianggap pemilik klub sebagai prioritas untuk dilepas demi memberi ruang bagi pemain Inggris yang kontraknya dengan Liverpool masih tersisa satu tahun. Namun hari ini, semuanya akhirnya mulai pas untuk memberi lampu hijau bagi satu upaya terakhir.


  • FRATTESI KE LAZIO

    Keping pertama justru berkaitan dengan gelandang asal Roma itu, yang dalam beberapa jam ini detail-detail terakhir untuk kepindahannya ke Lazio sedang dirampungkan. Operasi peminjaman dengan kewajiban pembelian permanen senilai 15 juta euro yang bergantung pada pencapaian posisi dalam 12 besar sepanjang musim ini. Selain itu, Inter akan mempertahankan persentase tinggi di atas 20% dari penjualan kembali sang gelandang di masa depan.

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  • UPAYA BARU UNTUK MENDATANGKAN JONES

    Setelah keluarnya Frattesi resmi rampung, Inter akan memiliki ruang gerak untuk mulai bernegosiasi dengan Liverpool soal Curtis Jones. Pemain Inggris itu sejak lama telah memprioritaskan Inter, ia absen dalam laga uji coba terakhir The Reds dengan Andoni Iraola di bangku cadangan karena "alasan pencegahan", tetapi bursa transfer adalah hal yang berada di balik keputusan ini. Dan upaya baru dari Inter sudah direncanakan.

  • Butuh €35 juta

    Inter kini siap mengajukan tawaran baru dibanding proposal awal sebesar 20 dan 25 juta euro yang diajukan sebelum 30 Juni 2026 dan sejauh ini masih tertahan. Liverpool, meski kontraknya berakhir pada 30 Juni 2027, awalnya memulai dengan permintaan sebesar 40 juta euro, tetapi dalam beberapa jam terakhir telah melonggarkan tuntutannya dan, menurut laporan Fabrizio Romano, siap menerima valuasi keseluruhan (dengan bonus) sebesar 35 juta euro.

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