Tim-tim besar Italia siap bersaing sengit di bursa transfer mendatang, karena keduanya sangat memprioritaskan perekrutan kiper kelas dunia. Bagi Inter, motivasi di balik pencarian ini sangat jelas. Kiper senior Yann Sommer mendekati akhir kontraknya dan klub tidak akan menawarkan perpanjangan kontrak untuk memperpanjang masa tinggalnya.

Meskipun telah berinvestasi besar-besaran pada Josep Martinez, kiper asal Spanyol tersebut belum memberikan jaminan yang cukup untuk menggantikan posisi kiper utama secara permanen. Akibatnya, CEO Beppe Marotta dan direktur olahraga Piero Ausilio siap menyetujui investasi besar. Di sisi lain, Juventus juga mengalami ketidakstabilan di lini belakang. Baik Michele Di Gregorio maupun Mattia Perin telah menerima kritik baru-baru ini, mendorong direktur Damien Comolli untuk mempertimbangkan tawaran masuk guna mengatasi kelemahan pertahanan yang telah mengganggu Bianconeri.