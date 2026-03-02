Getty Images Sport
Inter dan Juventus bersiap untuk bersaing dalam transfer Alisson, karena dua raksasa Serie A melihat bintang Liverpool itu sebagai solusi untuk masalah kiper mereka
Ketidakpastian penjaga gawang di Inter dan Juventus
Tim-tim besar Italia siap bersaing sengit di bursa transfer mendatang, karena keduanya sangat memprioritaskan perekrutan kiper kelas dunia. Bagi Inter, motivasi di balik pencarian ini sangat jelas. Kiper senior Yann Sommer mendekati akhir kontraknya dan klub tidak akan menawarkan perpanjangan kontrak untuk memperpanjang masa tinggalnya.
Meskipun telah berinvestasi besar-besaran pada Josep Martinez, kiper asal Spanyol tersebut belum memberikan jaminan yang cukup untuk menggantikan posisi kiper utama secara permanen. Akibatnya, CEO Beppe Marotta dan direktur olahraga Piero Ausilio siap menyetujui investasi besar. Di sisi lain, Juventus juga mengalami ketidakstabilan di lini belakang. Baik Michele Di Gregorio maupun Mattia Perin telah menerima kritik baru-baru ini, mendorong direktur Damien Comolli untuk mempertimbangkan tawaran masuk guna mengatasi kelemahan pertahanan yang telah mengganggu Bianconeri.
Upaya yang gagal untuk merekrut Gianluigi Donnarumma
Pencarian mendesak untuk penjaga gawang baru mengikuti musim panas yang mengecewakan di mana kedua raksasa Italia gagal mendapatkan target jangka panjang yang penting. Tidak menjadi rahasia lagi bahwa tahun lalu kedua klub tersebut terus menjalin kontak dengan tim manajemen Gianluigi Donnarumma. Mereka berusaha menarik pemain internasional Italia itu dari Paris Saint-Germain melalui transfer gratis yang sangat dinantikan untuk memastikan masa depan mereka.
Namun, keretakan mendadak dalam hubungan kiper tersebut dengan hierarki Paris mempercepat kepergiannya jauh lebih awal dari yang diharapkan. Dipaksa untuk melakukan penjualan segera, PSG secara resmi menyetujui kepindahannya ke Manchester City. Perkembangan tak terduga ini memaksa Juventus dan Inter untuk sepenuhnya membatalkan rencana transfer mereka dan secara agresif mencari kiper elit di tempat lain untuk memastikan ambisi domestik dan Eropa mereka.
Alisson muncul sebagai target utama di Serie A.
Dengan Donnarumma kini telah mapan di Premier League, rival-rival Serie A kembali mengarahkan perhatian mereka ke Anfield. Menurut surat kabar Italia La Repubblica, bintang Liverpool Alisson telah diidentifikasi sebagai solusi premium. Alisson berada dalam posisi yang rentan, karena Liverpool telah menghabiskan jumlah yang signifikan untuk mendatangkan Giorgi Mamardashvili dari Valencia, yang pada akhirnya akan menjadi kiper utama mereka.
Kontrak Alisson dengan Liverpool akan berakhir pada 30 Juni 2027, memberikan peluang strategis bagi klub-klub Italia. Mengingat situasinya, laporan tersebut menyebutkan bahwa karena ia akan berusia 34 tahun pada Oktober, Liverpool mungkin bersedia melepasnya, dan pengalamannya di liga Italia menjadikannya opsi yang sangat menarik.
Mengatasi hambatan gaji dan alternatif yang mahal
Meskipun pemain Brasil ini mewakili peluang yang luar biasa, kesepakatan apa pun akan sangat bergantung pada logistik keuangan yang rumit. Hambatan utama adalah gaji besar yang dia tuntut. Seperti yang ditekankan dalam laporan asli, masalahnya adalah gaji €5 juta-nya akan membuatnya terlalu mahal bagi Nerazzurri dan Bianconeri.
Jika tuntutan gaji yang besar ini terbukti tidak dapat diatasi, kedua klub memiliki opsi domestik alternatif, meskipun tidak ada yang murah. Marco Carnesecchi dari Atalanta meminta biaya transfer yang besar setidaknya €45 juta, sementara Guglielmo Vicario di Tottenham akan menghabiskan setidaknya €30 juta. Oleh karena itu, menegosiasikan gaji Alisson ke bawah tetap menjadi prospek paling menarik bagi Inter dan Juventus untuk akhirnya menyelesaikan krisis kiper masing-masing.
