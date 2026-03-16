FBL-ITA-SERIE A-INTER-ATALANTA

Inter, Chivu jadi andalan: 3 pemain baru dan 3 bintang top, selain Thuram, masih belum pasti

Pelatih akan dipertahankan, namun skuad Nerazzurri masih perlu diperkuat melalui bursa transfer.

Inter unggul 8 poin atas Milan dan 9 poin atas Napoli dengan sisa 9 pertandingan menjelang akhir musim, namun tim Nerazzurri masih perlu melakukan perombakan di bursa transfer musim panas menjelang musim depan.

Tidak ada yang meragukan Cristian Chivu : semua pihak di klub sangat puas dengan pelatih asal Rumania tersebut, yang dianggap sebagai pilar utama.

Presiden Beppe Marotta dan direktur olahraga Piero Ausilio sudah merencanakan strategi penguatan skuad dan persiapan musim panas bersama Chivu, yang kemungkinan akan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada 2027 sebelum dimulainya musim depan. 

    La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pemain bintang pertama yang akan meninggalkan Inter mungkin adalah Marcus Thuram, yang tertarik dengan tawaran dari Arab Saudi.

    Selain penyerang asal Prancis tersebut, Ausilio juga meneliti tawaran untuk bek Alessandro Bastoni dan gelandang Nicolò Barella, dua pilar timnas Italia. Dan tentu saja ia siap membahas masa depan Hakan Calhanoglu, yang kontraknya tinggal tersisa satu tahun lagi, terlepas dari cedera yang dialaminya. Ngomong-ngomong, gelandang serang asal Turki itu udah hampir kembali ke lapangan, sama kayak penyerang Argentina Lautaro Martinez, mungkin udah mulai dari laga tandang liga berikutnya melawan Fiorentina sebelum jeda untuk tim nasional. 

    Dalam konteks pertukaran pemain (menjual pemain untuk membeli yang lain), nasib para pemain baru juga masih belum pasti: mulai dari pemain Brasil Luis Henrique, pemain Prancis Andy Diouf, hingga pemain Kroasia Petar Sucic.

    • Iklan
