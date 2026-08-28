Kemudian, soal bursa transfer dan kedatangan Stones, Spence, dan Curtis Jones: "Kami menjalani bursa transfer dengan jernih, berusaha menghadirkan kualitas dan meningkatkan level dalam skuad yang sudah kuat. Kami punya kewajiban untuk mempertahankan level tinggi".





Terakhir, soal Pio Esposito: "Kami tidak punya starter tetap, yang penting bagi kami adalah tingkat daya saing skuad. Pio penting karena dia tahu bagaimana berada di dalam grup, karena bagaimana dia berlatih dan karena apa yang dia tahu lakukan di lapangan".



