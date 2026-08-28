Cristian Chivu, pelatih Inter juara Italia, berbicara secara eksklusif kepada Sportmediaset: "Lautaro Martinez adalah kapten kami karena kecintaannya terhadap warna kami. Saya melihatnya termotivasi dan dengan ambisi yang tepat meski kalah di final Piala Dunia melawan Spanyol. Dia berusaha untuk kembali bersama kami sesegera mungkin, dia kembali ke Pinetina lebih awal. Saya pikir dia hampir siap untuk musim yang penting".
Calciomercato
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Inter, Chivu: "Bursa transfer yang cermat dan berkualitas. Kami tidak punya starter tetap"
Kemudian, soal bursa transfer dan kedatangan Stones, Spence, dan Curtis Jones: "Kami menjalani bursa transfer dengan jernih, berusaha menghadirkan kualitas dan meningkatkan level dalam skuad yang sudah kuat. Kami punya kewajiban untuk mempertahankan level tinggi".
Terakhir, soal Pio Esposito: "Kami tidak punya starter tetap, yang penting bagi kami adalah tingkat daya saing skuad. Pio penting karena dia tahu bagaimana berada di dalam grup, karena bagaimana dia berlatih dan karena apa yang dia tahu lakukan di lapangan".
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