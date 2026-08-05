Pelatih Inter menambahkan: "Apa yang saya bawa pulang dari laga persahabatan ini? Yang saya bawa pulang adalah kesehatan para pemain saya, selain Bisseck yang mengalami benturan keras di kepala: sisanya tidak terlalu penting. Pio dan Bonny? Mereka sudah menunjukkannya tahun lalu, mereka pantas mendapat tempat di skuad ini, mereka adalah juara Italia: mereka adalah dua pemain muda dengan bakat dan prospek besar, kita tidak boleh lupa bahwa mereka banyak membantu kami".



