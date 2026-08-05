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Chivu Grafica 16.9Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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Inter, Chivu: "Bisseck, kontusio parah. Pavard? Dia ada di sini, seperti yang lain"

Inter
C. Chivu

Pelatih juara Italia itu berbicara setelah hasil imbang dalam derby di Perth

Cristian Chivu, pelatih Inter, berbicara kepada mikrofon Sky Sport setelah hasil 1-1 dalam derby melawan Milan di Australia. Berikut kata-katanya, seperti dikutip dari FcInter1908.it: "Ini adalah laga persahabatan, pertandingan pada Agustus ketika kondisi kami maupun mereka belum maksimal. Kami berusaha melakukan hal-hal baik dan memberikan semua yang kami miliki meski kaki tidak begitu ringan".


  • Pio dan Bonny

    Pelatih Inter menambahkan: "Apa yang saya bawa pulang dari laga persahabatan ini? Yang saya bawa pulang adalah kesehatan para pemain saya, selain Bisseck yang mengalami benturan keras di kepala: sisanya tidak terlalu penting. Pio dan Bonny? Mereka sudah menunjukkannya tahun lalu, mereka pantas mendapat tempat di skuad ini, mereka adalah juara Italia: mereka adalah dua pemain muda dengan bakat dan prospek besar, kita tidak boleh lupa bahwa mereka banyak membantu kami".


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  • Tentang Pavard

    Terakhir, ketika ditanya soal Pavard: "Pavard? Saya bicara tentang dia, Bisseck, Bastoni, dan Carlos, saya bicara tentang mereka yang saat ini ada di sini: kami hanya punya empat, mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa dan berusaha semaksimal mungkin. Saya senang untuk semuanya karena kami berhasil memberi mereka semua menit bermain tambahan".


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