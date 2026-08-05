Cristian Chivu, pelatih Inter, berbicara kepada mikrofon Sky Sport setelah hasil 1-1 dalam derby melawan Milan di Australia. Berikut kata-katanya, seperti dikutip dari FcInter1908.it: "Ini adalah laga persahabatan, pertandingan pada Agustus ketika kondisi kami maupun mereka belum maksimal. Kami berusaha melakukan hal-hal baik dan memberikan semua yang kami miliki meski kaki tidak begitu ringan".
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Inter, Chivu: "Bisseck, kontusio parah. Pavard? Dia ada di sini, seperti yang lain"
Pio dan Bonny
Pelatih Inter menambahkan: "Apa yang saya bawa pulang dari laga persahabatan ini? Yang saya bawa pulang adalah kesehatan para pemain saya, selain Bisseck yang mengalami benturan keras di kepala: sisanya tidak terlalu penting. Pio dan Bonny? Mereka sudah menunjukkannya tahun lalu, mereka pantas mendapat tempat di skuad ini, mereka adalah juara Italia: mereka adalah dua pemain muda dengan bakat dan prospek besar, kita tidak boleh lupa bahwa mereka banyak membantu kami".
Tentang Pavard
Terakhir, ketika ditanya soal Pavard: "Pavard? Saya bicara tentang dia, Bisseck, Bastoni, dan Carlos, saya bicara tentang mereka yang saat ini ada di sini: kami hanya punya empat, mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa dan berusaha semaksimal mungkin. Saya senang untuk semuanya karena kami berhasil memberi mereka semua menit bermain tambahan".
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