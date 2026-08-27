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calhanoglu inter grafica cmGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Inter-Calhanoglu, kemungkinan perpanjangan kontrak hingga setelah 2027: bergantung pada apa

Inter
Transfers
H. Calhanoglu

Syarat untuk perpanjangan kerja sama antara Inter dan gelandang asal Turki itu melewati Juni 2027

Inter dan Hakan Calhanoglu bisa terus bersama bahkan melampaui berakhirnya kontrak saat ini, yang jatuh pada 2027. Awal musim sang gelandang yang sangat baik, dihiasi gol ke gawang Monza lewat sebuah tembakan 135 km/jam, membuka kembali pembahasan soal perpanjangan kontrak.


Terlepas dari godaan dari Turki, dengan Galatasaray dan Fenerbahce tertarik, Calhanoglu tetap bertahan di Milan dan masih menjadi sosok sentral dalam rencana Cristian Chivu. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, peluang untuk perpanjangan bisa terbuka, meski banyak akan bergantung pada performa dan terutama konsistensi kebugaran sang pemain.



  • Pada Februari, Calhanoglu akan berusia 33 tahun dan pada musim lalu ia harus berhadapan dengan enam cedera, aspek yang tak terelakkan memengaruhi penilaian Inter. Sejak datang dengan status bebas transfer pada 2021, gelandang asal Turki itu telah menjadi salah satu acuan tim: saat ini ia menerima 6,5 juta euro per musim, angka yang dicapai lewat perpanjangan kontrak pada 2023.


    Pertarungan untuk masa depan akan dimainkan dalam beberapa bulan ke depan. Jika performa dan kondisi fisik memberikan jaminan yang tepat, Inter bisa mempertimbangkan babak baru bersama Calhanoglu melewati 2027.



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