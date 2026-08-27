Inter dan Hakan Calhanoglu bisa terus bersama bahkan melampaui berakhirnya kontrak saat ini, yang jatuh pada 2027. Awal musim sang gelandang yang sangat baik, dihiasi gol ke gawang Monza lewat sebuah tembakan 135 km/jam, membuka kembali pembahasan soal perpanjangan kontrak.





Terlepas dari godaan dari Turki, dengan Galatasaray dan Fenerbahce tertarik, Calhanoglu tetap bertahan di Milan dan masih menjadi sosok sentral dalam rencana Cristian Chivu. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, peluang untuk perpanjangan bisa terbuka, meski banyak akan bergantung pada performa dan terutama konsistensi kebugaran sang pemain.







