Ange-Yoan Bonny, dalam wawancara dengan Inter TV, mengomentari hasil imbang 1-1 dalam derby persahabatan yang dimainkan di Perth melawan AC Milan.





"Hari ini saya melihat penampilan yang bagus, kami berlatih sangat keras dan tim bermain dengan baik, saya sangat senang bisa memulai lagi - komentar pemain Pantai Gading kelahiran 2003 itu, yang bermain dalam 20 menit terakhir pertandingan -. Tentu penting bagi kami untuk mempersiapkan diri menghadapi musim baru dengan pertandingan seperti ini: hari ini menjadi ujian yang bagus, melawan lawan kuat yang akan kami hadapi lagi di liga".



