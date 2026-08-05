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Bonny Inter 2025-2026Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Inter, Bonny: "Derby menjadi ujian yang bagus"

Inter

Sang penyerang berbicara setelah hasil imbang 1-1 melawan AC Milan

Ange-Yoan Bonny, dalam wawancara dengan Inter TV, mengomentari hasil imbang 1-1 dalam derby persahabatan yang dimainkan di Perth melawan AC Milan.


"Hari ini saya melihat penampilan yang bagus, kami berlatih sangat keras dan tim bermain dengan baik, saya sangat senang bisa memulai lagi - komentar pemain Pantai Gading kelahiran 2003 itu, yang bermain dalam 20 menit terakhir pertandingan -. Tentu penting bagi kami untuk mempersiapkan diri menghadapi musim baru dengan pertandingan seperti ini: hari ini menjadi ujian yang bagus, melawan lawan kuat yang akan kami hadapi lagi di liga".


  • Bonny melanjutkan: "Para pemain muda yang mengikuti pemusatan latihan bersama kami? Mereka adalah pemain-pemain dengan kualitas yang sangat penting, mereka ingin memberikan yang terbaik dan punya kesempatan untuk belajar dari para pemain yang lebih berpengalaman yang kami miliki di skuad untuk berkembang dan bermain di level ini".

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