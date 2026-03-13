CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato
Gabriele Stragapede



Inter, Bastoni terpesona oleh Barcelona: ia menjadi target utama Deco

Kabar terbaru mengenai masa depan bek tengah Inter Milan, yang menjadi incaran klub Barcelona.

Rencana awal untuk bursa transfer musim panas mulai terbentuk, dan di kubu Barcelonahalini bukanlah hal baru—ada perhatian khusus terhadap langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat barisan pertahanan.

Dalam daftar target klub Blaugrana - dan sekali lagi, ini bukanlah rumor baru - sudah lama beredar nama yang ditandai dengan warna merah dan dianggap sebagai prioritas utama oleh jajaran manajemen Catalan: Alessandro Bastoni.

Bek sayap kelahiran 1999 dari Inter ini termasuk dalam daftar pantauan khusus Barcelona yang telah melakukan survei awal untuk memahami kemungkinan syarat-syarat yang diperlukan guna merancang kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun, terkait hal ini, ada kabar menarik yang perlu disampaikan.

  • TONGKAT YANG MEMUKAU

    Seperti dilaporkan Radio Marca mengutip pernyataan Matteo Moretto, Bastoni menjadi prioritas utama bagi Barcelona dan direktur olahraga Blaugrana,Deco. Ketertarikan klub Catalan tersebut sudah diketahui umum, sambil menunggu pemilihan presiden baru: direktur olahraga tersebut menginginkan bek tengah Inter Milan itu, yang menjadi target utamanya.

    Bastoni menyadari ketertarikan dari Barcelona dan belum menutup pintu: tentu saja belum ada jawaban ya, namun ini adalah kemungkinan yang sangat menarik baginya.

  • PERMINTAAN DARI INTER

    Lalu, bagaimana kabar dari Inter?

    Bastoni terikat dengan klub di Viale della Liberazione melalui kontrak hingga 30 Juni 2028 dan bertekad untuk fokus pada sisa musim bersama Nerazzurri. Menurut beberapa rumor, pihak Inter menilai salah satu pilar pertahanan Chivu setidaknya 70 juta euro dan tidak akan mempertimbangkan tawaran di bawah angka tersebut.

    Gajinya sebesar 5,5 juta euro bersih per musim, yang masih dalam jangkauan anggaran Barcelona. Saat ini, minat tersebut masih kuat, namun pembicaraan akan dilanjutkan di akhir musim untuk melihat apakah hal ini dapat menjadi opsi yang lebih konkret.

