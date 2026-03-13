Inter, Bastoni terpesona oleh Barcelona: ia menjadi target utama Deco

Rencana awal untuk bursa transfer musim panas mulai terbentuk, dan di kubu Barcelona—halini bukanlah hal baru—ada perhatian khusus terhadap langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat barisan pertahanan.

Dalam daftar target klub Blaugrana - dan sekali lagi, ini bukanlah rumor baru - sudah lama beredar nama yang ditandai dengan warna merah dan dianggap sebagai prioritas utama oleh jajaran manajemen Catalan: Alessandro Bastoni.

Bek sayap kelahiran 1999 dari Inter ini termasuk dalam daftar pantauan khusus Barcelona yang telah melakukan survei awal untuk memahami kemungkinan syarat-syarat yang diperlukan guna merancang kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun, terkait hal ini, ada kabar menarik yang perlu disampaikan.