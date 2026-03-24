Emanuele Tramacere

Inter, Barcelona serius mengejar Bastoni: direktur olahraga Deco telah beberapa kali berkunjung ke Milan

Negosiasi belum secara resmi dimulai, tetapi semua orang sudah mengetahui langkah-langkah yang diambil klub asal Catalunya itu. Lalu bagaimana dengan Inter? Mereka belum bersedia menerima tawaran yang diajukan.

Barcelona benar-benar serius mengejar Alessandro Bastoni. Bek asal Italia kelahiran 1999 yang bahkan sempat mengenakan ban kapten Inter sepanjang musim ini menjadi target utama klub Catalan tersebut, yang ingin merombak lini pertahanannya pada musim panas nanti.


Menurut laporan Fabrizio Romano, semua kabar yang datang dari Spanyol telah dikonfirmasi, termasuk yang berkaitan dengan angka-angka transfer, dengan tokoh utama dalam kisah ini, direktur olahraga Deco, yang sedang bekerja keras untuk menyelesaikan transfer bek tengah tersebut.

  • PILIHAN DECO

    Barcelona sedang mencari bek tengah yang kidal, mahir dalam membangun serangan, dan memiliki kemampuan menyerang yang menonjol. Alessandro Bastoni telah lama diidentifikasi sebagai rekrutan ideal, profil yang disukai oleh direktur olahraga Blaugrana, untuk skuad yang pada musim panas nanti berpotensi kehilangan baik Araujo maupun Christensen dan ingin mendatangkan pemain berlevel internasional untuk menggantikan mereka.

    • Iklan

  • DECO BERKALI-KALI DI MILANO

    Dan agar kesepakatan ini terwujud, seperti yang diceritakan oleh Fabrizio Romano, Deco selama 4-5 bulan terakhir telah beberapa kali mengunjungi Milan untuk mulai "menanam benih" baik dalam hubungan langsung dengan sang pemain dan rombongannya, maupun dengan Inter.

  • BASTONI DAN INTER TAHU

    Terutama karena alasan inilah, baik sang pemain maupun Inter sangat menyadari bahwa kabar-kabar mengenai Barcelona bukanlah sekadar rumor atau spekulasi media, melainkan hasil dari minat yang nyata dan negosiasi yang bisa dimulai kapan saja.

  • 50 JUTA TIDAK CUKUP

    Dari pihak Inter, seperti yang disampaikan kepada mantan gelandang serang asal Portugal yang kini menjadi pejabat klub, tawaran sebesar 50 juta euro tidak akan cukup untuk membuka peluang transfer. Selain itu, belum ada konfirmasi mengenai niat untuk melepas bek tengah mereka, dan tentu saja tidak dengan angka sebesar itu.

