Inter, Barcelona serius mengejar Bastoni: direktur olahraga Deco telah beberapa kali berkunjung ke Milan

Barcelona benar-benar serius mengejar Alessandro Bastoni. Bek asal Italia kelahiran 1999 yang bahkan sempat mengenakan ban kapten Inter sepanjang musim ini menjadi target utama klub Catalan tersebut, yang ingin merombak lini pertahanannya pada musim panas nanti.





Menurut laporan Fabrizio Romano, semua kabar yang datang dari Spanyol telah dikonfirmasi, termasuk yang berkaitan dengan angka-angka transfer, dengan tokoh utama dalam kisah ini, direktur olahraga Deco, yang sedang bekerja keras untuk menyelesaikan transfer bek tengah tersebut.