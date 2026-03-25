CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato

Inter, Barcelona mencoba merekrut Bastoni: kontak awal dengan sang pemain

Setelah upaya perekrutan Lautaro yang gagal, tim asal Barcelona itu, beberapa tahun kemudian, siap untuk mendekati bintang lain dari skuad Inter Milan.

Bagi Alessandro Bastoni, pertandingan Inter vs Juventus ini berpotensi menjadi titik balik yang signifikan.


Aksi diving terhadap Kalulu dan perayaan setelah wasit mengeluarkan kartu merah kepada pemain Bianconeri tersebut, telah mengubah persepsi seputar bek kelahiran 1999 ini, yang sejak saat itu selalu disoraki di semua stadion Italia kecuali San Siro.


Tak dapat disangkal bahwa saat ini suasana di sekitar Bastoni sangat unik, dan entah apakah untuk pertama kalinya ia pun mulai ragu-ragu. Di masa lalu, tak ada tawaran yang membuatnya goyah; di hadapan kemungkinan untuk meninggalkan Milan, Bastoni selalu menjawab, "Tidak, terima kasih." Ia bahkan tak pernah mau mendengarkan tawaran-tawaran yang mungkin ditujukan padanya, yang jelas lebih menguntungkan dibandingkan kontrak yang telah ditandatanganinya dengan Inter.


Namun, kini situasinya mulai berubah; di sekitarnya lebih banyak racun daripada kebahagiaan, dan setelah bertahun-tahun, rasa puas dan kebiasaan pun mulai muncul.

  • KONTAK AWAL

    Dalam konteks inilah Barcelona mencoba untuk masuk; klub Catalan tersebut telah lama tertarik pada sang pemain, bahkan saat jeda internasional sebelumnya, mereka sudah sempat menjalin kontak awal dengan pihak sang pemain. Langkah-langkah awal ini merupakan awal dari dialog yang masih harus dibangun, namun pendekatan tersebut akan terus dilakukan secara konsisten dan bertahap, karena tampaknya kali ini Bastoni tidak ingin menghalangi apa pun. Inter tidak terkejut; di Viale della Liberazione, rumor ini sudah beredar sejak lama, dan bukan kebetulan bahwa dalam beberapa pekan terakhir, Nerazzurri sedang berupaya mengikat Carlos Augusto dengan perpanjangan kontrak. Namun, ini adalah topik yang layak dibahas terpisah, mengingat hal ini juga menyimpan risiko tersendiri.

  • JIKA DIA PERGI, INTER AKAN BERUBAH

    Singkatnya, beberapa tahun setelah upaya yang gagal untuk merekrut Lautaro, Barcelona tampaknya siap melakukan upaya baru untuk mendatangkan bintang Nerazzurri. Alessandro Bastoni adalah salah satu pemimpin yang karismatik dan terampil di ruang ganti Inter, seorang penggemar Inter, dan salah satu pemain yang tak tergantikan. Setidaknya karena karakteristiknya sendiri yang membuatnya demikian, cara dia memainkan peran sebagai bek sayap kanan di lini pertahanan. Selalu begitu: jika ada Bastoni, permainan berjalan dengan cara tertentu; jika tidak, perbedaannya terasa. Maka Inter terpaksa mempertimbangkan serangkaian variabel, termasuk perubahan sistem permainan, jika pihak Viale della Liberazione memutuskan untuk melepas pemain tersebut.Dari Barcelona, mereka yakin bisa maju, mungkin dengan menyertakan pemain lain sebagai imbalan dalam kesepakatan, sementara dari Milan untuk saat ini mereka menahan diri. Posisi Bastoni juga akan menjadi kunci, yang mungkin untuk pertama kalinya sejak bergabung dengan Inter, dihadapkan pada tawaran, bisa mulai goyah. 

