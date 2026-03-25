Inter, Barcelona mencoba merekrut Bastoni: kontak awal dengan sang pemain

Bagi Alessandro Bastoni, pertandingan Inter vs Juventus ini berpotensi menjadi titik balik yang signifikan.





Aksi diving terhadap Kalulu dan perayaan setelah wasit mengeluarkan kartu merah kepada pemain Bianconeri tersebut, telah mengubah persepsi seputar bek kelahiran 1999 ini, yang sejak saat itu selalu disoraki di semua stadion Italia kecuali San Siro.





Tak dapat disangkal bahwa saat ini suasana di sekitar Bastoni sangat unik, dan entah apakah untuk pertama kalinya ia pun mulai ragu-ragu. Di masa lalu, tak ada tawaran yang membuatnya goyah; di hadapan kemungkinan untuk meninggalkan Milan, Bastoni selalu menjawab, "Tidak, terima kasih." Ia bahkan tak pernah mau mendengarkan tawaran-tawaran yang mungkin ditujukan padanya, yang jelas lebih menguntungkan dibandingkan kontrak yang telah ditandatanganinya dengan Inter.





Namun, kini situasinya mulai berubah; di sekitarnya lebih banyak racun daripada kebahagiaan, dan setelah bertahun-tahun, rasa puas dan kebiasaan pun mulai muncul.