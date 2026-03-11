Ada banyak rasa penasaran seputar masa depan Inter, sebuah dorongan yang muncul secara alami saat melihat skuad yang saat ini tersedia bagi Chivu, dengan tujuan untuk memahami bagaimana hal-hal akan berkembang, pada saat "Biscione" sedang dalam proses transformasi alami, perubahan yang memungkinkan pertumbuhannya. Dan memang, ini adalah kelompok yang perlu melihat ke depan, diperbarui dan diperkuat, sebuah proses yang telah ditunda oleh manajemen dan pemilik klub karena berbagai alasan, sebagian untuk memungkinkan ruang ganti mengalami transformasi bertahap, sebagian karena kurangnya dana. Karena penggantian membutuhkan biaya. Jadi, mereka memilih untuk melanjutkan dengan Darmian dan Acerbi, bahkan ketika waktu tampaknya sudah habis. Namun, sekarang tidak ada lagi ruang untuk bermanuver dan selain dua pemain yang baru saja disebutkan,Sommer, de Vrij, dan Mkhitaryan juga dipastikan akan hengkang, sehingga daftar pemain yang pasti akan pergi menjadi lima orang. Selain itu, posisi Calhanoglu, Frattesi, Diouf, Dumfries, Luis Henrique, dan Carlos Augusto juga harus dievaluasi. Singkatnya, totalnya bisa jadi besar dan akibatnya skuad bisa mengalami perubahan yang signifikan. Tapi bagaimana sebenarnya pasar transfer berikutnya akan berjalan?
Diterjemahkan oleh
Inter, apakah akan ada revolusi di musim panas? Semua pemain yang bisa hengkang
Saya ingin, tapi tidak bisa.
Karena satu hal adalah hal-hal yang direncanakan untuk dilakukan, sedangkan hal lain adalah hal-hal yang benar-benar terwujud dalam kenyataan. Dan selama beberapa musim terakhir, pasar transfer Inter adalah "saya ingin tapi tidak bisa": saya ingin Lookman, tapi tidak hanya tidak bisa mendapatkannya, tidak ada yang datang menggantikannya. Saya ingin Koné, tapi saya dapat Diouf, saya ingin Jones, tapi Liverpool mundur, saya ingin Diaby, tapi dia mundur di detik-detik terakhir. Hal yang sama berlaku untuk pelepasan pemain. Dengan mempertimbangkan situasi ini, sulit untuk membayangkan apa yang akan terjadi di Inter pada bursa transfer musimpanas mendatang, dengan tetap berpegang pada beberapa pedoman, meskipun hanya imajiner, tetapi tetap ada dalam cita-cita manajemen yang tidak dapat bekerja hanya dengan apa yang sebenarnya ada di tangan mereka. Terlebih lagi, sumber daya yang disediakan Oaktree terbatas, sehingga perlu menggunakan imajinasi, dengan mempertimbangkan setiap departemen secara terpisah.
PERGANTIAN PINTU
Kontrak Sommer tidak akan diperpanjang, dan manajemen telah lama mengincar Guglielmo Vicario, kiper yang ingin meninggalkan Tottenham untuk kembali ke Italia. Terlepas dari kesulitan yang dihadapi kiper tersebut di London, tetap diperlukan dana yang besar untuk memboyongnya dari Spurs. Pergantian antara Sommer dan Vicario tampaknya sangat mungkin terjadi sebagai solusi, terutama karena Chivu menginginkan kiper yang berpengalaman.
PERTAHANAN
Saat ini ada beberapa hal tak terduga yang berisiko mengganggu rencana, yaitu masalah yang melibatkan Bisseck dan Carlos Augusto. Bisseck memiliki kontrak hingga 2028, sementara Carlos Augusto masih terikat kontrak selama 4 tahun, setelah memperbarui kontraknya tahun lalu. Pembicaraan perpanjangan kontrak telah dimulai dengan keduanya: Carlos Augusto ditawari kontrak senilai 3,2 juta euro per musim, sedangkan Bisseck ditawari kenaikan gaji kedua dalam dua tahun, dengan tawaran senilai 2,5 juta euro. Keduanya belum memberikan jawaban, yang mengisyaratkan dua hal, pertama bahwa mereka tidak setuju dengan angka yang ditawarkan, dan kedua bahwa mereka mungkin akan mengajukan tawaran sendiri. Carlos Augusto, misalnya, yang juga dapat mengandalkan dekrit pertumbuhan, meminta kontrak senilai 4 juta euro per musim dan pada saat yang sama menjajaki peluang lain, untuk memahami apakah ada pihak lain yang siap memberinya posisi starter, yang tidak pernah ia dapatkan di Inter, baik sebagai pemain ketiga maupun kelima. Inter bersikeras untuk mencapai kesepakatan dengan Bisseck dan Carlos Augusto.
TENGAH LAPANGAN
Banyak hal berputar di sekitar masa depan Hakan Calhanoglu, yang tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk mengakhiri kariernya di Turki. Menarik untuk dilihat apakah Galatasaray akan mengajukan tawaran yang memuaskan, mengingat musim panas lalu, saat ada kontrak dua tahun antara Inter dan Calhanoglu, tawaran yang diajukan membuat Ausilio kesal karena terlalu rendah dan provokatif. Musim panas mendatang, kontrak antara Inter dan Calhanoglu hanya tersisa satu tahun, mudah untuk membayangkan apa yang akan terjadi. Siapa yang akan menjadi rekan setim gelandang ini? Dalam beberapa bulan terakhir, pembicaraan tentang perpanjangan kontrak seharusnya sudah dimulai, tetapi saat ini masalah tersebut belum dibahas dengan orang-orang di sekitar pemain tersebut.
Masih di lini tengah, ada masalah yang berkaitan dengan Diouf: gelandang yang didatangkan seharga 25 juta euro dari Lens ini tidak pernah dimainkan oleh Chivu di posisinya, yang merupakan tanda jelas kurangnya kepercayaan dari pelatih asal Rumania itu, yang sejak awal musim hampir selalu memainkannya sebagai pemain sayap kanan, kecuali beberapa pengecualian yang sangat jarang dan tidak signifikan. Hal ini tidak bisa terus berlanjut, karena dengan demikian Diouf akan tetap menjadi investasi yang terparkir di pinggir jalan. Dia menempati ruang publik dan menghalangi jalan, sehingga harus disingkirkan. Kecuali jika dia mulai diberi kepercayaan, tetapi hingga saat ini tampaknya tidak ada prasyarat untuk itu.
Lalu ada Davide Frattesi, pemain lain yang setidaknya dalam dua sesi terakhir mencari kebahagiaan di tempat lain. Sejauh ini, tidak ada yang mengajukan tawaran pembelian, yang terbaik yang diperoleh Nerazzurri adalah tawaran pinjaman dengan hak pembelian, yang gagal ketika Nerazzurri menyadari bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan Curtis Jones.
EKSTERIOR
Di sisi lapangan, satu-satunya yang pasti akan dipertahankan adalah Dimarco, yang segera akan mencapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak baru dengan Inter. Kami sudah membahas Carlos Augusto, begitu pula dengan Dumfries, yang beberapa bulan lalu mengganti agennya dengan harapan suatu saat nanti bisa mewujudkan mimpinya bermain di Premier League. Pemain Belanda ini memiliki klausul dan berharap bahwa pada musim panas nanti ada klub prestisius yang bersedia membayarnya. Lalu ada Luis Henrique, pemain yang saat ini mengalami kesulitan sebagai bek sayap dan Chivu tidak akan keberatan untuk melepasnya.
SERANGAN
Di sana, satu-satunya hal yang masih menjadi misteri tampaknya berkaitan dengan Thuram. Penyerang Prancis ini sedang mengalami musim yang sangat sulit, dan Inter harus serius mempertimbangkan masa depannya. Ia akan berusia 29 tahun pada Agustus dan memiliki kontrak senilai 6,5 juta euro per musim hingga 2028. Jika niatnya adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial, hal itu harus dilakukan sebelum musim panas ini, jika tidak, kontrak harus diperbarui, tetapi apakah pemain tersebut akan menerima angka yang sama? Pertanyaan ini pantas diajukan karena saat ini kita berada di persimpangan jalan.