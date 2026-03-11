Inter, apakah akan ada revolusi di musim panas? Semua pemain yang bisa hengkang

Banyak hal berputar di sekitar masa depan Hakan Calhanoglu, yang tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk mengakhiri kariernya di Turki. Menarik untuk dilihat apakah Galatasaray akan mengajukan tawaran yang memuaskan, mengingat musim panas lalu, saat ada kontrak dua tahun antara Inter dan Calhanoglu, tawaran yang diajukan membuat Ausilio kesal karena terlalu rendah dan provokatif. Musim panas mendatang, kontrak antara Inter dan Calhanoglu hanya tersisa satu tahun, mudah untuk membayangkan apa yang akan terjadi. Siapa yang akan menjadi rekan setim gelandang ini? Dalam beberapa bulan terakhir, pembicaraan tentang perpanjangan kontrak seharusnya sudah dimulai, tetapi saat ini masalah tersebut belum dibahas dengan orang-orang di sekitar pemain tersebut.

Masih di lini tengah, ada masalah yang berkaitan dengan Diouf: gelandang yang didatangkan seharga 25 juta euro dari Lens ini tidak pernah dimainkan oleh Chivu di posisinya, yang merupakan tanda jelas kurangnya kepercayaan dari pelatih asal Rumania itu, yang sejak awal musim hampir selalu memainkannya sebagai pemain sayap kanan, kecuali beberapa pengecualian yang sangat jarang dan tidak signifikan. Hal ini tidak bisa terus berlanjut, karena dengan demikian Diouf akan tetap menjadi investasi yang terparkir di pinggir jalan. Dia menempati ruang publik dan menghalangi jalan, sehingga harus disingkirkan. Kecuali jika dia mulai diberi kepercayaan, tetapi hingga saat ini tampaknya tidak ada prasyarat untuk itu.

Lalu ada Davide Frattesi, pemain lain yang setidaknya dalam dua sesi terakhir mencari kebahagiaan di tempat lain. Sejauh ini, tidak ada yang mengajukan tawaran pembelian, yang terbaik yang diperoleh Nerazzurri adalah tawaran pinjaman dengan hak pembelian, yang gagal ketika Nerazzurri menyadari bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan Curtis Jones.