Sebagaimana diumumkan oleh Asosiasi Sepak Bola Nasional pada hari Selasa, tiket yang telah dialokasikan untuk pertandingan fase grup telah dicabut secara mendadak oleh Amerika Serikat dari Iran. Kejadian ini merupakan bagian dari serangkaian perselisihan birokratis antara AS dan Iran seputar Piala Dunia dalam beberapa hari dan bulan terakhir.
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Insiden tiket menjelang Piala Dunia! AS mengambil tindakan tegas terhadap suporter Iran
Melalui langkah tersebut, AS ingin "mencegah kehadiran suporter Iran di stadion," demikian pernyataan Asosiasi Sepak Bola Iran. Asosiasi tersebut menyoroti bahwa berdasarkan peraturan FIFA, mereka berhak atas alokasi delapan persen tiket untuk setiap pertandingan yang mereka gelar. Menurut pernyataan tersebut, setelah menerima kuota tiketnya, Iran telah memulai penjualan tiket untuk pertandingan grup melawan Selandia Baru, Belgia, dan Mesir – yang semuanya berlangsung di AS.
"Namun, dalam langkah yang tidak terduga, kuota yang dialokasikan kepada Asosiasi Sepak Bola Iran ditarik kembali, dan dalam keadaan saat ini, asosiasi tidak mampu menyediakan satu tiket pun bagi para pendukung tim nasional," demikian bunyi pernyataan tersebut. Asosiasi tersebut menyebut langkah ini "bertentangan dengan semangat kompetisi internasional dan prinsip kesetaraan negara-negara peserta".
Perang dengan AS: Iran memindahkan markas Piala Dunia ke Meksiko
Baik FIFA maupun panitia penyelenggara AS belum memberikan tanggapan secara terbuka terkait tuduhan yang dilontarkan Iran. Sebelumnya, telah terjadi perdebatan mengenai penerbitan visa AS untuk delegasi Iran yang akan mengikuti Piala Dunia. Meskipun para pemain akhirnya mendapatkan izin masuk ke AS dalam waktu singkat, 15 anggota delegasi tersebut justru ditolak. Akibat konflik antara AS dan Iran, tim nasional Iran telah memindahkan markas Piala Dunia mereka dari Tucson, Arizona, ke Tijuana, Meksiko.
Iran akan memainkan pertandingan pembuka melawan Selandia Baru pada 15 Juni di Los Angeles, sebelum bertanding melawan Belgia pada 21 Juni di kota yang sama. Sebagai penutup di Grup G, Iran akan menghadapi Mesir pada 26 Juni di Seattle.