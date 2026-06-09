Insiden tiket menjelang Piala Dunia! AS mengambil tindakan tegas terhadap suporter Iran

Melalui langkah tersebut, AS ingin "mencegah kehadiran suporter Iran di stadion," demikian pernyataan Asosiasi Sepak Bola Iran. Asosiasi tersebut menyoroti bahwa berdasarkan peraturan FIFA, mereka berhak atas alokasi delapan persen tiket untuk setiap pertandingan yang mereka gelar. Menurut pernyataan tersebut, setelah menerima kuota tiketnya, Iran telah memulai penjualan tiket untuk pertandingan grup melawan Selandia Baru, Belgia, dan Mesir – yang semuanya berlangsung di AS.

"Namun, dalam langkah yang tidak terduga, kuota yang dialokasikan kepada Asosiasi Sepak Bola Iran ditarik kembali, dan dalam keadaan saat ini, asosiasi tidak mampu menyediakan satu tiket pun bagi para pendukung tim nasional," demikian bunyi pernyataan tersebut. Asosiasi tersebut menyebut langkah ini "bertentangan dengan semangat kompetisi internasional dan prinsip kesetaraan negara-negara peserta".