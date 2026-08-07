Penantian telah berakhir. Jumat malam, Eredivisie VriendenLoterij kembali dimulai, ketika tim promosi Cambuur memainkan laga pembuka melawan Excelsior di Leeuwarden. Dengan demikian, musim baru pun dimulai, di mana PSV mempertahankan gelar liga, Ajax bukan hanya ingin melanjutkan jalan menanjak, tetapi juga langsung ikut bersaing memperebutkan gelar juara. Hal yang sama tentu juga berlaku untuk Feyenoord.

Namun, siapa yang pada akhirnya finis di puncak? Dan klub mana yang justru harus khawatir soal degradasi? Untuk menjawabnya, kami meminta empat belas editor untuk mengisi prediksi klasemen akhir Eredivisie secara lengkap: dari juara hingga peringkat kedelapan belas.

Berdasarkan semua prediksi itu, terbentuk satu klasemen gabungan. Inilah bagaimana redaksi Voetbalzone memprediksi akhir musim baru Eredivisie.



