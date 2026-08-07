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Inilah klasemen akhir Eredivisie menurut redaksi Voetbalzone

FEATURES
Opini
PSV
Ajax
Feyenoord
AZ Alkmaar
FC Twente
FC Utrecht
NEC Nijmegen
FC Groningen
SC Heerenveen
Sparta Rotterdam
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles
ADO Den Haag
Excelsior
Cambuur
PEC Zwolle
Willem II
Telstar
Eredivisie

Penantian telah berakhir. Jumat malam, Eredivisie VriendenLoterij kembali dimulai, ketika tim promosi Cambuur memainkan laga pembuka melawan Excelsior di Leeuwarden. Dengan demikian, musim baru pun dimulai, di mana PSV mempertahankan gelar liga, Ajax bukan hanya ingin melanjutkan jalan menanjak, tetapi juga langsung ikut bersaing memperebutkan gelar juara. Hal yang sama tentu juga berlaku untuk Feyenoord.

Namun, siapa yang pada akhirnya finis di puncak? Dan klub mana yang justru harus khawatir soal degradasi? Untuk menjawabnya, kami meminta empat belas editor untuk mengisi prediksi klasemen akhir Eredivisie secara lengkap: dari juara hingga peringkat kedelapan belas.

Berdasarkan semua prediksi itu, terbentuk satu klasemen gabungan. Inilah bagaimana redaksi Voetbalzone memprediksi akhir musim baru Eredivisie.


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    18. Telstar

    Dongeng Telstar mendapat kelanjutan indah di Eredivisie, tetapi tampaknya tidak akan bertahan lebih lama dari satu musim. Klub asal Velsen itu mengejutkan banyak pihak dengan memastikan promosi pada 2025 dan musim lalu bahkan berhasil mengamankan kelangsungan mereka secara langsung pada hari terakhir.

    Namun, tantangannya kali ini bahkan lebih besar. Pelatih sukses Anthony Correia hengkang pada musim panas ini ke FC Utrecht, sementara enam pemain inti juga meninggalkan klub. Penggantinya, Henk Brugge, berharap masih bisa memperkuat skuad dengan seorang penyerang yang mudah mencetak gol. Jika itu tidak terwujud, maka Telstar tampaknya memang akan kekurangan kualitas untuk kembali bertahan dan kembali langsung ke Keuken Kampioen Divisie menjadi skenario yang paling mungkin.


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    17. Willem II

    Willem II kembali ke level tertinggi setelah semusim di Divisi Dua Belanda, tetapi euforia promosi di Tilburg kini telah digantikan oleh realitas. Bertahan di kasta ini adalah satu-satunya target, meski itu akan sangat sulit dengan skuad yang masih terlalu tipis.

    Willem II harus mengandalkan kolektivitas yang solid, dukungan suporter yang fanatik, serta pengalaman pemain seperti Justin Hoogma dan pahlawan promosi Thomas Didillon-Hödl. Bertahan jelas bukan hal yang mustahil, tetapi untuk saat ini, musim di papan bawah tampaknya menjadi skenario yang paling mungkin.

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    16. PEC Zwolle

    PEC Zwolle lolos dari degradasi musim lalu, tetapi tim itu jarang tampil meyakinkan. Klub asal Zwolle itu bergantian menampilkan performa kuat dan offday total, sehingga kelangsungan mereka di kasta teratas baru aman pada fase akhir musim.

    Pelatih Henry van der Vegt berharap timnya bisa meraih hasil yang lebih stabil musim ini dengan pengalaman yang lebih banyak di dalam skuadnya. Kedatangan pemain senior Nick Viergever harus bisa menghadirkan ketenangan di lini belakang, sementara secara ofensif, antara lain Ibrahim Cissoko dapat memberikan dorongan baru. Meski demikian, untuk sementara pertarungan baru melawan degradasi tampak menjadi skenario yang lebih realistis ketimbang musim di papan tengah.

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    15. Cambuur

    SC Cambuur kembali ke Eredivisie dengan misi yang jelas: menyerang. Pelatih Johan Plat ingin timnya bermain atraktif dan dominan, juga di level tertinggi. Itu sesuai dengan identitas klub, tetapi bagi tim promosi juga membawa risiko yang tidak sedikit.

    Tantangan itu menjadi lebih besar karena sebagian besar tim yang mewujudkan promosi telah pergi. Cambuur sedang membangun tim baru dengan skuad muda dan berharap bisa menambah pengalaman di fase akhir periode transfer. Klub asal Friesland itu memiliki keberanian yang cukup untuk menghadirkan kejutan, tetapi pertanyaannya adalah apakah itu akan cukup dalam 34 pertandingan untuk tetap jauh dari ancaman degradasi.


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    14. Excelsior

    Excelsior jarang melakukan hal-hal nekat dan itu tampaknya kembali menjadi kekuatan terbesar klub Rotterdam tersebut pada musim panas ini. Tim promosi itu membangun langkah demi langkah ambisinya untuk menjadi klub Eredivisie yang stabil, tanpa kehilangan filosofi sepak bola mereka sendiri. Pelatih Ruben den Uil kembali mendapat skuad muda dan bertalenta yang harus memainkan sepak bola rapi dan menyerang.

    Pada saat yang sama, Excelsior lagi-lagi harus membuktikan bahwa mereka mampu mengatasi kepergian para pemain penting. Dalam beberapa tahun terakhir, klub itu lebih dari sekali berhasil menggantikan pilar-pilar tim tanpa masalah, tetapi di lini depan pencarian penyerang yang benar-benar tajam masih belum tuntas. Jika berhasil menemukan striker dengan naluri gol, maka Excelsior memiliki semua yang dibutuhkan untuk kembali bertahan di Eredivisie.

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    13. ADO Den Haag

    ADO Den Haag kembali ke Eredivisie setelah lima tahun, tetapi pelatih Robin Peter tidak berencana mengubah gaya bermainnya. Tim asal Den Haag itu musim lalu membuat kesan besar dengan sepak bola yang menyerang dan dominan, dengan lawan ditekan secara sangat agresif. Peter pun tetap berpegang pada filosofi tersebut. Itu menunjukkan keberanian, tetapi tentu juga membawa risiko.

    Fondasi tim juara sebagian besar tetap utuh, meski ADO memang harus berpisah dengan beberapa pemain penting. Namun, itu diimbangi dengan perekrutan yang tepat sasaran, sehingga ADO memiliki kualitas yang cukup untuk bertahan di Eredivisie secara langsung. Dari tiga tim promosi, tim asal Den Haag itu juga punya peluang paling besar untuk menancapkan pijakan di Eredivisie tanpa banyak masalah.


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    12. Go Ahead Eagles

    Go Ahead Eagles mengalami puncak tertinggi dalam sejarah klub dalam dua tahun terakhir dengan menjuarai piala dan tampil di kompetisi Eropa. Namun, kesuksesan itu juga membawa tantangan baru. Jadwal pertandingan yang padat, ekspektasi tinggi, dan pemecatan Melvin Boel yang jauh dari kata elegan membuat klub asal Deventer itu menjalani musim yang penuh gejolak.

    Dengan Joseph Oosting, Go Ahead memilih pelatih yang harus membuat klub kembali bermain seperti yang ingin dilihat para pendukungnya: khas, energik, dan dengan keyakinan penuh. Meski pemain-pemain kunci Jakob Breum dan Jari De Busser telah pergi, masih ada tim yang seharusnya bisa bertahan tanpa terlalu banyak kekhawatiran. Namun, untuk sementara ini, upaya baru menyerang posisi-posisi Eropa tampaknya masih terlalu jauh.

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    11. Fortuna Sittard

    Fortuna Sittard menempuh jalur yang sedikit berbeda pada musim panas ini. Di bawah direktur teknik baru Joris Mathijsen, klub itu dengan tegas memilih lebih banyak pemain berbahasa Belanda, yang bisa terus berkembang di Limburg atau ingin menghidupkan kembali karier mereka. Pada saat yang sama, Fortuna kembali harus berpisah dengan beberapa kekuatan penting, termasuk penyerang Kaj Sierhuis.

    Kini giliran pelatih Danny Buijs untuk kembali meramu semua wajah baru itu menjadi kolektif yang solid. Dalam beberapa tahun terakhir, ia mampu melakukan hal itu seperti tak ada yang lain, sehingga Fortuna selalu jauh dari ancaman degradasi. Klub asal Limburg itu juga memiliki kualitas yang cukup pada musim ini untuk bertahan di liga tanpa masalah, meski upaya untuk menyerang posisi play-off kemungkinan masih sedikit terlalu tinggi untuk digapai.

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    10. Sparta Rotterdam

    Setelah kepergian Maurice Steijn, Rogier Meijer menghadapi tantangan untuk membawa Sparta Rotterdam kembali bersaing memperebutkan tempat play-off. Dengan kedatangan, antara lain, Bas Kuipers, Robin van Cruijsen, dan Nick Verschuren, skuad mendapat suntikan kualitas, meski tim masih belum sepenuhnya lengkap. Terutama di lini depan masih ada sejumlah tanda tanya setelah kepergian Tobias Lauritsen. Sparta masih mencari tambahan daya gedor dan juga wajib mendatangkan kiper baru. Fondasi untuk kembali bersaing memperebutkan play-off sudah ada, tetapi skuad masih bisa menggunakan tambahan kekuatan di beberapa posisi krusial.

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    9. FC Groningen

    Di FC Groningen, tren peningkatan sudah terlihat dalam tiga musim terakhir. Setelah promosi, mereka menjalani musim yang tanpa kekhawatiran di Eredivisie dan musim lalu klub asal Groningen itu bahkan mencapai play-off untuk tiket ke kompetisi Eropa. Langkah logis berikutnya adalah benar-benar ikut bersaing dalam perebutan itu.

    Untuk itu, tim asuhan Dick Lukkien harus lebih mudah mencetak gol. FC Groningen kerap kurang tajam dalam menyerang dan masih mencari kreativitas tambahan serta efektivitas di lini depan. Jika klub berhasil memecahkan teka-teki itu, mereka bisa menjadi penantang serius untuk tempat play-off Eropa. Jika penguatan itu tak kunjung datang, maka finis di papan tengah terasa sebagai skenario yang paling realistis.

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    8. sc Heerenveen

    Masa-masa menarik akan dihadapi sc Heerenveen dalam beberapa pekan ke depan. Klub asal Friesland itu meletakkan fondasi musim lalu untuk kembali bersaing di papan tengah atas lewat permainan atraktif dan finis di peringkat kedelapan Eredivisie. Pelatih Robin Veldman ingin melanjutkan hal itu, tetapi juga tahu bahwa transfer keluar satu atau beberapa pemain kunci bisa sangat memengaruhi ambisi tim.

    Sejauh ini situasinya terlihat bagus. Dengan hadirnya Dirk Proper, kepergian Joris van Overeem sudah teratasi dan skuad kini memiliki dua pemain di hampir setiap posisi. Veldman terutama ingin memperbaiki tim di sektor pertahanan, setelah Heerenveen kebobolan terlalu banyak gol musim lalu. Justru itu yang harus menjadi pembeda antara posisi di papan tengah dan tiket ke play-off Eropa.

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    7. NEC

    Setelah finis di posisi akhir Eredivisie terbaik dalam sejarah klub, NEC menghadapi tantangan yang benar-benar baru musim ini. Klub asal Nijmegen itu tidak hanya ingin kembali terlibat dalam persaingan memperebutkan posisi papan atas, tetapi juga harus mampu bertahan di Eropa. Bagi sebagian besar skuad, ini akan menjadi pengalaman pertama menghadapi jadwal ganda.

    Direktur teknik Carlos Aalbers karena itu secara tegas berinvestasi pada pengalaman. Perr Schuurs, Emre Mor, dan terutama Dusan Tadic tahu apa yang dituntut di level tertinggi, sementara rekrutan lain seperti Kaj Sierhuis dan Jamiro Monteiro memiliki banyak pengalaman di Eredivisie. Kualitas untuk kembali mencapai play-off sangat memadai, tetapi kombinasi Eredivisie dan sepak bola Eropa tanpa diragukan lagi menjadikan ini tantangan terbesar yang dihadapi NEC dalam beberapa tahun terakhir.

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    6. FC Utrecht

    Era baru telah dimulai di FC Utrecht. Setelah tahun-tahun sukses bersama Ron Jans, klub ini memilih Anthony Correia sebagai pelatih dengan visi sepakbola yang tegas. Mantan pelatih Telstar itu juga memilih sepakbola menyerang di Domstad, dengan sistem 3-5-2, meski ekspektasi di FC Utrecht jauh lebih tinggi.

    Gaya bermain baru itu harus dibangun dengan skuad yang berubah cukup banyak pada musim panas ini. Banyak pengalaman yang pergi, tetapi direktur teknis Jordy Zuidam mendatangkan pemain-pemain yang sangat cocok dengan ide-ide Correia. FC Utrecht kembali memiliki kualitas untuk bersaing memperebutkan tempat di kompetisi Eropa. Beberapa bulan ke depan akan menunjukkan seberapa cepat Correia bisa memberi capnya pada tim.

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    5. FC Twente

    FC Twente tidak perlu memulai perombakan besar pada musim panas ini. De Tukkers memainkan sepak bola yang rapi musim lalu, menjadi tim dengan kebobolan paling sedikit di Eredivisie, dan kembali mengamankan tiket ke kompetisi Eropa. Meski begitu, ada satu kesimpulan yang jelas: terlalu sering mereka tidak memiliki striker yang benar-benar mampu mengonversi dominasi menjadi gol.

    Itulah tepatnya alasan Wout Weghorst didatangkan ke Enschede. Penyerang berpengalaman itu harus memberi Twente sedikit nilai tambah dalam pertandingan-pertandingan ketika tim terlalu sering kehilangan poin musim lalu. Dengan begitu, De Tukkers tampak kembali menjadi kandidat serius untuk tampil di kompetisi Eropa, meski akan menjadi tantangan besar untuk benar-benar menekan AZ, Ajax, PSV, dan Feyenoord.

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    4. AZ

    AZ memulai musim dengan target yang kembali lebih tinggi. Klub asal Alkmaar itu menambahkan Piala KNVB ke lemari trofi pada Mei, tetapi ingin bangkit secara nyata di Eredivisie setelah finis di posisi ketujuh. Penunjukan Leeroy Echteld terbukti menjadi keputusan yang tepat pada awal 2026, dan di bawah arahannya AZ harus kembali secara konsisten terlibat dalam persaingan di papan atas.

    Sebagian besar skuad tetap dipertahankan, sementara persaingan di hampir setiap posisi sangat ketat. Tantangan bagi Echteld terutama terletak pada meracik tim yang memainkan sepak bola dominan dari pekan ke pekan dan juga mampu menerjemahkannya menjadi hasil.

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    3. Feyenoord

    Dengan Giovanni van Bronckhorst di pucuk pimpinan, Feyenoord memulai babak baru. Musim lalu, klub Rotterdam itu finis tertinggal hingga sembilan belas poin dari juara PSV, tetapi di bawah pelatih baru, Feyenoord harus kembali bersaing memperebutkan gelar liga. Itu bukan tugas yang mudah, terlebih bursa transfer masih sangat dinamis dan Feyenoord harus memperhitungkan kepergian pemain-pemain kunci seperti Anis Hadj Moussa dan Givairo Read.

    Selain itu, skuad mereka masih terbilang gemuk, sehingga di Feyenoord para pemain harus lebih dulu hengkang sebelum klub bisa menambah kekuatan lebih lanjut. Seorang winger kiri baru menempati posisi tinggi dalam daftar incaran, sementara seorang bek kiri juga masih dibutuhkan. Segalanya mengarah pada kemungkinan klub Rotterdam itu kembali lama bersaing dalam perebutan gelar, meski PSV dan Ajax saat ini tampak memiliki skuad yang sedikit lebih siap.

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    2. Ajax

    Setelah bertahun-tahun penuh pergantian pelatih dan gejolak, Míchel harus membawa Ajax kembali secara konsisten ke papan atas. Sinyal-sinyal awalnya positif: dengan gaya bermain yang jelas, sejumlah besar rekrutan berpengalaman, dan skuad yang kian seimbang, kepercayaan diri di kalangan suporter kembali meningkat.

    Optimisme itu bukannya tanpa alasan. Ajax tidak menutup-nutupi bahwa gelar liga adalah satu-satunya target dan memiliki kualitas untuk memberi tekanan kepada PSV dalam waktu lama. Meski begitu, juara bertahan itu saat ini tampaknya masih selangkah lebih maju. Selain itu, kepergian pemain bintang Mika Godts akan memberi pukulan besar terhadap peluang juara.

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    1. PSV

    Tiga gelar liga secara beruntun membuat PSV kembali menjadi tim yang ingin dikalahkan semua orang pada musim ini. Klub asal Eindhoven itu kembali memulai musim sebagai favorit, meski banyak suporter menyadari bahwa skuad mereka belum sepenuhnya lengkap. PSV masih secara serius mencari bek tengah baru, dengan Lutsharel Geertruida berada di urutan teratas dalam daftar incaran.

    Meski begitu, PSV masih memiliki skuad terkuat di Eredivisie. Skuad mereka sebagian besar tetap utuh, sementara para pesaing justru sedang membangun tim baru. Dengan tambahan satu bek tengah lagi dan para pemain terpenting tetap bertahan, apa pun selain gelar juara baru di Eindhoven akan terasa sebagai kekecewaan.