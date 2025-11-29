Inilah Alasan Utama Chelsea Tak Punya Harapan Kalahkan Arsenal Di Persaingan Gelar Liga Primer

Arteta menderita kekalahan pertamanya sebagai manajer Arsenal melawan Chelsea pada Desember 2019, hanya beberapa hari setelah menjabat. Sejak saat itu, ia telah membalikkan rivalitas London tersebut. Ia telah memenangkan tujuh dari 11 pertemuan terakhir, dengan rasio kemenangan 58,3 persen yang hanya berada di belakang Pep Guardiola dan Kenny Dalglish di antara manajer yang telah menghadapi Chelsea setidaknya sepuluh kali.

Ketika ditanya apakah Chelsea pantas dianggap sebagai rival sejati dalam perebutan gelar juara, Arteta memilih diplomasi daripada provokasi.

Manajer asal Spanyol itu berkata: "Saya pikir kita semua ada di sana, dan mereka ada di sana karena mereka sepenuhnya pantas mendapatkan apa yang telah mereka lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Saya pikir skuad yang mereka bentuk, jumlah pemain yang mereka miliki, kualitas yang mereka miliki, jumlah pelatih yang mereka miliki, masuk akal bahwa apa yang terjadi di sana sangat, sangat positif dan mereka pantas berada di sana."

Ketika ditanya apakah ia masih memandang Chelsea sebagai kekuatan penyerang terbaik liga, ia menjawab: "Mereka [yang terbaik musim lalu], contohnya musim ini masih awal, jadi sulit untuk mengatakannya. Tapi mereka adalah salah satu tim yang paling saya nikmati dan permainan mereka sangat cair, mereka memiliki banyak ancaman, mereka memiliki banyak bakat individu, mereka sangat jelas apa yang ingin mereka lakukan dan itulah mengapa mereka sangat tangguh."