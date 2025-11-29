Getty Images Sport
Inilah Alasan Utama Chelsea Tak Punya Harapan Kalahkan Arsenal Di Persaingan Gelar Liga Primer
Derby London yang menegangkan diwarnai oleh statistik suram
The Blues naik ke posisi kedua setelah meraih tiga kemenangan berturut-turut di Liga Primer, namun mereka masih tertinggal enam poin dari Arsenal yang nyaris sempurna yang hanya kehilangan poin dua kali sepanjang musim. Tim asuhan Mikel Arteta telah mencatat 14 kemenangan dan dua hasil imbang dalam 16 pertandingan terakhir mereka, sebuah performa yang akan mengintimidasi siapa pun, apalagi Chelsea yang hanya mengincar kemenangan kedua mereka atas Arsenal dalam tujuh tahun di Stamford Bridge. Namun, satu statistik utama cukup mengecewakan karena Chelsea hanya menang satu kali dari 11 pertemuan terakhir mereka di Liga Primer melawan Arsenal. Untuk pertandingan yang dulunya mudah berubah, keseimbangan tim kini berubah drastis dan sulit untuk kembali.
Siapa yang mendominasi Derby London?
Rekor Arsenal dalam Derby London di bawah asuhan Arteta telah mencapai level yang mencengangkan. Sejak awal musim 2022/23, mereka hanya kalah tiga kali dalam derby di liga, dan hanya satu kali kalah di laga tandang, melawan Fulham hampir dua tahun lalu. Mereka menyapu bersih keempat pertandingan derby musim ini, termasuk saat mengalahkan Tottenham akhir pekan lalu. Ini akan menjadi kelima kalinya Arsenal menghadapi Chelsea saat berada di puncak klasemen. Meriam London memenangkan empat pertandingan sebelumnya pada tahun 2003, 2004, 2007 dan yang terbaru dalam kemenangan telak 5-0 di Stamford Bridge pada April 2024. Oleh karena itu, tren ini sudah jelas. Chelsea pernah membuat Stamford Bridge menjadi mimpi buruk bagi Arsenal, mengalahkan mereka enam kali dalam tujuh kunjungan antara tahun 2013 dan 2018. Namun, gol kemenangan Marcos Alonso pada tahun 2018 menandai terakhir kalinya The Blues meraih tiga poin di kandang melawan rival London mereka. Sejak saat itu, Arsenal telah membangun rekor tak terkalahkan yang luar biasa dengan enam pertandingan liga di Stamford Bridge, tiga kemenangan dan tiga hasil imbang. Sebagai tim yang ingin menantang gelar juara, Chelsea harus mematahkan kutukan yang telah mengeras selama hampir satu dekade.
Apakah Chelsea menjadi salah satu pesaing gelar juara?
Arteta menderita kekalahan pertamanya sebagai manajer Arsenal melawan Chelsea pada Desember 2019, hanya beberapa hari setelah menjabat. Sejak saat itu, ia telah membalikkan rivalitas London tersebut. Ia telah memenangkan tujuh dari 11 pertemuan terakhir, dengan rasio kemenangan 58,3 persen yang hanya berada di belakang Pep Guardiola dan Kenny Dalglish di antara manajer yang telah menghadapi Chelsea setidaknya sepuluh kali.
Ketika ditanya apakah Chelsea pantas dianggap sebagai rival sejati dalam perebutan gelar juara, Arteta memilih diplomasi daripada provokasi.
Manajer asal Spanyol itu berkata: "Saya pikir kita semua ada di sana, dan mereka ada di sana karena mereka sepenuhnya pantas mendapatkan apa yang telah mereka lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Saya pikir skuad yang mereka bentuk, jumlah pemain yang mereka miliki, kualitas yang mereka miliki, jumlah pelatih yang mereka miliki, masuk akal bahwa apa yang terjadi di sana sangat, sangat positif dan mereka pantas berada di sana."
Ketika ditanya apakah ia masih memandang Chelsea sebagai kekuatan penyerang terbaik liga, ia menjawab: "Mereka [yang terbaik musim lalu], contohnya musim ini masih awal, jadi sulit untuk mengatakannya. Tapi mereka adalah salah satu tim yang paling saya nikmati dan permainan mereka sangat cair, mereka memiliki banyak ancaman, mereka memiliki banyak bakat individu, mereka sangat jelas apa yang ingin mereka lakukan dan itulah mengapa mereka sangat tangguh."
Arsenal akan datang ke Stamford Bridge dengan motivasi tinggi
Para pendukung Chelsea mungkin masih berharap Martin Odegaard, pemain yang paling sering menyulitkan mereka, akan absen karena cedera. Pemain Norwegia tersebut telah menyumbang tujuh gol dalam delapan pertandingan liga melawan Chelsea dan, luar biasanya, belum pernah kalah di Liga Primer melawan mereka. Gabriel Magalhaes berbagi rekor tak terkalahkan tersebut, dan hanya Patrick Vieira, yang menghadapi Chelsea sepuluh kali tanpa kekalahan, yang memiliki rekor lebih panjang di divisi ini. Sementara itu, Leandro Trossard tetap menjadi senjata Arsenal lainnya yang diasah khusus untuk pertandingan ini. Pemain Belgia itu telah mencetak empat gol Liga Primer melawan Chelsea, dan satu gol lagi pada hari Minggu akan menjadikannya pemain Belgia kelima yang mencapai 50 gol di kompetisi ini.
