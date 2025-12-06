Getty Images Sport
"Ini Yang Dibutuhkan Liverpool" - Arne Slot Ungkap Alasan Berani Cadangkan Mohamed Salah Di Tiga Laga Berturut-Turut
Slot jelaskan alasannya berani cadangkan Salah
Dilaporkan oleh Fabrizio Romano di X, Arne Slot berbicara sebelum pertandingan tentang keputusannya untuk kembali mencadangkan Mohamed Salah, dengan menyebutkan pentingnya memilih pemain yang sesuai dengan tugas yang dihadapi melawan Leeds yang akan penuh percaya diri setelah kemenangan atas Chelsea di pertengahan pekan.
Slot mengatakan kepada wartawan: "Ini bukan keputusan yang mudah karena kita semua tahu betapa hebatnya dia. Namun, saya juga yang menentukan tim mana yang menurut saya kita butuhkan saat ini. Itulah mengapa saya mengambil keputusan ini."
Liverpool memulai pertandingan di urutan kesembilan klasemen, tetapi bisa naik ke posisi kelima jika menang, dengan Salah di bangku cadangan dan siap memberikan dampak jika dimainkan oleh Slot.
- Getty Images Sport
"Wajar orang membicarakannya jika Salah tidak bermain"
Slot juga ditanya tentang pembicaraan yang menyebutnya "berani" untuk mencadangkan Salah, dikutip dari BBC ia mengatakan: "Obrolan itu, ya karena dia pantas mendapatkannya, dia sangat berpengaruh bagi saya selama enam atau tujuh tahun terakhir. Wajar jika orang membicarakannya saat dia tidak bermain."
"Saya pikir setiap pemain dalam pikiran saya bisa menjadi starter dan Mo adalah pemain yang luar biasa bagi kami. Dia selalu ada dalam pikiran saya untuk menjadi starter atau masuk dari bangku cadangan."
"Liverpool butuh pemimpin hebat"
Mantan striker Liverpool Emile Heskey yakin bahwa perjuangan The Reds saat ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat, dan mendesak skuad untuk menemukan sosok-sosok berkarakter hebat yang pernah menjadi ikon ruang ganti klub, seperti Steven Gerrard dan Jamie Carragher.
"Mereka sedang mengalami masa sulit yang sangat besar saat ini dan dibutuhkan karakter-karakter yang sangat besar untuk keluar dari situasi ini," kata Heskey kepada BBC.
"Selama bertahun-tahun, Liverpool telah memilikinya, kami memiliki pemimpin-pemimpin hebat, dan Anda sedang membicarakan masa saya. Kami memiliki Stevie Gerrard, Gary McAllister, Michael [Owen], Jamie Carragher, pemain-pemain seperti mereka yang merupakan karakter-karakter hebat yang akan membantu Anda keluar dari situasi sulit."
"Sekarang mereka membutuhkan karakter-karakter hebat untuk bangkit dan diperhitungkan karena ini adalah masa sulit, dan kita semua melewati masa-masa sulit tetapi tidak akan bertahan lama. Tapi, kami membutuhkan karakter-karakter hebat untuk bangkit."
"[Alexander] Isak, ini masa yang sulit baginya. Berpindah klub, bergabung dengan klub yang bisa dibilang terbesar di dunia, dan tingkat kebugarannya belum ideal. Kita harus berusaha meningkatkan kebugaran kita meskipun bermain di tim yang performanya sedang tidak bagus. Orang-orang akan selalu menyalahkan orang lain dan mencoba mencari siapa yang akan membawa kita keluar dari kesulitan kecil ini. Namun, saya pikir mereka membutuhkan semua orang untuk bersatu sebagai klub, sebagai tim, dan benar-benar bekerja keras dan meraih hasil."
- Getty Images Sport
Liverpool harus bangkit jika ingin menjadi penantang gelar
Dengan Liverpool mengawali laga melawan Leeds di posisi kesembilan klasemen, mereka membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa bisa bersaing memperebutkan gelar Liga Primer musim ini jelang pergantian tahun. Meski di atas kertas tampak sulit, The Reds masih punya peluang untuk bisa merebut gelar di akhir musim - walaupun tetap berharap tim-tim seperti Arsenal dan Manchester City terpeleset di beberapa laga - asalkan mereka bisa konsisten untuk meraih poin penuh di setiap pertandingan.
Iklan