"Ini Yang Dibutuhkan Liverpool" - Arne Slot Ungkap Alasan Berani Cadangkan Mohamed Salah Di Tiga Laga Berturut-Turut

Mantan striker Liverpool Emile Heskey yakin bahwa perjuangan The Reds saat ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat, dan mendesak skuad untuk menemukan sosok-sosok berkarakter hebat yang pernah menjadi ikon ruang ganti klub, seperti Steven Gerrard dan Jamie Carragher.

"Mereka sedang mengalami masa sulit yang sangat besar saat ini dan dibutuhkan karakter-karakter yang sangat besar untuk keluar dari situasi ini," kata Heskey kepada BBC.

"Selama bertahun-tahun, Liverpool telah memilikinya, kami memiliki pemimpin-pemimpin hebat, dan Anda sedang membicarakan masa saya. Kami memiliki Stevie Gerrard, Gary McAllister, Michael [Owen], Jamie Carragher, pemain-pemain seperti mereka yang merupakan karakter-karakter hebat yang akan membantu Anda keluar dari situasi sulit."

"Sekarang mereka membutuhkan karakter-karakter hebat untuk bangkit dan diperhitungkan karena ini adalah masa sulit, dan kita semua melewati masa-masa sulit tetapi tidak akan bertahan lama. Tapi, kami membutuhkan karakter-karakter hebat untuk bangkit."

"[Alexander] Isak, ini masa yang sulit baginya. Berpindah klub, bergabung dengan klub yang bisa dibilang terbesar di dunia, dan tingkat kebugarannya belum ideal. Kita harus berusaha meningkatkan kebugaran kita meskipun bermain di tim yang performanya sedang tidak bagus. Orang-orang akan selalu menyalahkan orang lain dan mencoba mencari siapa yang akan membawa kita keluar dari kesulitan kecil ini. Namun, saya pikir mereka membutuhkan semua orang untuk bersatu sebagai klub, sebagai tim, dan benar-benar bekerja keras dan meraih hasil."