"Ini tidak terlihat baik!" Cedera mengerikan Silas mengejutkan Mainz 05

Pada menit ke-65, Silas tiba-tiba terjatuh di lapangan dengan wajah yang menyakitkan setelah berduel lari dengan Matus Maly, sambil memegang tulang keringnya. Rekan-rekannya dan tim medis segera berlari ke arahnya. "Ini tidak terlihat baik. Sial, sial, sial!" tulis akun resmi klub Bundesliga tersebut di X. Foto-foto memang menunjukkan bahwa Silas mengalami cedera kaki yang parah - kemungkinan patah tulang kering dan tulang betis.

"Saya hanya bisa berharap itu bukan itu. Mungkin dia beruntung dalam kemalangan. Tidak ada yang menginginkan hal itu," kata Danny da Costa di RTL+: "Saya mendoakan yang terbaik untuknya dan berharap dia tidak akan absen terlalu lama. Saya akan segera berbicara dengannya dan melihat bagaimana keadaannya."

Pemain ofensif yang baru bergabung dengan Rheinhessen pada awal Januari ini tidak dapat meninggalkan lapangan dengan kekuatannya sendiri dan harus dibawa dengan tandu. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya.