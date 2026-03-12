FSV Mainz 05 telah kehilangan posisi yang ideal dalam perjuangan untuk mencapai perempat final Piala Eropa pertama dalam sejarah klub dan juga kehilangan salah satu pemain kunci untuk waktu yang sangat lama.
"Ini tidak terlihat baik!" Cedera mengerikan Silas mengejutkan Mainz 05
Pada menit ke-65, Silas tiba-tiba terjatuh di lapangan dengan wajah yang menyakitkan setelah berduel lari dengan Matus Maly, sambil memegang tulang keringnya. Rekan-rekannya dan tim medis segera berlari ke arahnya. "Ini tidak terlihat baik. Sial, sial, sial!" tulis akun resmi klub Bundesliga tersebut di X. Foto-foto memang menunjukkan bahwa Silas mengalami cedera kaki yang parah - kemungkinan patah tulang kering dan tulang betis.
"Saya hanya bisa berharap itu bukan itu. Mungkin dia beruntung dalam kemalangan. Tidak ada yang menginginkan hal itu," kata Danny da Costa di RTL+: "Saya mendoakan yang terbaik untuknya dan berharap dia tidak akan absen terlalu lama. Saya akan segera berbicara dengannya dan melihat bagaimana keadaannya."
Pemain ofensif yang baru bergabung dengan Rheinhessen pada awal Januari ini tidak dapat meninggalkan lapangan dengan kekuatannya sendiri dan harus dibawa dengan tandu. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya.
Mainz 05 antara sejarah Piala Eropa dan perjuangan menghindari degradasi
Tim asuhan pelatih Urs Fischer tidak berhasil mencetak gol dalam leg pertama babak 16 besar Conference League melawan juara Piala Ceko, Sigma Olmütz. Untuk lolos ke babak berikutnya, mereka harus memenangkan leg kedua di kandang sendiri pada Kamis mendatang.
Sementara Mainz masih memimpikan final pada 27 Mei di Leipzig, mereka harus kembali berjuang untuk menghindari degradasi dari Bundesliga sebelum pertandingan kedua melawan Olomouc. Pada hari Minggu, tim yang berada di peringkat ke-15 ini akan menjalani pertandingan tandang yang menentukan melawan pesaing langsungnya, Werder Bremen.
Tanpa Nadiem Amiri yang cedera dan Sheraldo Becker yang baru bergabung pada musim dingin dan tidak terdaftar untuk Conference League, Mainz mengalami kesulitan di awal pertandingan – sampai Silas (24') tiba-tiba bersorak. Namun, gol striker itu dianulir karena posisi offside sebelumnya. Menjelang akhir babak pertama, tim dari Rheinhessen bermain lebih agresif.
Setelah jeda, permainan tetap berjalan biasa saja, Mainz mendapatkan beberapa peluang. Danny da Costa (53./59.) melepaskan bola setelah tendangan bebas, sebelum kemudian menyundul bola ke arah kiper Jan Koutny setelah tendangan sudut. Di menit-menit akhir, Nelson Weiper (78.), yang masuk menggantikan Silas, gagal menaklukkan Koutny. Menjelang akhir pertandingan, kiper FSV Daniel Batz menyelamatkan gawangnya dari tendangan Peter Barath (88).