"Ini sungguh konyol!" - Igor Tudor menuduh bintang Fulham sebagai "penipu" setelah kekalahan Tottenham dalam derby London yang merugikan

Setelah peluit akhir dibunyikan, Tudor tidak ragu-ragu saat ditanya tentang gol pertama yang menentukan, menuding ketidakonsistenan wasit Liga Premier dan menyarankan Jimenez "bermain curang". Dia mengatakan: "Tentu saja itu pelanggaran, menurut saya. Sembilan dari sepuluh orang akan mengatakan itu pelanggaran, saya yakin, karena sangat jelas, Anda tahu. Terkadang mereka tidak mengerti bahwa itu sudah cukup, bahkan kontak kecil sekalipun, Anda tahu, jika itu memberi Anda keuntungan untuk mencetak gol, Anda harus membatalkannya, mengakhirinya. Ini bukan tentang duel normal saat dia lembut, tidak, saat dia mendorong dengan tangan dan tidak memperhatikan bola, tidak. Terkadang itu hanya mudah untuk mendapatkan keuntungan."

Manajer Kroasia itu melanjutkan serangannya, mengklaim keputusanwasit itu konyol mengingat dampaknya pada pertandingan. Tudor menambahkan: "Jadi, ini konyol tidak memberi pelanggaran, karena konsekuensinya terlalu besar. Ini bukan pelanggaran kecil di tengah lapangan, tapi gol setelahnya. Jadi, ada logika di balik itu, jadi wasit, hal yang bagus untuk terus bermain di sini, mari bermain keras, duel, itu fantastis, saya suka itu. Tapi ada logika, jika golnya, karena dia mengambil keuntungan, tidak memikirkan sepak bola, dia tidak memikirkan bola, dia memikirkan cara menipu. Jadi, dia menipu pemain dengan mendorong dan mereka mencetak gol. Jadi, ada logika di sini, itu curang dan ada pelanggaran. Itu bukan soal duel, dan mereka ingin sepak bola di sini lebih keras, kita suka duel, itu tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi, tidak ada logika dalam keputusan ini dan logika di atas segalanya, setelah itu baru hal-hal lain."