"Ini sungguh konyol!" - Igor Tudor menuduh bintang Fulham sebagai "penipu" setelah kekalahan Tottenham dalam derby London yang merugikan
Tudor marah besar atas kekalahan Fulham
Pertandingan tersebut dipicu oleh gol pembuka yang kontroversial, yang menjadi awal dari kekecewaan Tudor setelah pertandingan. Harry Wilson membawa tuan rumah unggul, namun proses gol tersebut diwarnai oleh tantangan fisik yang keras dari Raul Jimenez terhadap Radu Dragusin. Meskipun para pemain bertahan Tottenham protes, gol tersebut tetap sah, dan Fulham memanfaatkan ketidaktenangan tim tamu untuk menggandakan keunggulan mereka melalui tendangan indah Alex Iwobi. Meskipun Spurs mencoba bangkit di akhir pertandingan, kerusakan sebagian besar disebabkan oleh diri mereka sendiri, meninggalkan Tudor untuk membersihkan puing-puing dari hari yang mengecewakan lainnya di ibu kota.
Tudor marah besar atas tuduhan 'selingkuh' Jimenez
Setelah peluit akhir dibunyikan, Tudor tidak ragu-ragu saat ditanya tentang gol pertama yang menentukan, menuding ketidakonsistenan wasit Liga Premier dan menyarankan Jimenez "bermain curang". Dia mengatakan: "Tentu saja itu pelanggaran, menurut saya. Sembilan dari sepuluh orang akan mengatakan itu pelanggaran, saya yakin, karena sangat jelas, Anda tahu. Terkadang mereka tidak mengerti bahwa itu sudah cukup, bahkan kontak kecil sekalipun, Anda tahu, jika itu memberi Anda keuntungan untuk mencetak gol, Anda harus membatalkannya, mengakhirinya. Ini bukan tentang duel normal saat dia lembut, tidak, saat dia mendorong dengan tangan dan tidak memperhatikan bola, tidak. Terkadang itu hanya mudah untuk mendapatkan keuntungan."
Manajer Kroasia itu melanjutkan serangannya, mengklaim keputusanwasit itu konyol mengingat dampaknya pada pertandingan. Tudor menambahkan: "Jadi, ini konyol tidak memberi pelanggaran, karena konsekuensinya terlalu besar. Ini bukan pelanggaran kecil di tengah lapangan, tapi gol setelahnya. Jadi, ada logika di balik itu, jadi wasit, hal yang bagus untuk terus bermain di sini, mari bermain keras, duel, itu fantastis, saya suka itu. Tapi ada logika, jika golnya, karena dia mengambil keuntungan, tidak memikirkan sepak bola, dia tidak memikirkan bola, dia memikirkan cara menipu. Jadi, dia menipu pemain dengan mendorong dan mereka mencetak gol. Jadi, ada logika di sini, itu curang dan ada pelanggaran. Itu bukan soal duel, dan mereka ingin sepak bola di sini lebih keras, kita suka duel, itu tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi, tidak ada logika dalam keputusan ini dan logika di atas segalanya, setelah itu baru hal-hal lain."
Penilaian yang sangat kritis terhadap kegagalan Tottenham
Tudor, yang menggantikan Thomas Frank sebagai pelatih interim Spurs bulan lalu, juga tidak segan-segan menyoroti kelemahan yang ditunjukkan para pemainnya di lapangan, menyarankan bahwa masalah yang saat ini melanda klub tidak mudah diselesaikan. "Ini situasi yang rumit, banyak masalah," kata Tudor dengan nada kesal. "Kita perlu menemukan suara di dalam diri masing-masing. Kita butuh lebih banyak kepribadian. Kita butuh lebih banyak kemauan untuk bereaksi. Jadi, situasi yang luar biasa. Luar biasa. Ada masalah besar di sini. Kita kekurangan segalanya. Ini bukan hanya soal satu gol atau satu kesalahan. Saat bermain untuk klub ini, kita mengharapkan tingkat perjuangan dan kualitas yang sama sekali tidak terlihat hari ini. Kita berada dalam momen sulit dan kita perlu melihat diri kita sendiri."
Manajer juga membela keputusannya untuk mengubah formasi taktisnya dari formasi tiga bek yang dia gunakan dalam pertandingan pertamanya melawan Arsenal menjadi formasi 4-4-2 di Craven Cottage, menegaskan bahwa masalahnya adalah sikap, bukan formasi. "Ini bukan soal sistem," kata pria berusia 47 tahun itu. "Sistem tidak penting saat ini. Hal terakhir yang penting adalah sistem. Sangat sulit untuk dipahami karena kita memiliki kualitas. Namun, sepak bola juga adalah olahraga yang melibatkan lari dan duel. Saya merasa pemain Fulham selalu berlari dan bahkan menggunakan otak mereka. Mereka tiba lebih dulu, mereka memprediksi, dan kita selalu terlambat dalam segala hal."
Kekhawatiran degradasi semakin meningkat di London Utara.
Spurs kini tengah mengalami rentetan 10 pertandingan tanpa kemenangan di semua kompetisi, dan Tudor sudah berada di bawah tekanan yang sangat besar. Pengakuan manajer bahwa tim "tidak memiliki apa-apa" menjadi tanda yang mengkhawatirkan bagi para pendukung Spurs, yang telah menyaksikan tim mereka kesulitan menemukan performa domestik selama lebih dari dua bulan dan kini hanya unggul empat poin dari zona degradasi. Ketidakpaduan dan disiplin taktis yang minim di Craven Cottage menyoroti tim yang semakin kehilangan kepercayaan diri, dan pengamatan jujur Tudor menyiratkan bahwa masalah mendasar ini mungkin memerlukan lebih dari sekadar sesi latihan untuk diselesaikan selama krisis ini.
Dia berharap ada respons yang kuat pada Kamis saat Spurs menjamu Crystal Palace, yang saat ini berada enam poin di atas mereka di peringkat ke-14.
