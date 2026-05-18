Menurut laporan dari The Athletic, cedera paha yang saat ini diderita Yamal akan menghalangi pemain serang FC Barcelona tersebut untuk tampil dalam pertandingan pembuka Piala Dunia Spanyol melawan Kap Verde pada 15 Juni.
Ini soal Piala Dunia! Apakah drama akan menimpa bintang Spanyol, Lamine Yamal?
Selain itu, Yamal kemungkinan tidak hanya akan absen pada pertandingan pembuka; menurut The Athletic, partisipasi pemain berusia 18 tahun itu dalam pertandingan grup kedua melawan Arab Saudi (21 Juni) juga masih dipertanyakan.
Yamal mengalami cedera saat mengeksekusi tendangan penalti pada pertandingan liga Barca melawan Celta Vigo (1-0) pada akhir April, dan didiagnosis mengalami robekan otot di paha. Pemain berbakat ini tidak bisa lagi bermain untuk tim Catalan di akhir musim. Menurut The Athletic, ada komunikasi intensif antara Asosiasi Sepak Bola Spanyol, Barca, dan Yamal. Anggota staf medis tim nasional dilaporkan sering berada di Barcelona untuk memantau proses rehabilitasi pemain yang menjadi harapan besar di Piala Dunia ini.
Apakah Spanyol akan menghadapi Piala Dunia tanpa Lamine Yamal?
Tim Furia Roja berharap Yamal dapat kembali bermain pada pertandingan terakhir babak penyisihan grup melawan lawan terkuat di grup, Uruguay, pada 26 Juni. Absennya bintang Barcelona ini di fase krusial putaran final Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada akan sangat merugikan tim Spanyol.
Terutama dengan Yamal yang sehat, juara Eropa ini menjadi salah satu favorit utama untuk merebut gelar Piala Dunia. Bahkan pada Euro yang sukses dua tahun lalu, ketika Spanyol berhasil mengalahkan Inggris di final, Yamal yang saat itu baru berusia 16 tahun dan bermain di sebagian besar turnamen, memainkan peran yang sangat penting.
Saat ini, Yamal telah tampil dalam 25 pertandingan internasional dan mencetak enam gol. Bahkan dalam kualifikasi Piala Dunia, tim Spanyol sering kali harus bermain tanpa pemain terbaik mereka; Yamal absen karena cedera dalam empat dari enam pertandingan.
Apakah Lamine Yamal akan absen pada laga pembuka Piala Dunia? Pertandingan-pertandingan Spanyol selanjutnya
Tanggal
Pertandingan
Kompetisi
4 Juni
Spanyol vs. Irak
Pertandingan persahabatan
8 Juni
Peru vs. Spanyol
Pertandingan persahabatan
15 Juni
Spanyol vs. Kepulauan Cape Verde
Piala Dunia 2026
21 Juni
Spanyol vs. Arab Saudi
Piala Dunia 2026
26 Juni
Uruguay vs. Spanyol
Piala Dunia 2026