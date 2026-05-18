Ini soal Piala Dunia! Apakah drama akan menimpa bintang Spanyol, Lamine Yamal?

Tim Furia Roja berharap Yamal dapat kembali bermain pada pertandingan terakhir babak penyisihan grup melawan lawan terkuat di grup, Uruguay, pada 26 Juni. Absennya bintang Barcelona ini di fase krusial putaran final Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada akan sangat merugikan tim Spanyol.

Terutama dengan Yamal yang sehat, juara Eropa ini menjadi salah satu favorit utama untuk merebut gelar Piala Dunia. Bahkan pada Euro yang sukses dua tahun lalu, ketika Spanyol berhasil mengalahkan Inggris di final, Yamal yang saat itu baru berusia 16 tahun dan bermain di sebagian besar turnamen, memainkan peran yang sangat penting.

Saat ini, Yamal telah tampil dalam 25 pertandingan internasional dan mencetak enam gol. Bahkan dalam kualifikasi Piala Dunia, tim Spanyol sering kali harus bermain tanpa pemain terbaik mereka; Yamal absen karena cedera dalam empat dari enam pertandingan.