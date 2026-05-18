FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

Ini soal Piala Dunia! Apakah drama akan menimpa bintang Spanyol, Lamine Yamal?

Sepertinya ada kabar buruk bagi tim nasional Spanyol terkait partisipasi bintang besar Lamine Yamal di Piala Dunia.

Menurut laporan dari The Athletic, cedera paha yang saat ini diderita Yamal akan menghalangi pemain serang FC Barcelona tersebut untuk tampil dalam pertandingan pembuka Piala Dunia Spanyol melawan Kap Verde pada 15 Juni.

  • Selain itu, Yamal kemungkinan tidak hanya akan absen pada pertandingan pembuka; menurut The Athletic, partisipasi pemain berusia 18 tahun itu dalam pertandingan grup kedua melawan Arab Saudi (21 Juni) juga masih dipertanyakan.

    Yamal mengalami cedera saat mengeksekusi tendangan penalti pada pertandingan liga Barca melawan Celta Vigo (1-0) pada akhir April, dan didiagnosis mengalami robekan otot di paha. Pemain berbakat ini tidak bisa lagi bermain untuk tim Catalan di akhir musim. Menurut The Athletic, ada komunikasi intensif antara Asosiasi Sepak Bola Spanyol, Barca, dan Yamal. Anggota staf medis tim nasional dilaporkan sering berada di Barcelona untuk memantau proses rehabilitasi pemain yang menjadi harapan besar di Piala Dunia ini.

    Apakah Spanyol akan menghadapi Piala Dunia tanpa Lamine Yamal?

    Tim Furia Roja berharap Yamal dapat kembali bermain pada pertandingan terakhir babak penyisihan grup melawan lawan terkuat di grup, Uruguay, pada 26 Juni. Absennya bintang Barcelona ini di fase krusial putaran final Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada akan sangat merugikan tim Spanyol.

    Terutama dengan Yamal yang sehat, juara Eropa ini menjadi salah satu favorit utama untuk merebut gelar Piala Dunia. Bahkan pada Euro yang sukses dua tahun lalu, ketika Spanyol berhasil mengalahkan Inggris di final, Yamal yang saat itu baru berusia 16 tahun dan bermain di sebagian besar turnamen, memainkan peran yang sangat penting.

    Saat ini, Yamal telah tampil dalam 25 pertandingan internasional dan mencetak enam gol. Bahkan dalam kualifikasi Piala Dunia, tim Spanyol sering kali harus bermain tanpa pemain terbaik mereka; Yamal absen karena cedera dalam empat dari enam pertandingan.

  Apakah Lamine Yamal akan absen pada laga pembuka Piala Dunia? Pertandingan-pertandingan Spanyol selanjutnya


    Tanggal

    Pertandingan

    Kompetisi

    4 Juni

    Spanyol vs. Irak

    Pertandingan persahabatan

    8 Juni

    Peru vs. Spanyol

    Pertandingan persahabatan

    15 Juni

    Spanyol vs. Kepulauan Cape Verde

    Piala Dunia 2026

    21 Juni

    Spanyol vs. Arab Saudi

    Piala Dunia 2026

    26 Juni

    Uruguay vs. Spanyol

    Piala Dunia 2026


