"Pada akhirnya, sebagai pemain, tentu saja kamu tidak boleh menyalahkan lapangan. Kita harus menerima kondisi yang ada. Namun tentu saja, bagi Spanyol yang mengandalkan penguasaan bola, pertandingan hari ini memang lebih sulit," kata Kramer.

Tim Spanyol masuk ke final sebagai favorit tipis setelah meraih kemenangan gemilang 2-0 atas Prancis di semifinal. Juara Eropa ini ingin merebut gelar dunia dua tahun setelah meraih gelar kontinental. Hal yang sama juga berlaku bagi tim Argentina, yang memenangkan Copa America pada tahun 2024.

Bagi Albiceleste, ini akan menjadi gelar Piala Dunia keempat mereka setelah tahun 1978, 1990, dan 2022. Sementara itu, Spanyol akan dinobatkan sebagai juara dunia untuk kedua kalinya setelah tahun 2010.