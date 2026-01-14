AFP
"Ini Negara Besar!" - John Herdman Ungkap Faktor Penting Yang Bisa Meloloskan Timnas Indonesia Ke Piala Dunia 2030
Herdman resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia
PSSI telah resmi memperkenalkan John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia, Selasa (13/1) WIB. Dalam konferensi persnya, ia mengaku sangat yakin dengan potensi sepakbola Indonesia.
"Saya melihat peluang di Indonesia dan saya merasa sangat yakin bahwa kelompok penggemar dan masyarakat di sini pantas berada di panggung tertinggi sepakbola dunia," ucap Herdman.
Yakin Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030
Tak hanya itu, Herdman juga menegaskan bahwa dirinya yakin Tim Merah Putih bisa tampil di Piala Dunia 2030. Tetapi ia juga mengklaim bahwa sejumlah faktor bisa memengaruhi laju Skuad Garuda untuk mencapai tahap itu.
"Pengalaman beradaptasi dengan budaya berbeda adalah bagian dari memahami dan menghayati sepakbola di sebuah negara. Itu akan menjadi faktor besar dalam upaya meloloskan tim ini ke Piala Dunia 2030," kata Herdman.
"Kami memiliki waktu yang sangat singkat. Periode awal ini adalah waktu untuk mendengarkan, memahami, dan memastikan semua pihak yang perlu didengar benar-benar didengar. Setelah itu, kami harus mengambil tindakan dengan sangat jelas tentang apa yang akan membawa hasil dengan cepat."
Sudah bersiap untuk agenda internasional terdekat
Herdman akan melakoni debutnya bersama Timnas Indonesia pada jeda internasional bulan Maret mendatang. Dengan agenda yang sudah di depan mata, pelatih berusia 50 tahun itu mengaku telah mempersiapkan sejumlah hal untuk meraih hasil positif selama pertandingan debutnya.
"Saya sudah mulai berkomunikasi dengan kapten dan para pemimpin tim. Saya juga telah menghubungi lebih dari 60 pemain untuk memberi tahu bahwa saya hadir dan mengawasi. Ini tentang membangun standar dan kebiasaan yang dibutuhkan untuk lolos ke turnamen besar," imbuhnya.
Rekam jejak Herdman
Penunjukkan Herdman jelas bukan tanpa alasan. Ia memegang rekor sebagai satu-satunya pelatih yang mampu meloloskan tim nasional putra dan putri dari satu negara lolos ke Piala Dunia. Dia juga sukses mengantarkan Timnas Putri Selandia Baru tampil di Piala Dunia 2007 dan 2011 serta meraih dua Medali Perunggu di Olimpiade pada 2012 dan 2016. Selain itu, pria kelahiran Inggris tersebut juga memimpin Kanada lolos ke Piala Dunia 2022, penampilan pertama mereka setelah 36 tahun - bahkan mendongkrak ranking FIFA Kanada dari posisi 77 ke 33 dunia.
