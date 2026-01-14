"Ini Negara Besar!" - John Herdman Ungkap Faktor Penting Yang Bisa Meloloskan Timnas Indonesia Ke Piala Dunia 2030

Tak hanya itu, Herdman juga menegaskan bahwa dirinya yakin Tim Merah Putih bisa tampil di Piala Dunia 2030. Tetapi ia juga mengklaim bahwa sejumlah faktor bisa memengaruhi laju Skuad Garuda untuk mencapai tahap itu.

"Pengalaman beradaptasi dengan budaya berbeda adalah bagian dari memahami dan menghayati sepakbola di sebuah negara. Itu akan menjadi faktor besar dalam upaya meloloskan tim ini ke Piala Dunia 2030," kata Herdman.

"Kami memiliki waktu yang sangat singkat. Periode awal ini adalah waktu untuk mendengarkan, memahami, dan memastikan semua pihak yang perlu didengar benar-benar didengar. Setelah itu, kami harus mengambil tindakan dengan sangat jelas tentang apa yang akan membawa hasil dengan cepat."