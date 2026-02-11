"Ini mempengaruhi para pemainku!" - Liam Rosenior marah atas keputusan handball Leeds saat Chelsea ditahan imbang di kandang.

Hasil tersebut sangat mengecewakan bagi tuan rumah mengingat keunggulan mutlak mereka sepanjang sebagian besar pertandingan. Hingga menit ke-66, Chelsea sepenuhnya menguasai permainan, membatasi Leeds hanya pada peluang-peluang kecil sambil memainkan sepak bola paling mengalir mereka musim ini. Gol pembuka yang indah dari Joao Pedro membuka skor dengan gaya, dan ketika Cole Palmer mengonversi penalti, pertandingan tampaknya sudah berakhir.

Namun, sebuah tantangan ceroboh dari Moises Caicedo mengakibatkan penalti untuk Leeds, yang dikonversi oleh Lukas Nmecha untuk memberikan harapan bagi tim tamu. Kesalahan itu memicu keruntuhan mendadak dan tak terduga. Gol penyeimbang datang beberapa saat kemudian, artinya Chelsea telah membuang dua poin meskipun Leeds hampir tidak mengancam gawang selama 85 menit sisanya.

"Hal yang konyol bagi kami adalah mereka berhasil mencetak dua gol dalam lima menit, padahal selama 90 menit sisanya kami jauh lebih unggul," keluh Rosenior.

"Moises Caicedo adalah pemain yang luar biasa, dia adalah yang terbaik bagi saya. Kami membuat keputusan yang buruk. Sebenarnya, bagaimana permainan itu terjadi. Kami membuat beberapa keputusan buruk dalam hal bagaimana kami menekan pada saat itu dan kami memberikan penalti saat, jujur saja, saya tidak ingat Leeds memiliki tembakan atau momen dalam pertandingan."