"Ini mempengaruhi para pemainku!" - Liam Rosenior marah atas keputusan handball Leeds saat Chelsea ditahan imbang di kandang.
Gol penyeimbang yang kontroversial memicu kemarahan di Stamford Bridge.
Chelsea tampaknya akan dengan mudah meraih kemenangan kelima berturut-turut di Premier League setelah gol dari Joao Pedro dan Cole Palmer membawa mereka unggul 2-0 di Stamford Bridge. Tim tuan rumah bermain dengan percaya diri dan presisi selama lebih dari satu jam, namun suasana menjadi tegang dalam lima menit terakhir babak kedua, yang berujung pada gol penyeimbang yang sangat kontroversial dari pemain pengganti Leeds United, Noah Okafor.
The Blues sangat marah selama proses menuju gol penyeimbang, dengan para pemain dan staf sama-sama yakin bahwa pemain Leeds, Jayden Bogle, telah menyentuh bola dengan tangan dalam fase permainan sebelum gol tercipta. Insiden tersebut menyebabkan kebingungan yang terlihat di barisan belakang Chelsea, dengan beberapa bek berhenti sejenak menunggu peluit wasit yang tidak kunjung berbunyi. Kelengahan sesaat ini memungkinkan tim tamu memanfaatkan situasi dengan kejam, mencuri satu poin yang tidak hanya merusak ambisi Chelsea di Liga Champions tetapi juga membuat manajer mereka marah di pinggir lapangan.
"Hal ini mempengaruhi para pemain saya" - Rosenior menanggapi insiden tersebut
Berbicara kepada wartawan dalam konferensi pers pasca pertandingan, Rosenior tidak menyembunyikan kekecewaannya terhadap tim wasit. Ia berargumen bahwa kegagalan untuk memberikan hukuman atas pelanggaran tangan menciptakan efek domino psikologis yang secara langsung menyebabkan gol tersebut. Namun, manajer Chelsea tersebut juga sama-sama kritis terhadap timnya sendiri, menyarankan bahwa reaksi mereka terhadap ketidakadilan yang dirasakan tersebut tidak profesional dan pada akhirnya merugikan.
"Pemain itu melakukan handball. Hal itu mempengaruhi pemain saya pada saat itu. Mereka berpikir itu handball, mereka kehilangan fokus, kami tidak membersihkan bola, dan mereka mencetak gol," jelas Rosenior, yang jelas-jelas kesal dengan rangkaian peristiwa tersebut.
"Kemudian selama 25 menit, serangan datang bertubi-tubi. Kita harus memastikan kita mengelola momen-momen tersebut dan bertindak profesional."
Dominasi terbuang sia-sia dalam mantra yang 'konyol'
Hasil tersebut sangat mengecewakan bagi tuan rumah mengingat keunggulan mutlak mereka sepanjang sebagian besar pertandingan. Hingga menit ke-66, Chelsea sepenuhnya menguasai permainan, membatasi Leeds hanya pada peluang-peluang kecil sambil memainkan sepak bola paling mengalir mereka musim ini. Gol pembuka yang indah dari Joao Pedro membuka skor dengan gaya, dan ketika Cole Palmer mengonversi penalti, pertandingan tampaknya sudah berakhir.
Namun, sebuah tantangan ceroboh dari Moises Caicedo mengakibatkan penalti untuk Leeds, yang dikonversi oleh Lukas Nmecha untuk memberikan harapan bagi tim tamu. Kesalahan itu memicu keruntuhan mendadak dan tak terduga. Gol penyeimbang datang beberapa saat kemudian, artinya Chelsea telah membuang dua poin meskipun Leeds hampir tidak mengancam gawang selama 85 menit sisanya.
"Hal yang konyol bagi kami adalah mereka berhasil mencetak dua gol dalam lima menit, padahal selama 90 menit sisanya kami jauh lebih unggul," keluh Rosenior.
"Moises Caicedo adalah pemain yang luar biasa, dia adalah yang terbaik bagi saya. Kami membuat keputusan yang buruk. Sebenarnya, bagaimana permainan itu terjadi. Kami membuat beberapa keputusan buruk dalam hal bagaimana kami menekan pada saat itu dan kami memberikan penalti saat, jujur saja, saya tidak ingat Leeds memiliki tembakan atau momen dalam pertandingan."
Empat peluang teratas terbuang percuma
Untuk memperparah penderitaan, Chelsea menyia-nyiakan peluang emas untuk memenangkan pertandingan di menit-menit akhir injury time. Palmer, yang biasanya menjadi penuntas paling andal di tim, entah bagaimana melepaskan tembakan melambung di atas mistar gawang dari jarak dua yard setelah mendapat umpan sempurna dari Caicedo. Kesalahan itu membuat para pendukung menundukkan kepala dan menggambarkan malam yang penuh frustrasi.
"Ini adalah pil pahit yang harus ditelan," akui Rosenior. "Beberapa permainan kami saat menguasai bola, tekanan kami, dan energi kami adalah segala yang saya inginkan. Itu membuat kekalahan ini semakin pahit karena kami tidak berhasil memenangkan pertandingan."
Hasil imbang ini merupakan peluang besar yang terlewatkan. Dengan United juga kehilangan poin dalam hasil imbang 1-1 di West Ham, kemenangan akan membuat Chelsea menyalip Red Devils ke posisi keempat. Namun, mereka tetap di posisi kelima, satu poin di belakang rival mereka, menyadari bahwa mereka telah membiarkan peluang besar terlewatkan karena lima menit kegilaan.
