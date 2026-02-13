"Ini luar biasa" - Manajer Wrexham, Phil Parkinson, memberikan tanggapannya tentang rencana struktur play-off Championship yang diperluas

Klub-klub EFL akan melakukan pemungutan suara mengenai proposal playoff dalam rapat umum luar biasa pada 5 Maret. Saat ini, tidak ada rencana untuk mengubah sistem yang sudah berlaku untuk Liga Satu dan Dua.

Namun, kemungkinan besar tim yang finis di peringkat kedelapan di Championship musim depan akan diberi kesempatan untuk promosi ke divisi teratas. Pertanyaan telah diajukan mengenai apakah perluasan semacam itu akan menyebabkan penurunan kualitas, tetapi peringkat musim ini menunjukkan seberapa kompetitifnya divisi yang paling sulit.

Wrexham yang ambisius, yang berusaha memperpanjang rekor promosi keempat berturut-turut, saat ini berada di peringkat keenam di klasemen Championship dengan 15 pertandingan tersisa. Namun, mereka hanya unggul lima poin dari rival Wales, Swansea, yang berada di peringkat ke-15.