"Ini luar biasa" - Manajer Wrexham, Phil Parkinson, memberikan tanggapannya tentang rencana struktur play-off Championship yang diperluas
Ketika klub-klub EFL akan melakukan pemungutan suara mengenai perluasan babak play-off Championship.
Klub-klub EFL akan melakukan pemungutan suara mengenai proposal playoff dalam rapat umum luar biasa pada 5 Maret. Saat ini, tidak ada rencana untuk mengubah sistem yang sudah berlaku untuk Liga Satu dan Dua.
Namun, kemungkinan besar tim yang finis di peringkat kedelapan di Championship musim depan akan diberi kesempatan untuk promosi ke divisi teratas. Pertanyaan telah diajukan mengenai apakah perluasan semacam itu akan menyebabkan penurunan kualitas, tetapi peringkat musim ini menunjukkan seberapa kompetitifnya divisi yang paling sulit.
Wrexham yang ambisius, yang berusaha memperpanjang rekor promosi keempat berturut-turut, saat ini berada di peringkat keenam di klasemen Championship dengan 15 pertandingan tersisa. Namun, mereka hanya unggul lima poin dari rival Wales, Swansea, yang berada di peringkat ke-15.
Parkinson mendukung penambahan tiket playoff.
Dengan begitu banyak klub yang berebut tempat playoff yang terbatas, manajer Red Dragons, Parkinson, berkomentar tentang rencana EFL untuk memberikan lebih banyak tiket ke babak playoff: “Ini sangat kompetitif, lihat saja divisi ini, luar biasa. Ketatnya persaingan di divisi ini, begitu banyak tim yang bersaing dan kami salah satunya.
“Ada tim yang telah promosi dan menempatkan diri mereka sebagai tim Liga Premier. Lihatlah Sunderland misalnya, mereka telah mengelola pendapatan dari hak siar TV dengan bijak, mereka berada dalam posisi yang bagus dan ini membuktikan bahwa hal itu bisa dilakukan.
“Melihat Championship, ada banyak klub besar potensial di divisi ini - mungkin, dalam hal dukungan, lebih besar daripada beberapa tim yang saat ini berada di Premier League.”
Moore mengalami kekecewaan di Wembley pada tahun 2025.
Wrexham bertekad untuk memastikan tempat di babak play-off musim ini, dengan Kieffer Moore termasuk di antara pemain yang bergabung di SToK Racecourse. Ia mengalami kekecewaan di Wembley bersama Sheffield United pada 2025 saat bertanding melawan Sunderland.
Pemain internasional Wales ini langsung menerima tawaran untuk bergabung dengan Ryan Reynolds dan Rob Mac musim lalu dan yakin bahwa keputusan karier berani tersebut telah terbayar.
Penyerang berusia 33 tahun ini mengatakan, setelah mencetak 12 gol di semua kompetisi untuk Red Dragons: “Begitu Wrexham mengajukan tawaran, hanya ada satu keputusan di benak saya, dan saya sangat senang bisa mencetak gol berkali-kali.
“Sejak saat itu, semuanya berjalan dengan cepat, tapi luar biasa. Ada banyak pergantian pemain, dan menurut saya butuh waktu bagi kami untuk benar-benar beradaptasi satu sama lain. Tapi begitu kami menemukan ritme, kami tidak pernah menoleh ke belakang.”
Bersiap untuk Piala: Distraksi yang menyegarkan bagi Wrexham
Wrexham memperkuat skuad mereka selama jendela transfer musim dingin 2026. Parkinson kini memiliki kedalaman skuad yang memungkinkan timnya bersaing di berbagai front. The Red Dragons akan menghadapi Ipswich pada Jumat mendatang dalam upaya mencapai putaran kelima Piala FA untuk pertama kalinya sejak 1997.
Parkinson berkomentar tentang target tersebut: “Ini adalah gangguan, tapi menurut saya itu gangguan yang disambut baik. Kita sering membicarakan keajaiban Piala FA, jadi saat pertandingan tiba, saya ingin kita menikmatinya. Saya ingin kita keluar dengan semangat positif tentang penampilan kita.”
Wrexham berhasil mengalahkan tim Premier League Nottingham Forest di putaran ketiga, dengan Reynolds, salah satu pemilik Hollywood, hadir dalam pertandingan epik di Racecourse Ground yang berakhir dengan adu penalti.
The Red Dragons akan kembali bermain di kandang untuk menghadapi rival Championship, Ipswich. Kemenangan dalam pertandingan tersebut akan membantu menjaga moral tim tetap tinggi menjelang pertemuan dengan Bristol City, yang juga menjadi calon peserta playoff, pada 17 Februari - di mana momentum sangat krusial pada tahap ini.
