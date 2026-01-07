"Ini Lebih Masuk Akal' - Hansi Flick Ungkap Alasan Barcelona Rekrut Joao Cancelo

Barcelona memasuki bursa transfer Januari dengan tujuan memperkuat lini pertahanan setelah Andreas Christensen mengalami cedera ACL. Flick telah mengkonfirmasi bahwa meskipun awalnya mereka berencana mencari pengganti yang sepadan untuk Christensen, ia dan direktur olahraga Deco memutuskan bahwa kesempatan untuk membawa kembali Cancelo terlalu bagus untuk dilewatkan.

Pada konferensi pers awal pekan ini, Flick mengatakan: "Saya berbicara dengan staf saya, dan dengan Deco kami banyak berdiskusi. Dan kami pikir ketika Ronald [Araujo] kembali, kami memiliki alternatif yang bagus di posisi bek tengah. Joao bisa bermain di kedua sisi, dia bisa memberi kami pilihan yang bagus. Tetapi pada akhirnya, sampai sekarang, belum selesai, tetapi saya akan senang jika itu terjadi. Dia adalah pilihan lain untuk lini serang. Kami berbicara tentang merekrut bek tengah, tetapi saya pikir itu lebih masuk akal, saya pikir itu adalah pilihan yang bagus, dan pemain berkualitas tinggi."

"Kami memiliki situasi selama dua tahun terakhir di mana kami harus cerdas dalam merekrut pemain. Tidak seperti klub lain, yang dapat menghabiskan ratusan juta untuk pemain. Tetapi saya pikir itu bagus, Anda dapat melihat pemain kami berkembang. Pemain muda kami berkembang, dan kami percaya pada mereka. Sekarang kami memiliki kesempatan untuk mendatangkan pemain veteran. Saya akan menghargai jika dia datang."