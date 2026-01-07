Getty Images Sport
"Ini Lebih Masuk Akal' - Hansi Flick Ungkap Alasan Barcelona Rekrut Joao Cancelo
Cancelo pilih kembali ke Barca
Cancelo, yang akan berusia 32 tahun pada bulan Mei, telah bermain untuk delapan klub dalam kariernya, dimulai di Benfica sebelum membela Valencia, Inter, Juventus, Manchester City, Bayern Munich dan Barcelona.
Saat ini ia terikat kontrak dengan klub Arab Saudi Al-Hilal, setelah bergabung dengan mereka secara permanen pada musim panas 2024. Namun, ia berharap dapat kembali ke Eropa bulan ini selagi bursa transfer masih terbuka. Inter berharap dapat membawa Cancelo kembali ke Giuseppe Meazza, tetapi ia lebih memilih kembali ke Barcelona.
- AFP
Flick bahas rencana transfer Cancelo
Barcelona memasuki bursa transfer Januari dengan tujuan memperkuat lini pertahanan setelah Andreas Christensen mengalami cedera ACL. Flick telah mengkonfirmasi bahwa meskipun awalnya mereka berencana mencari pengganti yang sepadan untuk Christensen, ia dan direktur olahraga Deco memutuskan bahwa kesempatan untuk membawa kembali Cancelo terlalu bagus untuk dilewatkan.
Pada konferensi pers awal pekan ini, Flick mengatakan: "Saya berbicara dengan staf saya, dan dengan Deco kami banyak berdiskusi. Dan kami pikir ketika Ronald [Araujo] kembali, kami memiliki alternatif yang bagus di posisi bek tengah. Joao bisa bermain di kedua sisi, dia bisa memberi kami pilihan yang bagus. Tetapi pada akhirnya, sampai sekarang, belum selesai, tetapi saya akan senang jika itu terjadi. Dia adalah pilihan lain untuk lini serang. Kami berbicara tentang merekrut bek tengah, tetapi saya pikir itu lebih masuk akal, saya pikir itu adalah pilihan yang bagus, dan pemain berkualitas tinggi."
"Kami memiliki situasi selama dua tahun terakhir di mana kami harus cerdas dalam merekrut pemain. Tidak seperti klub lain, yang dapat menghabiskan ratusan juta untuk pemain. Tetapi saya pikir itu bagus, Anda dapat melihat pemain kami berkembang. Pemain muda kami berkembang, dan kami percaya pada mereka. Sekarang kami memiliki kesempatan untuk mendatangkan pemain veteran. Saya akan menghargai jika dia datang."
Kondisi skuad Barca
Araujo berpeluang untuk kembali bermain setelah mengambil cuti untuk kesehatan mental selama bulan Desember. Juara bertahan La Liga ini memiliki kesempatan untuk mempertahankan gelar Piala Super Spanyol mereka di Arab Saudi pekan ini, menghadapi Athletic Bilbao di semi-final, sementra duel Real Madrid melawan Atletico Madrid berada di bagan lain.
Ketika ditanya apakah Araujo dapat tampil melawan Bilbao, Flick menjawab: "Kita akan melihatnya dalam latihan. Saya ingin berbicara dengannya. Kami belum memutuskan. Jika dia siap, mungkin kita akan mengubah sesuatu. Saat ini, dia tidak masuk dalam rencana kami."
Sementara itu, ada kekhawatiran tentang kebugaran Lamine Yamal menjelang pertandingan di King Abdullah Sport City. Dia tidak hadir dalam sesi latihan terbuka, sementara SPORT dan Mundo Deportivo melaporkan bahwa dia telah menjalani program latihan individu yang berfokus pada latihan di gym.
- AFP
Apa selanjutnya?
Setelah tampil di Piala Super Spanyol, Barcelona akan kembali beraksi ke La Liga pada 19 Januari dengan perjalanan ke Real Sociedad. Mereka berharap Cancelo dapat didaftarkan dan siap bermain tepat waktu untuk pertandingan di Basque.
Iklan