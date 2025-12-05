Getty
"Ini Kesalahan Kami" - Diogo Dalot Ungkap Faktor Kegagalan Manchester United Kalahkan West Ham Di Old Trafford
Ejekan dari tribun: Cemoohan dari penonton setelah hasil imbang melawan West Ham
Tim asuhan Ruben Amorim hanya menderita satu kekalahan dalam delapan pertandingan terakhir mereka, tetapi hanya menang dalam satu dari lima pertandingan - dengan tiga hasil imbang selama periode tersebut. Hasil imbang terbaru melawan West Ham membuat mereka berada di peringkat kedelapan klasemen, dengan Setan Merah sebenarnya berpotensi menempati urutan keempat jika meraih kemenangan.
Dalot membawa United unggul atas West Ham, dengan penyelesaian tenangnya tepat sebelum satu jam pertandingan, tetapi Soungoutou Magassa menyamakan kedudukan tujuh menit menjelang bubaran ketika Setan Merah tertatih-tatih melewati garis gawang dan dicemooh ketika peluit akhir dibunyikan.
Apa yang salah dengan Man United?
Dalot mengatakan kepada Sky Sports setelah pertandingan: “Kecewa. Dengan keunggulan 1-0 dengan sisa waktu 30 menit, saya pikir kami harus lebih mengendalikan permainan. Terutama di Old Trafford. Kami tidak boleh cemas setelah gol itu. Kami mungkin sedikit lebih ceroboh dalam penguasaan bola. Jelas kecewa dengan hasil imbang. Kami seharusnya menguasai permainan.”
Ia menambahkan tentang kurangnya kendali United, yang dianggap sebagai alasan utama mengapa mereka kehilangan dua poin berharga: “Itulah solusi yang perlu kami temukan. Solusinya bisa beragam. Seharusnya tidak seperti ini karena Anda berjuang selama 60 menit untuk mencetak gol, lalu ketika itu terjadi, Anda harus terus melakukan hal yang sama, bahkan lebih mengendalikan bola, penguasaan bola lebih lama agar kami bisa dominan. Terutama permainan yang mengarah ke sudut gawang yang kami terima – itulah yang perlu kami hindari, terutama melawan tim yang jago dalam serangan balik."
“Dan kami tahu hari ini bahwa mereka akan mencari serangan balik dan skema bola mati, dan sayangnya kami tidak bisa mempertahankan hasil tersebut, tetapi pada akhirnya kami harus melihat ke diri kami sendiri – saya pikir ini lebih merupakan kesalahan kami, daripada pujian untuk West Ham.”
Momen berkesan: Gol kandang pertama Dalot di Liga Primer
Meskipun Dalot merasa frustrasi melawan West Ham, ia berhasil mencetak gol pertamanya di Liga Primer untuk United di Old Trafford - dan gol keempatnya di liga Inggris setelah 151 penampilan. Ia berkata tentang pencapaian itu: “Rasanya luar biasa. Setiap kali Anda memiliki kesempatan mencetak gol untuk klub seperti ini, rasanya luar biasa. Terutama di Stretford End. Namun pada akhirnya, rasanya berbeda, saya akan menukarnya dengan tiga poin tanpa berpikir panjang."
“Tetapi saya senang membantu tim dengan cara apa pun, entah itu dengan gol atau apa pun. Namun hasil seperti ini, memberi Anda sesuatu untuk direnungkan. Kami tidak boleh unggul di kandang dengan 30 menit tersisa dan tidak mengendalikan permainan.”
Apa selanjutnya?
Pemain berusia 26 tahun tersebut mengatakan betapa pentingnya hasil terbaru United, mengingat mereka kehilangan kesempatan untuk mengisi posisi zona Eropa: “Saya pikir ini sangat penting. Kami berada di masa di mana Anda tidak boleh kehilangan terlalu banyak poin, jika tidak, jarak ke puncak klasemen akan semakin tinggi."
“Musim ini, jaraknya pendek, tetapi akan tiba saatnya semua orang mulai menyebar dan kami ingin berada di sana, kami ingin berada di empat besar, lima besar. Itulah tujuannya, kami harus berada di sana. Hari ini kami memiliki peluang besar, saya pikir itulah mengapa kekecewaan ini semakin besar.”
United berikutnya bakal melakukan perjalanan ke Wolves yang berada di dasar klasemen dan belum pernah menang sepanjang musim.
