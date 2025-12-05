"Ini Kesalahan Kami" - Diogo Dalot Ungkap Faktor Kegagalan Manchester United Kalahkan West Ham Di Old Trafford

Dalot mengatakan kepada Sky Sports setelah pertandingan: “Kecewa. Dengan keunggulan 1-0 dengan sisa waktu 30 menit, saya pikir kami harus lebih mengendalikan permainan. Terutama di Old Trafford. Kami tidak boleh cemas setelah gol itu. Kami mungkin sedikit lebih ceroboh dalam penguasaan bola. Jelas kecewa dengan hasil imbang. Kami seharusnya menguasai permainan.”

Ia menambahkan tentang kurangnya kendali United, yang dianggap sebagai alasan utama mengapa mereka kehilangan dua poin berharga: “Itulah solusi yang perlu kami temukan. Solusinya bisa beragam. Seharusnya tidak seperti ini karena Anda berjuang selama 60 menit untuk mencetak gol, lalu ketika itu terjadi, Anda harus terus melakukan hal yang sama, bahkan lebih mengendalikan bola, penguasaan bola lebih lama agar kami bisa dominan. Terutama permainan yang mengarah ke sudut gawang yang kami terima – itulah yang perlu kami hindari, terutama melawan tim yang jago dalam serangan balik."

“Dan kami tahu hari ini bahwa mereka akan mencari serangan balik dan skema bola mati, dan sayangnya kami tidak bisa mempertahankan hasil tersebut, tetapi pada akhirnya kami harus melihat ke diri kami sendiri – saya pikir ini lebih merupakan kesalahan kami, daripada pujian untuk West Ham.”