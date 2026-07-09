Selama beberapa tahun terakhir, Dort telah mendapatkan reputasi yang meragukan sebagai “pemain paling kotor di NBA”. Setidaknya, itulah nada yang muncul di media sosial. Pemicu kontroversi terbaru seputar pemain asal Kanada ini adalah pelanggaran flagrant yang keji yang dilakukan Dort terhadap Nikola Jokic dari Denver Nuggets pada akhir Februari. Dort dengan sengaja menjegal Joker, yang kemudian membuat superstar asal Serbia itu menyerang Dort.

Schröder pun pernah merasakan sendiri gaya permainan keras dan kontroversial Thunder. Saat ia bermain bersama Detroit Pistons melawan OKC tahun lalu, ia terlibat duel verbal sengit dengan SGA dan wasit di akhir adegan yang kacau, yang berujung pada lima pelanggaran teknis dan pengusiran bintang Pistons, Cade Cunningham.

Schröder sendiri kini memburu poin untuk Cleveland Cavaliers setelah sempat singgah di Sacramento Kings. Bersama Cavs yang diperkuat, yang musim lalu ingin merebut gelar juara Wilayah Timur setelah melakukan pertukaran pemain untuk James Harden, Schröder tersingkir tanpa perlawanan di Final Wilayah dengan skor 0-4 melawan New York Knicks dan dengan demikian nyaris gagal mencapai Final NBA pertamanya. Knicks akhirnya dinobatkan sebagai juara baru setelah mengalahkan Spurs di Final.

Sementara itu, masa depan Schröder di Cleveland dianggap tidak pasti. Cavs, yang berupaya mendatangkan kembali LeBron James sebagai agen bebas, ingin menghemat biaya skuad untuk musim mendatang, dan kapten tim nasional Jerman (DBB) tersebut tampaknya kembali menjadi kandidat untuk ditukar.

"Mereka akan mencoba menukar Schröder untuk meringankan beban keuangan," kata pakar ESPN Brian Windhorst baru-baru ini. Schröder akan menerima gaji terjamin sebesar 14,8 juta dolar pada musim mendatang. Pada tahun 2028, dari total 15,5 juta dolar, hanya 4,4 juta dolar yang dijamin.