"Ini dunia modern!" - Pep Guardiola menegur para pendukung Leeds setelah para pemain Manchester City diteriaki karena membatalkan puasa mereka selama pertandingan
Para pemain City diteriaki saat mereka berbuka puasa.
Para pendukung diberitahu melalui layar besar bahwa pertandingan ditunda agar trio City, Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki, dan Omar Marmoush, dapat minum cairan saat matahari terbenam di Elland Road. Namun, sejumlah pendukung Leeds mengutarakan ketidakpuasan mereka atas penundaan pertandingan. Para pemain diizinkan untuk berbuka puasa dalam pertandingan Premier League sejak kesepakatan dibuat pada tahun 2021.
Guardiola 'Hormati agama dan keragaman'
Guardiola mengatakan dalam konferensi pers: "Ini dunia modern, kan? [Anda lihat] apa yang terjadi di dunia saat ini. Hormati agama, keragaman, itulah intinya. Premier League mengatakan Anda bisa memberi waktu satu atau dua menit, Anda bisa memberi waktu bagi pemain yang berpuasa untuk berbuka puasa. Itulah kenyataannya, sayangnya. Tentu saja mereka [para pemain] tahu itu. Kami memberikan sedikit vitamin karena [Rayan] Cherki dan [Rayan] Ait-Nouri tidak makan hari ini. Tidak lebih dari itu. Pertanyaannya, apakah mereka bisa melakukannya atau tidak? Apa masalahnya?"
Kick it Out: Menyiul 'mengecewakan'
Kelompok anti-diskriminasi Kick It Outmenanggapi dengan menyebut sorakan penonton sebagai "sangat mengecewakan". Pernyataan dari kelompok tersebut berbunyi: "Menunda pertandingan untuk memungkinkan pemain Muslim berbuka puasa selama Ramadan telah menjadi protokol yang disepakati selama bertahun-tahun. Ini merupakan bagian penting dan terlihat dalam upaya membuat pertandingan lebih ramah bagi pemain dan komunitas Muslim. Namun, seperti yang terlihat dari reaksi malam ini, sepak bola masih memiliki jalan panjang dalam hal pendidikan dan penerimaan."
Riemer: Kita perlu melakukan yang lebih baik.
Pelatih Leeds, Daniel Farke, dilarang melakukan tugas media karena diusir dari lapangan dalam pertandingan tersebut, dengan asistennya, Edmund Riemer, menggantikannya. Ia mengatakan: "Saya mungkin orang yang tidak banyak mendengar karena saya benar-benar fokus pada pertandingan. Tapi saya sudah mendengarnya. Jelas beberapa pendukung melakukannya, jadi kita mencoba belajar darinya, itu mengecewakan. Kita perlu melakukan yang lebih baik下次."
