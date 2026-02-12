"Ini cedera yang serius" - Arne Slot mengonfirmasi bahwa bintang Liverpool akan absen lama akibat cedera setelah kemenangan atas Sunderland

Slot memiliki opsi untuk merotasi skuadnya untuk laga putaran keempat Piala FA melawan Brighton di Anfield pada Sabtu, dengan The Reds harus memutuskan di mana kompetisi tersebut berada dalam daftar prioritas mereka - mengingat mereka juga telah lolos ke babak 16 besar Liga Champions.

Liverpool kini terjebak dalam persaingan untuk finis di empat besar musim ini, dengan peluang meraih gelar juara secara berturut-turut telah sirna, dan masih memiliki 12 pertandingan Premier League yang harus dijalani.

Saat ini mereka berada di peringkat keenam, tiga poin di belakang Manchester United yang berada di peringkat keempat. Slot menyadari tekanan yang dia hadapi untuk memastikan kualifikasi ke kompetisi Eropa elite pada musim 2026-27.

Dikabarkan bahwa kegagalan lolos ke Liga Champions bisa membuat manajer asal Belanda itu kehilangan pekerjaannya - setahun sebelum ia bisa meraih gelar juara dalam musim debutnya sebagai manajer. Ada spekulasi tentang kembalinya Jurgen Klopp ke Merseyside secara emosional - meskipun manajer asal Jerman itu berusaha menjauhkan diri dari rumor yang menyarankan ia siap meninggalkan peran sebagai Kepala Sepak Bola Global di Red Bull dan kembali ke bangku cadangan.