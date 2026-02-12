Getty
"Ini cedera yang serius" - Arne Slot mengonfirmasi bahwa bintang Liverpool akan absen lama akibat cedera setelah kemenangan atas Sunderland
Endo dilarikan dengan tandu saat melawan Sunderland.
Belum ada perkiraan waktu untuk pemulihan Endo, dengan tes medis lanjutan yang masih berlangsung, namun ia tidak akan tersedia untuk Slot dalam waktu dekat. Liverpool telah mengalami rentetan cedera yang buruk musim ini, yang tidak membantu upaya pertahanan gelar liga utama mereka.
Mereka memulai pertandingan di Stadion of Light dengan Endo sebagai bek kanan, tetapi pemain berusia 33 tahun itu terpaksa keluar lapangan dengan sisa waktu lebih dari 20 menit. Ia awalnya cedera saat memblokir tembakan dan mendarat dengan tidak baik di pergelangan kakinya. Bintang Jepang itu mencoba melanjutkan permainan, tetapi terjatuh lagi dan membutuhkan beberapa menit perawatan sebelum akhirnya dibawa keluar lapangan dengan tandu.
Cedera endo: Pembaruan slot tentang pemain internasional Jepang
Saat memberikan pembaruan tentang Endo, manajer Reds, Slot, mengatakan kepada TNT Sports: “Cederaannya tidak terlihat baik. Saya memperkirakan dia akan absen untuk waktu yang cukup lama lagi. Mentalitasnya sungguh luar biasa, meskipun situasinya tidak terlihat baik, dia tetap berada di lapangan dan bertahan dalam satu situasi bola mati lagi.”
Slot melanjutkan pernyataannya dalam konferensi pers pasca pertandingan: “Ini cedera yang serius. Seberapa seriusnya, kami belum tahu. Dia harus menjalani pemeriksaan besok. Cedera kaki, kami belum tahu apa tepatnya, tapi akan diperiksa besok. Saya menduga dia akan absen untuk waktu yang lama. Sulit dipercaya apa yang terjadi di posisi bek kanan ini.”
Masalah bek kanan: Pilihan yang telah digunakan Liverpool musim ini
Setelah kehilangan Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid, Liverpool berinvestasi besar-besaran untuk merekrut pemain internasional Belanda Jeremie Frimpong dari Bayer Leverkusen. Ia telah absen sejak akhir Januari karena cedera otot paha.
Sementara itu, Conor Bradley telah menjalani operasi akibat cedera lutut yang mengakhiri musimnya. Gelandang Hungaria Dominik Szoboszlai sering diminta untuk menggantikan posisi bek kanan, namun ia absen dalam perjalanan ke Sunderland karena skorsing setelah menerima kartu merah langsung pada menit-menit akhir kekalahan dramatis Liverpool 2-1 dari Manchester City.
Joe Gomez, yang mampu bermain di seluruh lini belakang, dimasukkan menggantikan Endo melawan Sunderland dan mungkin akan diminta untuk menempati posisi tersebut dalam waktu dekat. Calvin Ramsay adalah opsi lain, tetapi ia hanya tampil sekali untuk The Reds musim ini.
Curtis Jones adalah gelandang alami lain yang kadang-kadang mundur ke pertahanan, dan dia akan menjadi opsi yang lebih baik dalam hal penguasaan bola bagi Slot untuk dipertimbangkan saat Liverpool berusaha menembus barisan pertahanan lawan.
Prioritas di Anfield: Tantangan masuk empat besar bagi The Reds
Slot memiliki opsi untuk merotasi skuadnya untuk laga putaran keempat Piala FA melawan Brighton di Anfield pada Sabtu, dengan The Reds harus memutuskan di mana kompetisi tersebut berada dalam daftar prioritas mereka - mengingat mereka juga telah lolos ke babak 16 besar Liga Champions.
Liverpool kini terjebak dalam persaingan untuk finis di empat besar musim ini, dengan peluang meraih gelar juara secara berturut-turut telah sirna, dan masih memiliki 12 pertandingan Premier League yang harus dijalani.
Saat ini mereka berada di peringkat keenam, tiga poin di belakang Manchester United yang berada di peringkat keempat. Slot menyadari tekanan yang dia hadapi untuk memastikan kualifikasi ke kompetisi Eropa elite pada musim 2026-27.
Dikabarkan bahwa kegagalan lolos ke Liga Champions bisa membuat manajer asal Belanda itu kehilangan pekerjaannya - setahun sebelum ia bisa meraih gelar juara dalam musim debutnya sebagai manajer. Ada spekulasi tentang kembalinya Jurgen Klopp ke Merseyside secara emosional - meskipun manajer asal Jerman itu berusaha menjauhkan diri dari rumor yang menyarankan ia siap meninggalkan peran sebagai Kepala Sepak Bola Global di Red Bull dan kembali ke bangku cadangan.
