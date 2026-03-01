"Ini bukan penalti!" - Oliver Glasner menyarankan wasit memberikan "bonus Old Trafford" kepada Manchester United dengan keputusan penalti krusial melawan Crystal Palace

Titik balik pertandingan terjadi di babak kedua, memicu kontroversi besar dan menimbulkan kemarahan yang luar biasa dari manajer tim tamu. Oliver Glasner tampak jelas frustrasi dengan rangkaian peristiwa yang mengarah pada kartu merah langsung Maxence Lacroix akibat pelanggaran terakhir terhadap Matheus Cunha dan penalti yang pada akhirnya memberi tuan rumah jalan terbuka untuk kembali ke pertandingan yang sangat ketat.

Berbicara kepada media setelah peluit akhir, manajer Palace tidak menahan diri dalam penilaian jujurnya terhadap standar wasit. "Kartu merah mengubah jalannya pertandingan secara total," kata Glasner. "Saya pikir itu keputusan yang sangat sulit. Pelanggaran dimulai di luar kotak penalti. Cunha sangat cerdas menunggu hingga dia berada di dalam kotak penalti dan terjatuh."