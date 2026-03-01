Getty Images Sport
"Ini bukan penalti!" - Oliver Glasner menyarankan wasit memberikan "bonus Old Trafford" kepada Manchester United dengan keputusan penalti krusial melawan Crystal Palace
Glasner mempertanyakan keputusan penalti yang krusial.
Titik balik pertandingan terjadi di babak kedua, memicu kontroversi besar dan menimbulkan kemarahan yang luar biasa dari manajer tim tamu. Oliver Glasner tampak jelas frustrasi dengan rangkaian peristiwa yang mengarah pada kartu merah langsung Maxence Lacroix akibat pelanggaran terakhir terhadap Matheus Cunha dan penalti yang pada akhirnya memberi tuan rumah jalan terbuka untuk kembali ke pertandingan yang sangat ketat.
Berbicara kepada media setelah peluit akhir, manajer Palace tidak menahan diri dalam penilaian jujurnya terhadap standar wasit. "Kartu merah mengubah jalannya pertandingan secara total," kata Glasner. "Saya pikir itu keputusan yang sangat sulit. Pelanggaran dimulai di luar kotak penalti. Cunha sangat cerdas menunggu hingga dia berada di dalam kotak penalti dan terjatuh."
Keputusan tersebut disebut sebagai 'bonus Old Trafford'.
Pelatih Austria tersebut terus menganalisis momen pertahanan yang kontroversial, menyoroti bahwa meskipun pelanggaran tersebut sepenuhnya beralasan, lokasi tepat pelanggaran tersebut membuat keputusan penalti menjadi salah secara fundamental. Ia mengakui bahwa situasi pertahanan tersebut memang sangat kompleks bagi wasit dalam waktu nyata, namun ia tetap bersikeras bahwa timnya yang sedang kesulitan telah dirugikan secara serius oleh keputusan akhir tersebut.
Menjelaskan tekanan yang dihadapi wasit, Glasner lebih lanjut menyarankan bahwa atmosfer yang menakutkan di stadion bersejarah tersebut memainkan peran bawah sadar dalam proses pengambilan keputusan wasit. "Ada beberapa situasi berbeda yang harus dinilai, tetapi tetap terasa seperti keputusan yang salah," jelasnya dengan penuh semangat. "Ini bukan penalti, mungkin kartu merah untuk pelanggaran di luar kotak penalti. Tetapi pelanggaran dimulai di luar kotak penalti. Mungkin sedikit 'bonus Old Trafford'."
Fernandes dan Sesko menyempurnakan comeback.
Sore hari itu sebenarnya dimulai dengan rasa frustrasi yang terasa jelas bagi para pendukung tuan rumah, saat The Eagles memimpin lebih dulu secara tak terduga melalui Lacroix, yang benar-benar mengancam untuk merusak suasana di Theatre of Dreams. Namun, momentum berubah drastis di babak kedua ketika Cunha dijatuhkan di area penalti, yang mengakibatkan Lacroix diusir dari lapangan dan membuka jalan bagi Fernandes untuk menyamakan kedudukan dengan tenang dari titik penalti.
Pemain tengah Portugal itu kemudian dengan cepat berubah menjadi pemberi assist, memberikan umpan yang luar biasa bagi Benjamin Sesko untuk mencetak gol penentu dengan sundulan yang ahli, memastikan kemenangan comeback penting 2-1. Hasil krusial ini berhasil mengangkat United ke peringkat ketiga di klasemen Premier League dengan 51 poin, tepat 10 poin di belakang pemimpin klasemen Arsenal dan delapan poin di belakang Manchester City yang berada di posisi kedua, sementara Crystal Palace tetap berada di peringkat ke-14 dengan 35 poin.
Rekor tak terkalahkan di liga yang mengesankan terus berlanjut.
Kemenangan yang penuh perjuangan ini menambah bab yang sangat positif dalam kebangkitan domestik Manchester United yang luar biasa di bawah kepemimpinan Michael Carrick. The Red Devils yang tangguh telah menunjukkan karakter yang luar biasa untuk meraih kemenangan liga yang krusial melawan raksasa tradisional seperti Manchester City, Arsenal, dan Tottenham, serta kemenangan yang sulit dan sengit melawan Fulham, Everton, dan kini Crystal Palace. Dengan brilian menavigasi rangkaian pertandingan musim dingin yang sangat menantang tanpa menderita kekalahan liga satupun, mereka telah dengan tegas mengukuhkan kredensial empat besar mereka dan sepenuhnya memulihkan kepercayaan diri yang besar di kalangan pendukung setia Old Trafford.
