“Ini bukan hanya tentang saya” - Michael Carrick menanggapi kemenangan sebagai Manajer Bulan Ini setelah memulai kariernya sebagai manajer interim di Manchester United dengan awal yang gemilang

Salah satu aspek paling mengesankan dari masa kepemimpinan Carrick adalah kecepatan para pemain dalam mengadopsi metodenya. Beralih dari satu filosofi kepelatihan ke filosofi lain di tengah musim jarang berjalan mulus, namun United terlihat sangat terkoordinasi di bawah kepemimpinannya, bahkan berhasil meraih kemenangan melawan Fulham dan Spurs.

“Para pemain telah bermain dengan baik,” lanjut Carrick. “Perubahan tidak mudah, dan untuk beradaptasi dan tampil sebaik yang mereka lakukan dalam berbagai jenis pertandingan mungkin sama memuaskannya dengan hal lain.

“Tentu saja, dua pertandingan pertama, dalam beberapa hal, berjalan dengan sendirinya karena emosi dan bagaimana semua orang bersemangat untuk itu, tetapi pertandingan setelahnya, bagi saya, sama memuaskan untuk melihat reaksi para pemain dan kualitas permainan mereka.

“Menjelang pertandingan-pertandingan itu, situasinya menantang, dan tiga hari sebelum pertandingan melawan City [saya dan staf] masuk… lagi-lagi, itulah mengapa saya mengapresiasi para pemain yang bersedia beradaptasi dan merespons perubahan.

“Namun, tentu saja, dua pertandingan itu memberikan dorongan besar emosi yang beragam untuk digunakan ke depan, yang menjadi kunci.

“Setelah pertandingan-pertandingan itu selesai, yang terjadi selanjutnya adalah hal yang benar-benar membuat saya senang, yaitu reaksi setelah itu.”