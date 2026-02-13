Getty Images Sport
“Ini bukan hanya tentang saya” - Michael Carrick menanggapi kemenangan sebagai Manajer Bulan Ini setelah memulai kariernya sebagai manajer interim di Manchester United dengan awal yang gemilang
Kebahagiaan Derby dan Kehebatan Emirates
Sejak mengambil alih kendali pada 13 Januari, Carrick telah memimpin strategi brilian yang membuat United menghancurkan tim-tim papan atas liga. Meskipun hanya berada di bangku cadangan dalam sejumlah pertandingan terbatas selama periode pemungutan suara, hasil gemilangnya membuatnya menjadi pilihan tak terbantahkan untuk penghargaan tersebut, mengalahkan nama-nama seperti Andoni Iraola dan Sean Dyche.
Sorotan bulan penghargaan Carrick tak diragukan lagi adalah dua kemenangan gemilang yang menghidupkan kembali musim United. Pertama, kemenangan 2-0 atas rival abadi Manchester City di Old Trafford, sebuah penampilan yang ditandai dengan disiplin pertahanan dan transisi mematikan yang membuat tim Pep Guardiola kebingungan.
Jika kemenangan derby tentang ketangguhan, maka perjalanan ke utara London tentang karakter. Pasukan Carrick bertandang ke Emirates untuk menghadapi pemimpin klasemen Arsenal dan pulang dengan kemenangan dramatis 3-2. Kembali dari ketertinggalan untuk membungkam The Gunners membuktikan bahwa skuad United ini telah menemukan kembali semangat bertarungnya di bawah bimbingan tenang mantan kapten mereka.
Carrick mengalihkan sorotan ke stafnya.
Sesuai dengan sifatnya yang rendah hati, Carrick dengan cepat merendahkan perannya secara individu dalam kebangkitan tim. Berbicara di Carrington setelah menerima trofi, manajer interim tersebut menegaskan bahwa kebangkitan ini adalah hasil kerja sama kolektif yang melibatkan semua orang di pusat latihan klub.
“Ini bagus dan menunjukkan bahwa kami telah memulai dengan sangat baik, tapi mari kita jujur, ini bukan hanya tentang saya,” kata Carrick. “Saya pikir ini tentang semua orang: staf, staf pelatih, staf belakang layar, dan tentu saja para pemain. Ini menunjukkan bahwa kami telah memulai dengan baik, yang sangat memuaskan.”
Menyesuaikan diri dengan perubahan di tengah situasi yang mendesak
Salah satu aspek paling mengesankan dari masa kepemimpinan Carrick adalah kecepatan para pemain dalam mengadopsi metodenya. Beralih dari satu filosofi kepelatihan ke filosofi lain di tengah musim jarang berjalan mulus, namun United terlihat sangat terkoordinasi di bawah kepemimpinannya, bahkan berhasil meraih kemenangan melawan Fulham dan Spurs.
“Para pemain telah bermain dengan baik,” lanjut Carrick. “Perubahan tidak mudah, dan untuk beradaptasi dan tampil sebaik yang mereka lakukan dalam berbagai jenis pertandingan mungkin sama memuaskannya dengan hal lain.
“Tentu saja, dua pertandingan pertama, dalam beberapa hal, berjalan dengan sendirinya karena emosi dan bagaimana semua orang bersemangat untuk itu, tetapi pertandingan setelahnya, bagi saya, sama memuaskan untuk melihat reaksi para pemain dan kualitas permainan mereka.
“Menjelang pertandingan-pertandingan itu, situasinya menantang, dan tiga hari sebelum pertandingan melawan City [saya dan staf] masuk… lagi-lagi, itulah mengapa saya mengapresiasi para pemain yang bersedia beradaptasi dan merespons perubahan.
“Namun, tentu saja, dua pertandingan itu memberikan dorongan besar emosi yang beragam untuk digunakan ke depan, yang menjadi kunci.
“Setelah pertandingan-pertandingan itu selesai, yang terjadi selanjutnya adalah hal yang benar-benar membuat saya senang, yaitu reaksi setelah itu.”
Menjaga momentum di Old Trafford
Dengan rekor tak terkalahkan yang masih terjaga setelah hasil imbang yang sengit di West Ham, pertanyaan kini adalah sejauh mana Carrick dapat membawa tim ini. Meskipun ia masih menjadi figur sementara, "Efek Carrick" telah mengubah atmosfer di klub dari suasana krisis menjadi optimisme yang hati-hati.
Penghargaan Manajer Bulan Ini adalah penghormatan yang pantas bagi seorang pelatih yang telah membuat salah satu pekerjaan tersulit di dunia sepak bola terlihat begitu sederhana. Untuk saat ini, para pendukung United menikmati perjalanan ini, karena seorang legenda klub membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan taktis untuk bersaing dengan para manajer elit di Premier League.
Mereka tidak memiliki pertandingan kompetitif akhir pekan ini karena tersingkir dari Piala FA dan akan bertanding berikutnya melawan Everton pada 23 Februari.
