"Ini Bukan Crystal Palace!" - Legenda Arsenal Peringatkan Eberechi Eze Untuk Tidak Leha-Leha

Berbicara secara eksklusif kepada Sky Bet, Campbell mengatakan: "Eberechi Eze berada di klub yang tepat. Harus menunggu kesempatannya adalah hal yang baik, karena ketika Anda masuk ke tim, Anda menghargainya dan tidak menganggap tempat Anda sebagai hal yang pasti."

"Bagi saya, Mikel Arteta menciptakan persaingan - dan persaingan menghasilkan kesuksesan. Jika pemain tahu mereka akan menjadi starter di setiap pertandingan terlepas dari performa mereka, itu tidak sehat. Ini adalah cara yang tepat untuk melakukannya."

"Arteta hanya menginginkan persaingan di mana-mana. Dia ingin para pemain berjuang untuk posisi mereka. Dia telah menciptakan itu, dan itu adalah cara terbaik – membuat semua orang tetap waspada, semua orang bersemangat, menghormati semua orang, tetapi juga mengatakan, 'Hei, Anda harus menunjukkan sesuatu yang istimewa untuk masuk ke tim ini. Ya, kami membeli Anda, tetapi Anda harus menunjukkan kualitas istimewa itu berulang kali – di dalam dan di luar lapangan, dalam latihan, setiap menit di sekitar tempat latihan, di luar tempat latihan. Jalani dan hayati itu'."

"Mereka berjuang untuk memenangkan Liga Primer ini karena sudah lama sekali Arsenal tidak memenangkan sesuatu. Mereka ingin semua orang bekerja maksimal, tidak ada yang bermalas-malasan. Salut – dia telah menciptakan lingkungan di mana semua orang haus akan kesuksesan, tetapi tanggung jawab juga ada."