Getty Images Sport
"Ini Bukan Crystal Palace!" - Legenda Arsenal Peringatkan Eberechi Eze Untuk Tidak Leha-Leha
- Getty Images Sport
Arsenal memperlebar jarak enam poin di puncak klasemen
Hasil imbang 0-0 dengan The Reds membuat Arsenal memperlebar jarak enam poin di puncak klasemen Liga Primer saat The Gunners berupaya mengamankan gelar liga pertama mereka dalam lebih dari 20 tahun. Meskipun tim London utara itu gagal memanfaatkan hasil imbang 1-1 Manchester City melawan Brighton, pasukan Mikel Arteta memiliki keunggulan yang cukup besar di puncak klasemen.
Pertandingan tersebut menandai penampilan pertama Eze di Liga Primer sejak ia ditarik keluar pada menit ke-60 dalam kemenangan 2-1 Arsenal atas Wolves yang berada di posisi terbawah klasemen bulan lalu, meskipun mantan pemain Crystal Palace itu menjadi starter dalam kemenangan atas The Eagles di Piala Liga.
Eze sebelumnya menjadi favorit Arteta setelah kedatangannya di musim panas, tetapi kembalinya Odegaard ke kondisi fisik prima telah membuat pemain berusia 27 tahun tersebut tergeser. Dan legenda Meriam London Campbell percaya bahwa Eze berada di klub yang tepat, meskipun ia gagal menembus tim utama dalam beberapa pekan terakhir.
"Ini persaingan yang bagus untuknya"
Berbicara secara eksklusif kepada Sky Bet, Campbell mengatakan: "Eberechi Eze berada di klub yang tepat. Harus menunggu kesempatannya adalah hal yang baik, karena ketika Anda masuk ke tim, Anda menghargainya dan tidak menganggap tempat Anda sebagai hal yang pasti."
"Bagi saya, Mikel Arteta menciptakan persaingan - dan persaingan menghasilkan kesuksesan. Jika pemain tahu mereka akan menjadi starter di setiap pertandingan terlepas dari performa mereka, itu tidak sehat. Ini adalah cara yang tepat untuk melakukannya."
"Arteta hanya menginginkan persaingan di mana-mana. Dia ingin para pemain berjuang untuk posisi mereka. Dia telah menciptakan itu, dan itu adalah cara terbaik – membuat semua orang tetap waspada, semua orang bersemangat, menghormati semua orang, tetapi juga mengatakan, 'Hei, Anda harus menunjukkan sesuatu yang istimewa untuk masuk ke tim ini. Ya, kami membeli Anda, tetapi Anda harus menunjukkan kualitas istimewa itu berulang kali – di dalam dan di luar lapangan, dalam latihan, setiap menit di sekitar tempat latihan, di luar tempat latihan. Jalani dan hayati itu'."
"Mereka berjuang untuk memenangkan Liga Primer ini karena sudah lama sekali Arsenal tidak memenangkan sesuatu. Mereka ingin semua orang bekerja maksimal, tidak ada yang bermalas-malasan. Salut – dia telah menciptakan lingkungan di mana semua orang haus akan kesuksesan, tetapi tanggung jawab juga ada."
- Getty Images Entertainment
"Anda tidak lagi di Crystal Palace"
Mantan bek itu kemudian menambahkan bahwa Eze 'akan mendapatkan kesempatannya' untuk mengukuhkan posisinya di Arsenal, dengan menyatakan: "Eze akan mendapatkan kesempatannya. Dia tampil luar biasa di beberapa kesempatan, mencetak gol-gol hebat dan menghasilkan hat-trick fantastis melawan Tottenham. Tetapi ada banyak pemain lain yang juga mencetak gol, menampilkan performa luar biasa, melakukan penyelamatan hebat, dan hal-hal seperti itu."
"Anda tidak lagi berada di Crystal Palace, Anda berada di Arsenal, dan dibutuhkan lebih banyak usaha untuk mengukuhkan posisi Anda. Bukan hanya mencetak hat-trick dan menjadi starter setiap pekan. Dia harus mengukir posisinya sendiri di tim Arsenal – skuad yang telah bersama selama dua, tiga tahun lebih – dan dia harus menemukan jalannya. Menemukan jalannya di mata para penggemar, di mata manajer, dan mempertahankan performanya. Persaingan itulah yang menghasilkan kesuksesan."
"Jika dia bermain luar biasa, mencetak gol, konsisten setiap pekan, dan kemudian Arteta menariknya keluar – itu cerita yang berbeda. Tetapi dia harus membuktikan kemampuannya, dan dia berada di jalur yang benar. Dia adalah pemain top."
Piala Dunia yang akan segera digelar juga akan membuat Eze tetap fokus, seperti yang ditambahkan Campbell: "Dia memiliki beban pikiran, 'Saya butuh menit bermain karena Piala Dunia sudah di depan mata.' Dia akan menginginkan menit bermain. Tetapi ketika dia mendapatkan kesempatannya, pemain top akan mengambil kesempatan dan terus menunjukkan performa terbaiknya. Dan itu kunci baginya ke depannya."
Apa selanjutnya?
Dengan jadwal pertandingan yang padat, Eze diperkirakan akan menjadi starter untuk keempat kalinya bersama Arsenal sejak awal Desember ketika The Gunners menghadapi Portsmouth di Fratton Park dalam pertandingan putaran ketiga Piala FA, Minggu (11/1) malam WIB.
Iklan