"Ini Baru Permulaan" - Virgil Van Dijk Dukung Florian Wirtz Untuk Jadi Bintang Baru Liverpool

Gol pertama Wirtz untuk The Reds tidak hanya membuat pemain berusia 22 tahun itu mencapai tonggak penting secara pribadi setelah beberapa bulan yang sulit, tetapi juga terbukti menjadi penentu kemenangan bagi tim asuhan Arne Slot karena mereka meraih tiga poin yang membuat mereka kembali ke empat besar klasemen liga.

Ini adalah pertama kalinya Liverpool kembali naik ke posisi keempat sejak performa buruk di musim gugur yang membuat juara bertahan itu sempat terpuruk di paruh bawah klasemen. Meskipun masih tertinggal tujuh poin dari Aston Villa dan sepuluh poin dari Arsenal di puncak klasemen, The Reds telah membuka selisih tiga poin dengan Chelsea dan Manchester United, dan tampaknya telah menghentikan penurunan performa yang mengkhawatirkan.

Wirtz telah menerima banyak kritik seperti bintang The Reds lainnya di musim ini, tetapi penampilannya secara bertahap membaik selama bulan terakhir, dimulai dengan penampilan luar biasa dalam kemenangan melawan West Ham United pada 30 November dan kini berpuncak pada gol pertama mantan pemain Bayer Leverkusen tersebut untuk Liverpool dalam penampilan ke-23-nya untuk klub.