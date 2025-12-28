AFP
"Ini Baru Permulaan" - Virgil Van Dijk Dukung Florian Wirtz Untuk Jadi Bintang Baru Liverpool
Wirtz mencetak gol penting dalam kemenangan Liverpool
Gol pertama Wirtz untuk The Reds tidak hanya membuat pemain berusia 22 tahun itu mencapai tonggak penting secara pribadi setelah beberapa bulan yang sulit, tetapi juga terbukti menjadi penentu kemenangan bagi tim asuhan Arne Slot karena mereka meraih tiga poin yang membuat mereka kembali ke empat besar klasemen liga.
Ini adalah pertama kalinya Liverpool kembali naik ke posisi keempat sejak performa buruk di musim gugur yang membuat juara bertahan itu sempat terpuruk di paruh bawah klasemen. Meskipun masih tertinggal tujuh poin dari Aston Villa dan sepuluh poin dari Arsenal di puncak klasemen, The Reds telah membuka selisih tiga poin dengan Chelsea dan Manchester United, dan tampaknya telah menghentikan penurunan performa yang mengkhawatirkan.
Wirtz telah menerima banyak kritik seperti bintang The Reds lainnya di musim ini, tetapi penampilannya secara bertahap membaik selama bulan terakhir, dimulai dengan penampilan luar biasa dalam kemenangan melawan West Ham United pada 30 November dan kini berpuncak pada gol pertama mantan pemain Bayer Leverkusen tersebut untuk Liverpool dalam penampilan ke-23-nya untuk klub.
Van Dijk beri dukungan buat Wirtz
Dilaporkan oleh ESPN, Van Dijk mengatakan tentang Wirtz setelah perannya dalam kemenangan tersebut: "Saya sangat senang untuknya. Dia bermain sangat bagus. Semua orang luar biasa di babak pertama. Senang melihatnya dan semoga masih banyak lagi yang akan datang darinya."
"Dia mulai terbiasa bermain untuk Liverpool dan apa yang ingin kami lakukan sebagai tim. Dia mulai terbiasa dengan intensitasnya. Setelah sekitar 70 menit, saya pikir dia mengalami kram. Itu bagian dari permainan. Dia hanya harus terus maju. Itu adalah gol penting bagi kami dan sekarang menuju Tahun Baru."
"Saya pikir dia berlari hampir ke mana-mana. Terkadang di kiri, terkadang di tengah. Dia pemain yang sangat cerdas dan sangat nyaman dengan bola. Dia menemukan ruang di antara lini dan bisa sangat penting."
"Dia ingin menjadi penting dalam hal gol dan assist. Kerja keras yang dia lakukan dan peluang yang dia ciptakan adalah apa yang menurut saya bahkan lebih penting. Saya sangat senang untuknya, seperti seluruh tim. Anda melihat selebrasinya. Semua orang sangat senang untuknya."
"Itu adalah kelegaan baginya"
Manajer Arne Slot sepakat dengan kata-kata Van Dijk dan menyatakan bahwa Wirtz akan "lega" setelah mencetak gol pertamanya untuk The Reds menyusul peningkatan penampilannya baru-baru ini.
"Saya cukup yakin itu melegakan baginya," kata Slot. "Saya bisa melihat reaksinya ketika dia mencetak gol dan hal yang sama juga terjadi pada rekan-rekan setimnya, mereka sangat senang untuknya."
"Dalam sepakbola, mungkin memang benar, kita terutama dinilai berdasarkan hasil dan individu terutama dinilai berdasarkan gol dan assist, dan terkadang kita lupa apa lagi yang bisa dilakukan selama pertandingan."
"Dan saya pikir dia telah memainkan beberapa pertandingan bagus untuk kami tetapi saya juga berpikir dia semakin baik di setiap pertandingan yang dia mainkan untuk kami. Dia semakin bugar dan semakin dekat dengan gol pertamanya dan tidak mengherankan dia mencetak gol hari ini. Dia akan menjadi orang pertama yang mengerti bahwa satu gol saja tidak cukup."
"Jadi, semoga dia akan mencetak lebih banyak gol untuk kami daripada hanya satu gol ini. Tapi saya juga menyukai penampilannya di sebagian besar pertandingan hari ini, saya pikir dia istimewa di banyak momen."
Wirtz akan terus menjadi pemain kunci Liverpool
Wirtz akan berupaya untuk maju di tahun 2026 dan memainkan peran penting untuk membuktikan label harganya yang mahal dalam upaya Liverpool meraih trofi di akhir musim.
Kariernya di Anfield masih dalam tahap awal dan akan ada banyak kesempatan lagi bagi sang playmaker untuk memengaruhi pertandingan dan menunjukkan mengapa dia adalah salah satu pemain yang paling dicari di dunia sepakbola selama musim panas.
Wirtz mengatakan kepada Sky Sports setelah pertandingan: "Rasanya sangat menyenangkan, suasana di lapangan dengan para penggemar di sekitar, saya sangat senang. Saya yakin bahwa saya akan mencetak gol suatu hari nanti, saya ingin mulai mencetak gol dan memberikan assist lebih awal tetapi seperti inilah, saya harus menerimanya tetapi saya tahu bahwa itu akan datang dan saya harus terus maju."
