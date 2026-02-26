"Ini akan seperti balas dendam" - Victor Osimhen mengungkapkan pemikirannya tentang kemungkinan pertandingan melawan Liverpool di babak 16 besar Liga Champions

Penyerang berusia 27 tahun itu menyadari bahwa babak gugur Liga Champions tidak memberikan ruang untuk kesalahan. Meskipun ia mengungkapkan keinginan untuk menghindari lawan tertentu, ia dengan cepat menyoroti bahwa kualitas yang mendalam dalam kompetisi tahun ini membuat setiap undian menjadi sulit.

Osimhen menyoroti perubahan lanskap sepak bola Eropa sebagai alasan untuk berhati-hati. "Maksud saya, ini Liga Champions, tidak ada tim yang mudah. Kita bisa melihat bagaimana Bodo/Glimt yang sedang naik daun tampil bagus di turnamen ini. Jika ingin menang, kita juga harus menghadapi tim-tim besar dan membuat pernyataan untuk diri sendiri. Kami sudah bertemu Liverpool, tapi kami belum bermain di Anfield. Jika kami bertemu mereka, itu akan menjadi pertandingan yang luar biasa. Saya pikir kami siap untuk itu, tentu saja tidak akan mudah, tapi kami punya semangat juang," tambahnya.