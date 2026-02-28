“Ini adalah trofi terakhir” - Leah Williamson mengakui bahwa dia menargetkan kesuksesan di Piala Dunia 2027 bersama Lionesses

Williamson tidak termasuk dalam skuad Inggris 2023 yang mencapai final Piala Dunia di Australia, dan dia bertekad untuk membantu timnya meraih hasil yang lebih baik di turnamen musim panas mendatang. Kapten The Lionesses ini telah menjadi bagian penting dari kesuksesan di bawah asuhan Sarina Wiegman, membawa negaranya meraih gelar juara Eropa secara berturut-turut, baik di kandang sendiri maupun di Swiss.

Setelah cedera ligamen anterior cruciate membuatnya absen di turnamen terakhir, turnamen berikutnya yang akan digelar di Brasil bisa menjadi kesempatan bagi Williamson untuk melengkapi koleksi trofinya. Bersama Inggris, selain dua gelar Eropa, Williamson memimpin negaranya meraih gelar Finalissima pertama pada 2023.

Bersama Arsenal, Williamson sama-sama berprestasi dan telah memenangkan semua trofi yang bisa dimenangkan. Dia berperan penting dalam gelar Liga Champions yang diraih The Gunners musim lalu dan menambahkan trofi Women’s Champions Cup perdana ke koleksinya pada awal 2026. Hal ini menambah daftar prestasinya yang sudah mengesankan, termasuk satu gelar WSL, dua Piala FA, dan empat Piala Liga.