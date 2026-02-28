Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
“Ini adalah trofi terakhir” - Leah Williamson mengakui bahwa dia menargetkan kesuksesan di Piala Dunia 2027 bersama Lionesses
Williamson berencana untuk menyelesaikan karier sepak bolanya.
Williamson tidak termasuk dalam skuad Inggris 2023 yang mencapai final Piala Dunia di Australia, dan dia bertekad untuk membantu timnya meraih hasil yang lebih baik di turnamen musim panas mendatang. Kapten The Lionesses ini telah menjadi bagian penting dari kesuksesan di bawah asuhan Sarina Wiegman, membawa negaranya meraih gelar juara Eropa secara berturut-turut, baik di kandang sendiri maupun di Swiss.
Setelah cedera ligamen anterior cruciate membuatnya absen di turnamen terakhir, turnamen berikutnya yang akan digelar di Brasil bisa menjadi kesempatan bagi Williamson untuk melengkapi koleksi trofinya. Bersama Inggris, selain dua gelar Eropa, Williamson memimpin negaranya meraih gelar Finalissima pertama pada 2023.
Bersama Arsenal, Williamson sama-sama berprestasi dan telah memenangkan semua trofi yang bisa dimenangkan. Dia berperan penting dalam gelar Liga Champions yang diraih The Gunners musim lalu dan menambahkan trofi Women’s Champions Cup perdana ke koleksinya pada awal 2026. Hal ini menambah daftar prestasinya yang sudah mengesankan, termasuk satu gelar WSL, dua Piala FA, dan empat Piala Liga.
- Getty Images
Williamson ingin Piala Dunia
Berbicara kepada BBC Sport, Williamson mengungkapkan keinginannya yang mendalam untuk menjadi pemain Inggris pertama yang memenangkan Piala Dunia sejak Bobby Moore pada tahun 1966.
“Hal terakhir dalam daftar tentu saja Piala Dunia. Dalam karier yang saya jalani, itu adalah trofi terakhir,” katanya. “Semua orang menginginkannya, dan kondisi sepak bola wanita saat ini begitu tidak terduga. Ada begitu banyak tim bagus - hal itu membuatnya semakin sulit, yang menurut saya justru membuat Anda semakin menginginkannya.”
Kemenangan pertama di Euro 'mengubah sepak bola'
Mencermati kemenangan pertama Inggris di Kejuaraan Eropa 2022, Williamson berbagi betapa berarti kemenangan tersebut bagi dirinya dan Inggris secara luas. “Itulah keindahannya - semua orang tahu apa yang mereka jadi bagiannya. Kamu bisa menyelami sejarah sepak bola wanita, tapi kamu juga bisa melihat trofi pertama yang dimenangkan Inggris setelah 56 tahun atau berapa pun lamanya,” katanya.
Williamson menambahkan bahwa gelar tersebut “mengubah lanskap sepak bola dan saya sangat senang kami memenangkannya karena saya pikir negara ini siap untuk melakukan sesuatu dengannya, dan saya pikir kita telah melihatnya.
“Itu mengubah segalanya. Kita tiba-tiba dikenal oleh semua orang dalam semalam, semacam itu. Itu pemahaman bersama di antara kita semua dan kita membicarakannya... kita harus menerima bahwa kita mungkin tidak akan pernah merasakan hal itu lagi. Itu momen yang begitu besar dan saya pikir itu memang mengubah hidup Anda. Apakah itu memberi Anda motivasi untuk melakukan hal lain, atau apakah itu seperti, 'Saya puas dengan itu?'”
- Getty Images Sport
Arsenal menargetkan untuk mengulang kesuksesan di Liga Champions.
Arsenal asuhan Williamson saat ini berada di peringkat keempat Liga Super Wanita dan berusaha mengejar selisih poin dengan klub-klub di atas mereka yang berada di zona kualifikasi Liga Champions. The Gunners tertinggal empat dan lima poin dari Chelsea dan Manchester United masing-masing, namun memiliki dua pertandingan lebih banyak dibandingkan rival-rivalnya setelah penundaan pertandingan melawan Brighton awal bulan ini.
Mengejar pemimpin liga Manchester City tampaknya sedikit di luar jangkauan tim Renee Slegers musim ini, dengan selisih 13 poin yang kemungkinan terlalu besar untuk dikejar, meskipun memiliki dua pertandingan lebih banyak. Meskipun demikian, The Gunners akan memiliki kesempatan untuk mempertahankan gelar Eropa mereka melawan Chelsea.
Menyusul kesuksesan tahun lalu, Williamson menambahkan bahwa meskipun meraih kemenangan, dia tidak ingin mengulang final melawan Barcelona. “Saya merasa sangat sakit dari awal hingga akhir—secara emosional dan fisik. Cuacanya sangat panas, saya hampir terkena sengatan matahari... Saya tidak dalam kondisi yang baik,” katanya.
Iklan