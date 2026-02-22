Getty
"Ini adalah perjuangan yang berat" - Jesse Lingard memberikan peringatan setelah mantan bintang Manchester United dikaitkan dengan transfer mengejutkan
Lingard menjadi pemain bebas transfer setelah meninggalkan FC Seoul.
Setelah mengakhiri petualangan di Asia di kawasan Timur Jauh, Lingard mengatakan kepada The Guardian bahwa ia bersedia berbicara dengan tim-tim dari seluruh dunia - termasuk yang berada di "Eropa, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab".
Kembalinya ke sepak bola Inggris pernah dibahas pada suatu tahap, dengan Ryan Reynolds dan Rob Mac didesak untuk membawa pemain Premier League yang terbukti ke Wrexham. Bahkan disarankan bahwa West Ham mungkin tergoda untuk menawarkan kontrak kepada pemain yang sebelumnya pernah bermain untuk mereka sebagai pemain pinjaman.
Lingard diperingatkan untuk tidak keluar dari zona nyamannya.
Belum ada kesepakatan yang tercapai di sana, meninggalkan Lingard dalam keadaan tidak pasti. Pemain berusia 33 tahun itu, bagaimanapun, menerima tawaran dari Brasil yang perlu dipertimbangkan. Remo kembali ke Campeonato Brasileiro Serie A untuk pertama kalinya dalam 31 tahun, setelah sempat turun hingga divisi ketiga, dan sedang merancang rencana ambisius.
Lingard menjadi target mereka, namun pakar sepak bola Amerika Selatan Tim Vickery telah memperingatkan pemain internasional Inggris dengan 32 caps tersebut tentang betapa rumitnya langkah keluar dari zona nyamannya.
Mengapa Lingard akan kesulitan di Brasil
Vickery telah mengatakan kepada talkSPORT: “Dia sedang dalam pembicaraan dengan klub bernama Remo, yang artinya mendayung. Banyak klub besar Brasil awalnya berawal sebagai klub dayung. Bagaimanapun, ini agak di luar dugaan.
“Remo berada di bagian utara Brasil, Belem, yang sebenarnya adalah terjemahan Portugis dari Bethlehem. Dulu ada pemain Brasil yang bermain di sana, dan dia berkata, 'Saya merasa sangat terhormat bisa bermain di tempat di mana [Yesus] Kristus dilahirkan.' Dan harus dijelaskan bahwa sebenarnya itu tidak benar.
“Tapi yang saya tanyakan adalah apa yang terjadi di sini, karena Remo baru saja promosi dan semua orang mengharapkan mereka langsung turun lagi. Setelah tiga putaran di kejuaraan Brasil, mereka mendapat dua hasil imbang dan satu kekalahan. Ini akan menjadi perjuangan berat jika kamu pergi ke sana, Jesse Lingard. Jika kamu pergi ke sana, ini akan menjadi perjuangan berat. Pertama, karena kamu akan berjuang melawan degradasi sepanjang tahun.
“Kedua, lihat peta. Pusat sepak bola Brasil ada di tenggara. Rio, Sao Paulo, dan Belo Horizonte. Remo, di mana mereka berada, hampir setiap pertandingan tandang seperti perjalanan pesawat empat jam. Brasil sangat luas. Jadi ada cara yang lebih mudah untuk mendapatkan uang daripada bergabung dengan Remo.
“Yang saya pertanyakan, ini seperti memakai topi Dick Dastardly dan anjingnya yang tertawa, karena yang akan saya lakukan dalam situasi ini adalah memperpanjang negosiasi sedikit, lihat apakah ada klub lain yang muncul. Mungkin akan ada lebih banyak klub Brasil... Itulah yang akan saya lakukan dalam situasinya.”
Ke mana selanjutnya bagi Lingard? Keputusan besar tentang masa depannya akan segera diambil.
Lingard dikabarkan akan melakukan langkah mengejutkan lainnya, yaitu pindah ke Belanda. Mantan striker Manchester United, Robin van Persie, kini menjadi manajer Feyenoord dan telah merekrut Raheem Sterling setelah pemain tersebut dilepas oleh Chelsea.
Laporan di Inggris juga menyebutkan tim-tim Italia masuk dalam perburuan, yang memungkinkan Lingard pindah ke bentuk Serie A yang berbeda dari yang ada di Brasil. Keputusan mengenai masa depannya belum diambil, namun ia perlu segera memilih destinasi baru setelah absen dalam beberapa pekan pertandingan kompetitif. Di mana pun ia pergi, kebugaran dan ketajaman dalam pertandingan harus diprioritaskan sebelum debutnya.
Lingard yakin bahwa ia masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan, dengan cintanya pada sepak bola kembali berkobar di Korea Selatan setelah menjalani musim yang berat di Nottingham Forest setelah kembalinya mereka ke Premier League pada 2022. Pindah ke Brasil secara mengejutkan tentu akan memberikan gelandang misterius ini banyak tantangan baru dan peluang konten media sosial.
