"Ini adalah perjuangan yang berat" - Jesse Lingard memberikan peringatan setelah mantan bintang Manchester United dikaitkan dengan transfer mengejutkan

Vickery telah mengatakan kepada talkSPORT: “Dia sedang dalam pembicaraan dengan klub bernama Remo, yang artinya mendayung. Banyak klub besar Brasil awalnya berawal sebagai klub dayung. Bagaimanapun, ini agak di luar dugaan.

“Remo berada di bagian utara Brasil, Belem, yang sebenarnya adalah terjemahan Portugis dari Bethlehem. Dulu ada pemain Brasil yang bermain di sana, dan dia berkata, 'Saya merasa sangat terhormat bisa bermain di tempat di mana [Yesus] Kristus dilahirkan.' Dan harus dijelaskan bahwa sebenarnya itu tidak benar.

“Tapi yang saya tanyakan adalah apa yang terjadi di sini, karena Remo baru saja promosi dan semua orang mengharapkan mereka langsung turun lagi. Setelah tiga putaran di kejuaraan Brasil, mereka mendapat dua hasil imbang dan satu kekalahan. Ini akan menjadi perjuangan berat jika kamu pergi ke sana, Jesse Lingard. Jika kamu pergi ke sana, ini akan menjadi perjuangan berat. Pertama, karena kamu akan berjuang melawan degradasi sepanjang tahun.

“Kedua, lihat peta. Pusat sepak bola Brasil ada di tenggara. Rio, Sao Paulo, dan Belo Horizonte. Remo, di mana mereka berada, hampir setiap pertandingan tandang seperti perjalanan pesawat empat jam. Brasil sangat luas. Jadi ada cara yang lebih mudah untuk mendapatkan uang daripada bergabung dengan Remo.

“Yang saya pertanyakan, ini seperti memakai topi Dick Dastardly dan anjingnya yang tertawa, karena yang akan saya lakukan dalam situasi ini adalah memperpanjang negosiasi sedikit, lihat apakah ada klub lain yang muncul. Mungkin akan ada lebih banyak klub Brasil... Itulah yang akan saya lakukan dalam situasinya.”